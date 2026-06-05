Felfüggesztették egy népszerű légitársaság budapesti járatait

Július végéig törölte Dubaj és Budapest közötti járatait a Flydubai, így a magyar utasoknak várhatóan csak augusztus elejétől lesz ismét lehetőségük közvetlenül a közel-keleti városba repülni a légitársasággal.

Felfüggesztették a népszerű légitársaság budapesti járatait

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Christopher Pike

A döntés hátteréről a légitársaság nem árult el részleteket

Az AIRportal.hu beszámolója szerint a légitársaság „átmeneti menetrendi és operatív okokra” hivatkozva döntött a járatok felfüggesztéséről. A vállalat további részleteket nem közölt, ugyanakkor a foglalási rendszer adatai alapján a budapesti útvonal legkorábban augusztus első napjaiban válhat újra elérhetővé.

Noha az nem ismert, hogy a mostani, július végéig tartó járattörlések összefüggésben állnak-e a kuvaiti nemzetközi repülőteret ért keddi, iráni dróntámadással, amely átmeneti működési zavarokat okozott a térség légi közlekedésében,

a Flydubai budapesti járatainak működését ugyanakkor az elmúlt hónapokban már többször befolyásolták a közel-keleti események.

Az érintett utasok számára az aktuális szabályzat alapján az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

átfoglalás a rendelkezésre álló flydubai járatokra, az érvényes feltételek szerint;

vagy a fel nem használt szakaszokra vonatkozó visszatérítés igénylése - olvasható a flydubai Budapest tájékoztatójában.

A képviselet elnézést kér az okozott kellemetlenségekért. Levelükben ugyanakkor biztosítanak mindenkit, hogy kollégáik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintett foglalások kezelése a lehető leggördülékenyebben történjen – számolt be róla a Turizmus.com.