Totális csőd: sorra zárja be a boltjait a lakberendezési lánc

Nem sikerült megmenteni a német Depot teljes üzlethálózatát: a legfrissebb hírek szerint a német lakberendezési lánc már hivatalosan is közzétette, mely üzleteket kénytelen bezárni, ezek közül pedig jó pár már június végén befejezi a működését. A vállalat ráadásul a dolgozókat sem értesítette: sok helyen az üzletek kirakatába kihelyezett táblákból szereztek tudomást a végleges bezárásról, miközben a vállalat pénzügyi helyzete miatt egyre kevesebb idő maradt a működés fenntartására - írja a Világgazdaság.

Sorra zárja be boltjait a lakberendezési lánc / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Sorra zárja be a boltjait a lakberendezési lánc

Májusban vált nyilvánossá, hogy a Depot ismét fizetésképtelenségi eljárás alá került. A vállalat vezetése ekkortájt csak annyit közölt, a még működő 155 üzlet közül nem mindegyiket tudják megmenteni, mialatt Christian Gries ügyvezető azt jelezte, jelentős hálózatszűkítés várható, arról viszont nem beszéltek, mely üzletek kerülnek veszélybe.

Az elmúlt hetekben fokozatosan kezdtek kiszivárogni az első bezárások: egyes üzletek kirakatában megjelentek a végkiárusítást hirdető plakátok, amelyek szerint az adott bolt rövid időn belül végleg bezár. Több helyszínen még július végére tervezték a működés befejezését, ám voltak olyan üzletek is, amelyek ezt sem várták meg: a zwickaui Depot például már június 27-én bezárt.

A Depot időközben a saját honlapján is közzétette a bezárásra ítélt üzletek listáját: eszerint a jelenleg működő 155 üzletből összesen 66-ot végleg bezárnak, vagyis a hálózat közel 43 százaléka tűnik el a következő időszakban.

A döntés Németország számos városát érinti, így a Depot több bevásárlóközpontból és sétálóutcából is eltűnik.