Meglepő adat jött a magyar klímákról a kánikula után

Későn érkezett meg az igazi nyár Magyarországra, de amikor berobbant a hőség, az azonnal meglátszott a klímahasználaton is. A Daikin klímákat és hőszivattyúkat vezérlő Onecta alkalmazás anonim, országos használati adatai szerint június 19-étől mindössze 48 óra alatt megduplázódott azoknak az otthonoknak az aránya, ahol hűtési üzemmódot használtak.

A Daikin Hungary Kft. adatai szerint a kánikula hatására megugrott a klímahasználat. Kiderült, mennyi lehet egy nap hűtés energiafelhasználása, és mennyibe kerülhet a nagy melegben. (A kép illusztráció.)

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48 óra alatt megduplázódott a klímát használó otthonok aránya

A hirtelen váltás akkor következett be, amikor a külső hőmérséklet 26,7 Celsius-fok fölé emelkedett. A felhasználók nem fokozatosan, hanem nagyon rövid idő alatt kapcsoltak át nyári üzemmódra: a kánikula két nap alatt látványosan megdobta a klímák használatát.

Az adatok alapján június 1. és 24. között egy hűtött otthon napi átlagos energiaigénye 1,65 kWh volt. Ez a Daikin számítása szerint az MVM A1 tarifa alapján naponta nagyjából 61–116 forintos költséget jelenthetett. A kánikulai napoktól mérve azonban a klímák energiaigénye átlagosan napi 3 kWh-ra emelkedett, vagyis egy forróbb napon a hűtés költsége 105–200 forint között mozoghatott.

A pontos fogyasztás természetesen nem minden lakásban azonos. Számít a lakás mérete, tájolása, hőszigetelése, a beállított hőmérséklet, a használt készülék típusa, valamint az is, hogy egy vagy több helyiséget hűtenek-e egyszerre.

Kilencszeresére nőtt az időzítés funkció használata

A hőség nemcsak a klímák bekapcsolását hozta magával, hanem az alkalmazáshasználatot is látványosan megemelte. Júniusban mindössze három nap alatt közel duplájára nőtt az Onecta app napi aktív felhasználóinak száma, és 10 százalékkal magasabb értéket ért el, mint 2025-ben bármikor.

Az app adatai szerint a felhasználók egyre többször éltek a távvezérléssel és az előre beállított időzítéssel. Az időzítés funkció oldalának napi látogatottsága négy nap alatt közel kilencszeresére emelkedett. Ez arra utal, hogy sokan nemcsak akkor kapcsolják be a klímát, amikor már meleg van otthon, hanem előre próbálják szabályozni a lakás hőmérsékletét.

A gyorshűtésre szolgáló Powerful üzemmód használata is több mint duplájára nőtt június 14-e után: nagyjából 2 százalékról mintegy 5 százalékra emelkedett. Pécsi István, a Daikin Hungary Kft. lakossági üzletágvezetője szerint a klímahasználat ma már egyre inkább tudatos vezérlésről, időzítésről és hatékonyabb működtetésről szól – áll a vállalat sajtóközleményében.