Tapasztalat kontra demagógia: a magyar cégek nap mint nap szembesülnek a munkaerőpiac kihívásaival

„A következő években jelentős magyarországi beruházásokat tervezünk, amelyek összértéke több mint 350 milliárd forint. Ezek a fejlesztések nem csupán termelésbővítést jelentenek, hanem új technológiák bevezetését, a magyar export további erősítését, valamint számos új, magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozását is” – fogalmazott csütörtöki közleményében a Master Good Csoport, még mindig a külföldi munkaerő alkalmazásának megszigorításával kapcsolatos kormányrendeletek életbe lépésére reagálva.

Magyar munkások híján külföldi munkaerőt kénytelenek alkalmazni, de a jövőben ez meghiúsulhat. / Fotó: Shutterstock

Közleményükben azt írják: amikor arról beszélnek, hogy a munkaerőhiány veszélyeztetheti bizonyos beruházások megvalósítását, nem fenyegetést fogalmaznak meg, és nem Magyarország ellen érvelnek, éppen ellenkezőleg.

Arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a gazdasági növekedéshez, a beruházásokhoz és az új munkahelyek létrejöttéhez megfelelő mennyiségű humán erőforrásra is szükség van

– hangsúlyozta a cégcsoport.

Master Good: ha nincs külföldi munkaerő, nincs fejlesztés

A mai közlemény előzménye volt, hogy a Master Good Csoport ügyvezetője szerdán egy konferencián arról beszélt: amennyiben nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, úgy leállítják a folyamatban lévő, 120 milliárd forint értékű gyárberuházásukat.

Mint ismert, a kormány június 5-én kormányrendeletben szigorította a harmadik országból érkező munkavállalók foglalkoztatásának szabályait. A Magyar Közlönyben megjelent szabályozás értelmében június 6-tól nem adnak ki új vendégmunkás-tartózkodási engedélyeket, a külföldi dolgozók foglalkoztatása pedig szigorúbb feltételekhez kötött foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel lehetséges.

Az intézkedés célja, hogy a hazai munkaerő elsőbbséget élvezzen a munkaerőpiacon, ezért a jövőben a vállalatok szűkebb körben és szigorúbb feltételek mellett alkalmazhatnak vendégmunkásokat. A döntés több munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban, köztük az élelmiszeriparban is aggodalmakat váltott ki.

A csütörtöki közlemény szerint a szerdai konferencián elhangzott gondolataik semmilyen formában nem a szabályozás létjogosultságát kérdőjelezték meg. Mint írják, a magyar vállalatok nap mint nap közvetlenül szembesülnek a munkaerőpiac kihívásaival.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a külföldi munkavállaló nem olcsóbb, hanem drágább a vállalat számára. Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár, hiszen behozataluk pénzbe kerül és lakhatást is biztosítunk számukra. Nem költségcsökkentési okokból alkalmazzuk őket, hanem azért, mert egyes munkakörök betöltésére egyszerűen nincs elegendő hazai munkaerő

– hangsúlyozzák.