Kitört egy halálos járvány, eddig 74 áldozatról tudni, több ezer fertőzött lehet

A kolera visszatérően jelen van a szegényebb, és főként a szanitáció hiányától szenvedő közösségekben, és a friss híradások szerint a májusban kitört nigériai járvány most különösen gyorsan terjed, erőteljes pusztító hatással. Az Africanews cikke szerint a Borno államban kezdődött járvány túlterheli az egészségügyi intézményeket, mivel az új esetek száma naponta növekszik. A Reuters cikke szerint egészségügyi tisztviselők közel 8000 feltételezett fertőzést regisztráltak 14 helyi önkormányzati területen, ami további nyomást gyakorol az évek óta tartó konfliktusok, a kitelepítések és a tiszta vízhez való gyenge hozzáférés miatt már amúgy is a teljesítőképességük határán táncoló ellátórendszerekre.

Újra kolerajárvány pusztít Nigériában, eddig 74 halálos áldozat van

Fotó: NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LI / DDJ

Az esőzésekkel menetrendszerűen jön a kolera is

Az MSF szerint naponta több száz beteg érkezik kezelőközpontokba, sokan súlyos kiszáradástól szenvednek, miután hosszú utat tettek meg ellátásért.

Az elmúlt napokban szomorú rekordott jelentett több mint 500 új eset regisztrálása, ami a legmagasabb napi szám a reagálás kezdete óta.

A hatóságok most oltási kampányt készítenek elő, miközben a segélyszervezetek munkatársai kiterjesztik a kezelési, higiéniai és betegségfelügyeleti erőfeszítéseiket, hogy megakadályozzák a járvány további terjedését a régióban.

A nigériai kolerajárványok – amelyek az országban szinte évente felbukkannak, különösen a heves esőzések és az árvizek idején – súlyos gazdasági és társadalmi terheket rónak az afrikai országra. A közvetlen egészségügyi költségek, a csökkenő munkaerő-termelékenység, valamint a nemzetközi megítélés romlása együttesen évente több száz milliárd nairás (több tízmilliárd forintos) veszteséget okoznak a Világbank összegzése szerint.

Óriási költséget jelent egy-egy kolerajárvány, és a fertőzés mindig visszatér

A kolera gazdasági hatásai Nigériában a következő fő területeken jelentkeznek:

Egyrészt az egészségügyi kiadások területén a felmerülő kezelési költségek a háztartások költségvetését terhelik meg. Egy-egy kolerás megbetegedés kezelése (orvosi ellátás, gyógyszerek, rehidratáció) jelentős anyagi megterhelést jelent. Egy átlagos megbetegedés kezelése a nigériai mezőgazdasági háztartásokban (főként a rurális térségek érkintettek a járványokkal) háztartásonként mintegy 77 600 nairába is kerülhet. Az állami és magánklinikák számára a hirtelen megugró esetszámok kezelése komoly kapacitásbeli és pénzügyi kihívással ér fel, és a járványok kezelése jelentős összegeket von el más alapvető egészségügyi vagy fejlesztési projektektől.

Termelékenység csökkenése és munkaerő-kiesés: a megbetegedett lakosság, illetve a beteget ápoló családtagok kiesnek a munkából, ami az amúgy is alacsony termelékenységű mezőgazdasági szektorban (amely sokak megélhetését biztosítja) komoly bevételkiesést okoz. A súlyos kiszáradáshoz vezető esetekben a halálesetek a legaktívabb keresőképes korosztályokat érintik leginkább, ami hosszú távon is rontja a gazdasági potenciált.

Keresedelem és turizmus visszaesése: a fertőzött területeken (például Lagos legsűrűbben lakott, szanitációs hiányosságokkal küzdő részein) az elmaradott higiéniai környezet és a járványok híre kifejezetten elriasztja a turistákat, csökkentve az idegenforgalomból származó bevételeket.

Infrastrukturális és állami költségek: a nem megfelelő higiénia és a tiszta ivóvíz hiánya – ami a kolera fő táptalaja – önmagában is hatalmas kárt okoz.

A Világbank becslései szerint

a rossz higiéniai feltételek és az ehhez kapcsolódó betegségek évente a nigériai GDP mintegy 1,3 százalékát (több milliárd dollárt) emésztik fel.

A vészhelyzeti intézkedések, a nemzetközi szervezetek (mint pl. az ENSZ) által finanszírozott humanitárius beavatkozások és a víztisztítási kampányok jelentős kormányzati és nemzetközi forrásokat kötnek le.