Érdemben, 50 bázisponttal csökken számos lakossági állampapír kamata, azonban a többséget még a héten a magasabb kamat mellett lehet megvásárolni. Éppen ezért érdemes sietnie a vásárlással, fél százalékpontos kamatcsökkenés ugyanis már jelentős tétel – írja elemzésében a Bankmonitor.

Újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. Fotó: MW archív

Az alábbi lakossági állampapírokat érinti a változás:

Újabb lakossági állampapírok forgalmazása zárul le az ÁKK mai tájékoztatása alapján. A forgalmazás 2026. június 12-én, azaz pénteken zárul le.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) 2031/M3 sorozatának forgalmazása lezárul.

A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 2031/Q3 sorozatának forgalmazása is lezárult.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 2031/R2 sorozatát sem lehet a továbbiakban vásárolni.

Természetesen új sorozatok is indulnak a kérdéses papírokból, melyeket június 15-től, azaz jövő hétfőtől lehet megvásárolni. De ezen sorozatok kamata 50 bázisponttal, azaz fél százalékponttal csökken. Emellett a Kincstári Takarékjegyeknek (KTJ) és a nyomdai úton előállított MÁP Plusznak is módosul, csökkenni fog a kamata a jövő héttől.

Hogyan változik a MÁP Plusz kamata?

A Magyar Állampapír Plusz továbbra is 5 éves futamidejű befektetés marad, a kamat fix, mértéke a futamidő előrehaladtával fokozatosan emelkedik. Azonban az új 2031/M4 sorozat esetében ez a lépcsős kamatszint 50 bázisponttal kisebb lesz a korábban megszokottnál.

Az első évben a kamat évi 5,50 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,00 százalék volt.

A második évben a kamat évi 5,75 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,25 százalék volt.

A harmadik évben a kamat évi 6,00 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,50 százalék volt.

A negyedik évben a kamat évi 6,25 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,75 százalék volt.

Az ötödik évben a kamat évi 6,50 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 7,00 százalék volt.

Az új, jövő héten induló befektetés esetében az EHM értéke 5,99 százalék, míg még a héten megvásárolható sorozat esetében a mutató értéke 6,47 százalék.

A többi főbb feltétel nem módosult, így a kamatot a papír automatikusan befekteti a „saját magába”. Illetve a kamatfizetést követő 5 munkanapos időszakban díjmentesen, 100 százalékos árfolyamon visszaváltható a befektetés.