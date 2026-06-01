Elzártak egy fontos olajcsapot az oroszok, az év vége előtt ki sem nyitják – ez most nagyon rosszkor jött

Az orosz kormány bejelentette, hogy november végéig megtiltja a repülőgép-üzemanyagok, így a kerozin kivitelét is. A lépésre azt követően került sor, hogy az ország különböző pontjain végrehajtott ukrán csapások visszavetették a hazai finomítói termelést, és egyes területeken benzinhiány alakult ki. A döntés várhatóan csekély hatással lesz a nemzetközi üzemanyagpiacokra, ugyanakkor azután született meg, hogy a finomítókat ért dróntámadások következtében Oroszország kőolaj-feldolgozási teljesítménye több mint tizenhat éve nem látott mélypontra süllyedt. Ukrajna – annak érdekében, hogy csökkentse a Kreml energiahordozókból származó bevételeit – az elmúlt időszakban számos energetikai létesítményt vett célba, köztük tengeri kikötőket és vezetékrendszereket is.
Egy ideig nem lesz orosz kerozin a piacokon
Az orosz kormány közleménye szerint az intézkedés célja a „belföldi üzemanyagpiac stabilitásának biztosítása”. A korlátozás alól kivételt képeznek azok az országok, amelyek érvényben lévő kétoldalú kormányközi megállapodásokat tartanak fenn Oroszországgal.
Az embargó november 30-án jár le, és az RBC hírportál szerint ez az első alkalom, hogy Oroszország teljes körű tilalmat vezet be a repülőgép-üzemanyag exportjára.
Ukrajna az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokat. A cél, hogy megfossza a Kremlt az energiapiaci bevételektől, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, így az olaj és az olajtermékek piacán továbbra is nagy a bizonytalanság. Az orosz finomítók elleni csapások miatt leállt vagy visszaesett a termelés olyan létesítményekben, amelyek az ország teljes finomítói kapacitásának mintegy egynegyedét, valamint a benzintermelés több mint 30 százalékát adják.
A Bloomberg adatai alapján az orosz finomítók feldolgozási volumene napi 4,69 millió hordóra zuhant, ami 2009 óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Ebből a szempontból nézve a kerozinexport tiltása valójában a következő lépés a benzinexport tiltásában azt követően, hogy az orosz ellátásban ne álljanak be zavarok. Ugyanis a benzinexport teljes tilalma továbbra is érvényben marad Oroszországban július 31-ig. Ennek ellenére az Oroszország által annektált Krím-félszigeten működő benzinkutak már megkezdték az üzemanyag adagolását a helyi hiány kezelésére.
Az Energy Intelligence adatai szerint az orosz finomított olajtermékek (köztük a kerozin és a dízel) teljes exportja 2025-ben átlagosan napi 2,37 millió hordó volt, ami körülbelül 3 százalékos csökkenést jelentett a megelőző évhez képest
Az EU közvetlenül nem exportál orosz eredetű üzemanyagot, de a döntésnek lehetne áttételes hatásai
Mindeközben az iráni háború nyomán kialakult globális energiaválság közepette Nagy-Britannia a múlt hónapban enyhítette
- az orosz repülőgép-üzemanyag, és
- dízelolaj importjára vonatkozó szankciókat, arra hivatkozva, hogy ezzel kívánja megvédeni a brit fogyasztókat.
A döntést megelőzően az Egyesült Államok szankciós mentességet adott a már úton lévő orosz olajszállítmányok számára.
Fontos azt is tisztázni, hogy a mostani orosz bejelentés nem érinti közvetlenül az európai, nehéz hetek elé néző kerozinellátást, mivel az EU-s szankciók értelmében az orosz üzemanyag importja tilos, ahogy az EU-ból sem lehet oda olajtermékeket szállítani. A tiltás azonban aligha érvényül teljesen, mivel közvetítő országokat érintő kereskedelmi láncokon keresztül – jellemzően az indiai, török vonatkozások tartoznak ide – így is eljuthat eredetileg orosz kitermelésű olajból készült üzemanyag az EU-ba, erről például a CREA adott ki jelentéseket. Ám ha legális úton, közvetlenül nem is jut orosz erdetű kerozin az EU-ba, a világ más részein okozhat kerozinkiesést Moszkva döntése, ami a lég közlekedés sajátosságán keresztül befolyással lehet az európai utazók repüléseire is.