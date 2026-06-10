Érdemben, 50 bázisponttal csökken számos lakossági állampapír kamata, azonban a többséget még a héten a magasabb kamat mellett lehet megvásárolni. Éppen ezért érdemes sietnie a vásárlással, fél százalékpontos kamatcsökkenés ugyanis már jelentős tétel – írja elemzésében a Bankmonitor.
Az alábbi lakossági állampapírokat érinti a változás:
Újabb lakossági állampapírok forgalmazása zárul le az ÁKK mai tájékoztatása alapján. A forgalmazás 2026. június 12-én, azaz pénteken zárul le.
- A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) 2031/M3 sorozatának forgalmazása lezárul.
- A Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) 2031/Q3 sorozatának forgalmazása is lezárult.
- A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 2031/R2 sorozatát sem lehet a továbbiakban vásárolni.
Természetesen új sorozatok is indulnak a kérdéses papírokból, melyeket június 15-től, azaz jövő hétfőtől lehet megvásárolni. De ezen sorozatok kamata 50 bázisponttal, azaz fél százalékponttal csökken. Emellett a Kincstári Takarékjegyeknek (KTJ) és a nyomdai úton előállított MÁP Plusznak is módosul, csökkenni fog a kamata a jövő héttől.
Hogyan változik a MÁP Plusz kamata?
A Magyar Állampapír Plusz továbbra is 5 éves futamidejű befektetés marad, a kamat fix, mértéke a futamidő előrehaladtával fokozatosan emelkedik. Azonban az új 2031/M4 sorozat esetében ez a lépcsős kamatszint 50 bázisponttal kisebb lesz a korábban megszokottnál.
- Az első évben a kamat évi 5,50 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,00 százalék volt.
- A második évben a kamat évi 5,75 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,25 százalék volt.
- A harmadik évben a kamat évi 6,00 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,50 százalék volt.
- A negyedik évben a kamat évi 6,25 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 6,75 százalék volt.
- Az ötödik évben a kamat évi 6,50 százalék, ez a korábban sorozatnál évi 7,00 százalék volt.
Az új, jövő héten induló befektetés esetében az EHM értéke 5,99 százalék, míg még a héten megvásárolható sorozat esetében a mutató értéke 6,47 százalék.
A többi főbb feltétel nem módosult, így a kamatot a papír automatikusan befekteti a „saját magába”. Illetve a kamatfizetést követő 5 munkanapos időszakban díjmentesen, 100 százalékos árfolyamon visszaváltható a befektetés.
Hogyan változik a FixMÁP kamata?
A Fix Magyar Állampapír új 2031/Q4 sorozatának az éves kamata 6,00 százalék lesz, míg a héten még megvásárolható sorozatnál az éves kamatszint 6,50 százalék.
A befektetés egyéb főbb jellemzőin nem módosulnak. A befektetés továbbra is negyedévente fizet kamatot, az összeg ténylegesen a befektető számlájára kerül, azaz a hozambefektetéshez a tulajdonosok újabb döntése szükséges.
Az új sorozat EHM értéke 6,13 százalék, míg a jelenleg megvásárolható hasonló befektetés EHM értéke 6,66 százalék.
Mi változik a bónusz állampapírnál?
A Bónusz Magyar Állampapírok változó kamatozásúak, a kamat alapvetően két részből tevődik össze.
- Van egy 3 havonta változó elem, ami a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyek aukciós hozamától függ.
- Van egy ezt növelő kamatprémium, amely fix, a futamidő előrehaladtával lépcsőzetesen emelkedik.
A kamatot negyedévente kifizetik ennél a befektetési típusnál. Az új sorozat esetében ezen kamatprémium mértékét csökkentik 50 bázisponttal.
Az 1-16. negyedévben a kamatprémium évi 0,25 százalék, a korábbi sorozatnál ez évi 0,75 százalék volt. Míg a 17-24. negyedévekben a kamatprémium évi 0,50 százalék, a korábbi sorozatnál ez évi 1,00 százalék volt.
Pontos kamatszintet csak az első negyedévre tudunk jelenleg az új sorozat esetében, az évi 5,87 százalék.
Mi változik a nyomtatott lakossági állampapíroknál?
- A nyomdai úton előállított Magyar Állampapír Plusz a jövőben 5,23 százalékos EHM mellett lesz elérhető, kérdéses mutató értéke eddig 5,73 százalék volt.
- Az egy éves futamidejű Kincstári Takarékjegynek az EHM értéke eddig 5,00 százalék volt, ez a jövőben 4,50 százalék lesz.
- Míg a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegynek az EHM értéke 4,88 százalék lesz, a mutató értéke eddig 5,36 százalék volt.
A nagyon jó állampapír-hozamok korszaka lezárult
Az állampapírok hatalmas népszerűségnek örvendtek az elmúlt években. Ez nem is csoda, hiszen 2022 és 2025 között elég volt megvenni a Prémium Magyar Állampapírt, és máris dőltek a kétjegyű kamatok. Nem kellett hozzá különösebb tudás, elemzés vagy bátorság – az állam mindent elintézett helyettünk. Ez az időszak azonban véget ért. Az infláció normalizálódott, 2025-ben már jellemzően 4–5% körül mozgott, ezzel együtt pedig az állampapírok kamata is látványosan visszaesett, sőt a 2026. április 12-i választás óta még tovább csökkentek a magyar állampapírhozamok.