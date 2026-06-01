Elzártak egy fontos olajcsapot az oroszok, az év vége előtt ki sem nyitják – ez most nagyon rosszkor jött

Az orosz kormány bejelentette, hogy november végéig megtiltja a repülőgép-üzemanyagok, így a kerozin kivitelét is. A lépésre azt követően került sor, hogy az ország különböző pontjain végrehajtott ukrán csapások visszavetették a hazai finomítói termelést, és egyes területeken benzinhiány alakult ki. A döntés várhatóan csekély hatással lesz a nemzetközi üzemanyagpiacokra, ugyanakkor azután született meg, hogy a finomítókat ért dróntámadások következtében Oroszország kőolaj-feldolgozási teljesítménye több mint tizenhat éve nem látott mélypontra süllyedt. Ukrajna – annak érdekében, hogy csökkentse a Kreml energiahordozókból származó bevételeit – az elmúlt időszakban számos energetikai létesítményt vett célba, köztük tengeri kikötőket és vezetékrendszereket is.

Egy ideig nem lesz orosz kerozin a piacokon

Az orosz kormány közleménye szerint az intézkedés célja a „belföldi üzemanyagpiac stabilitásának biztosítása”. A korlátozás alól kivételt képeznek azok az országok, amelyek érvényben lévő kétoldalú kormányközi megállapodásokat tartanak fenn Oroszországgal.

Az embargó november 30-án jár le, és az RBC hírportál szerint ez az első alkalom, hogy Oroszország teljes körű tilalmat vezet be a repülőgép-üzemanyag exportjára.

Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokat. A cél, hogy megfossza a Kremlt az energiapiaci bevételektől, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, így az olaj és az olajtermékek piacán továbbra is nagy a bizonytalanság. Az orosz finomítók elleni csapások miatt leállt vagy visszaesett a termelés olyan létesítményekben, amelyek az ország teljes finomítói kapacitásának mintegy egynegyedét, valamint a benzintermelés több mint 30 százalékát adják.

A Bloomberg adatai alapján az orosz finomítók feldolgozási volumene napi 4,69 millió hordóra zuhant, ami 2009 óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ebből a szempontból nézve a kerozinexport tiltása valójában a következő lépés a benzinexport tiltásában azt követően, hogy az orosz ellátásban ne álljanak be zavarok. Ugyanis a benzinexport teljes tilalma továbbra is érvényben marad Oroszországban július 31-ig. Ennek ellenére az Oroszország által annektált Krím-félszigeten működő benzinkutak már megkezdték az üzemanyag adagolását a helyi hiány kezelésére.