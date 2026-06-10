Népszavazáson dőlt el: Svájc alkotmányba foglalja a készpénz védelmét – fricska az EKB-nek?

A hivatalos svájci népszavazási eredmények szerint az eredeti népi kezdeményezés, amely a készpénz használatról szólt 45,6 százalékos támogatottság mellett elbukott, míg a törvényhozók által benyújtott közvetlen ellenjavaslatot, amely szerint a svájci frank és a készpénzhasználat védelme bekerül az alkotmányba 73,4 százalék támogatta. Ez azt jelenti, hogy a választók nem a kezdeményezők pontos szövegét fogadták el, hanem a mérsékeltebb, intézményesebb megoldást: a svájci alkotmányban rögzítik, hogy Svájc pénzneme a frank, és a Svájci Nemzeti Bank garantálja a készpénzellátást.
A döntés azért kapott nemzetközi figyelmet, mert a digitalizáció és a mobilfizetések terjedése mellett egyre több országban merül fel a kérdés: meddig marad valódi alternatíva a készpénz? A Reuters már a kezdeményezés aláírásgyűjtésekor azt írta, hogy a kampány mögött álló Svájci Szabadság Mozgalom szerint a készpénz visszaszorulása növeli az állami megfigyelés lehetőségét, miközben a fizetés egyre inkább digitális csatornákra terelődik. A hírügynökség ugyanakkor azt is kiemelte: nincs bizonyíték arra, hogy a svájci hatóságok készpénzmentes társadalom felé akarnák terelni az országot.
Készpénzhasználat vita: több mint gazdaság
Egyes véleményvezérek szerint, a döntés egyuttal halálos csapással ér fel az Európai Központi Bank elnöknőjére, Christine Lagarde-ra, a készpénzzel ugyanis nem lehet megvalósítani a 2030-as Agenda-t. És valóban, a választók végül is erős üzentet küldtek a túl gyors digitalizációval, a bankkártya- és mobilfizetések térnyerésével, illetve a jegybanki digitális pénzekkel szemben. Ez azonban aligha Christine Lagarde személyes veresége, és nem is az Európai Központi Bank közvetlen ügye, hiszen Svájc nem euróövezeti tagállam, a svájci frankot pedig nem az EKB, hanem a Svájci Nemzeti Bank bocsátja ki. Christine Lagarde ugyanakkor valóban erősen támogatja a digitális euró előkészítését. A Reuters 2025-ben arról írt, hogy Lagarde sürgette az uniós jogalkotókat a digitális euróról szóló jogszabályok felgyorsítására, mert az EKB szerint ez Európa pénzügyi függetlenségét erősítheti, és csökkentheti a külföldi vagy privát digitális fizetési rendszerektől való függést. A tervek erősen korlátoznák a kézpénzhasználatot és drámai módon erősítenék a centralizációt, kivéve az államok kezéből a monetáris politika gyakorlásának lehetőségét. Ebből a készpénzpárti vagy szuverenista narratívákban az következik, hogy aki a készpénzt védi, az „Lagarde digitális eurója ellen” szavaz.
A Bloomberg a népszavazás előtt arról írt, hogy a döntés szimbolikus jelentőségű lehet egy olyan fejlett gazdaságban, ahol a lakosság egyszerre ragaszkodik a bankjegyekhez és használ egyre több digitális fizetési megoldást. A cikk szerint Svájcban a készpénz nem pusztán fizetési eszköz, hanem sokak szemében biztonsági tartalék, a magánszféra védelme és a pénzügyi önrendelkezés jelképe is. A Bloomberg arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a svájciak jelentős mennyiségű készpénzt tartanak, a mindennapi fizetési szokások gyorsan változnak: 2024-ben a tranzakciók mintegy 30 százaléka történt készpénzzel, szemben a 2017-es 70 százalékkal.
A svájci közszolgálati SRF értékelése szerint a szavazás üzenete egyértelmű: a választók többsége fontosnak tartja a készpénz védelmét, de inkább a kormányban, a parlamentben és a Svájci Nemzeti Bankban bízott, mint a kezdeményezők tágabban megfogalmazott javaslatában. Az SRF szerint gyakorlati értelemben nem várható nagy változás, hiszen a frank és a készpénzellátás eddig is törvényi szinten szabályozott volt; a különbség az, hogy most alkotmányos szintre emelkedik a védelem.
A vita középpontjában az állt, ki és milyen formában garantálja a készpénz jövőjét. Az eredeti kezdeményezés azt írta volna elő, hogy mindig elegendő mennyiségű érme és bankjegy álljon rendelkezésre, és a svájci frank lecseréléséhez a nép és a kantonok jóváhagyása kelljen. Az elfogadott ellenjavaslat ennél rövidebb és jogilag szűkebb: kimondja, hogy a svájci pénznem a frank, a készpénzellátást pedig a Svájci Nemzeti Bank biztosítja.
Magyarországon már alkotmány védi a készpénzhasználatot
Magyarországon eközben a készpénzhasználat alkotmányos védelme már korábban megjelent. Az Országgyűlés 2025-ben fogadta el az Alaptörvény tizenötödik módosítását, amely a tulajdonhoz és örökléshez való jog mellett kimondja: mindenkinek joga van a készpénzzel történő fizetéshez. Ezzel Magyarország nem pusztán a készpénzellátás fenntartását, hanem magát a készpénzes fizetéshez való jogot emelte alaptörvényi szintre.
A magyar szabályozás indokolása szerint a készpénz nemcsak törvényes fizetőeszköz, hanem a személyes szabadság, az adatvédelem és a társadalmi igazságosság egyik alapköve is. A 2025. évi LXII. törvény külön is rögzíti, hogy a digitális fizetési lehetőségek terjedése mellett továbbra is meg kell maradnia a készpénzes fizetés lehetőségének, hogy az állampolgárok szabadon választhassanak fizetési módot.