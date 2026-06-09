Mint a filmekben: egy ex-CIA-s több tízmillió dollárral csapolta meg az államot, mire lebukott

A volt CIA-alkalmazottat, David J. Rusht múlt hónapban vették őrizetbe, és kormányzati források, közpénzek eltulajdonításával vádolták meg, miután az FBI ügynökei Virginia állambeli otthonában 303 darab, összesen nagyjából 40 millió dollárt érő aranyrudat találtak. Emellett mintegy 2 millió dollár készpénzt és több tucat luxusórát is lefoglaltak. A házkutatásra azt követően került sor, hogy a CIA gyanút fogott Rush korábbi katonai múltjával kapcsolatban – többek között kétségbe vonták azt az állítását, hogy a haditengerészet tartalékos állományának tagja volt –, és értesítette az FBI-t. Rush letartóztatásáig, május 19-ig állítólag 17 éven át dolgozott a CIA kötelékében.

Kormányzati forrásokat irányított át magához egy ex-CIA-s, otthonában egy vagyonnyi aranyrudat találtak (a kép illusztráció)

Fotó: Scottsdale Mint / Unsplash

Az ex-CIA-s árirányította magához a kormányzati forrásokat

A Washington Post, az ügy részleteit ismerő amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Rush csalássorozatot végrehajtva jutott illegális pénzekhez. Ennek alapja egy hamis hírszerzési szoftver létrehozása volt, amelyet „különleges hozzáférésű programként” tüntetett fel. A lap szerint ennek segítségével győzött meg egy másik ügynököt arról, hogy jelentős összegeket utaljon át a programba. A New York Times szintén megerősítette az értesüléseket.

A két lap szerint Rush legalább két CIA-s kollégáját vonta be a hamis programmal kapcsolatos machinációkba, és egyiküket arra vette rá, hogy készpénzt és aranyat helyezzen át a rendszerbe. A beszámolók szerint azt állította, hogy az összegek a kormány működésének fenntartását szolgálnák egy esetleges katasztrófa – például súlyos időjárási esemény vagy katonai támadás – esetén. „Egyszerűen kitalált egy szerződést” – idézte az egyik illetékest a Washington Post.

Egyelőre ugyanakkor nem világos, hogy a volt CIA-tiszt miként tudta létrehozni a programot és megszerezni a forrásokat anélkül, hogy a hírszerző ügynökség vezetői tudtak volna róla.

A letartóztatását követően nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Rush 2025 novembere és 2026 márciusa között „jelentős mennyiségű külföldi valutát és több tízmillió dollár értékű aranyrudat” kapott munkával kapcsolatos kiadások fedezésére. A CIA belső vizsgálata során azonban nem sikerült nyomára bukkanni ezeknek az eszközöknek.