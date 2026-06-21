Kocsmát kellett nyitnia a Lidlnek, hogy alkoholt árulhasson

Első pillantásra a The Middle Ale egy átlagos kocsma, valójában azonban egy különleges jogi megoldás eredménye. A Lidl azért nyitotta meg saját pubját Észak-Írországban, mert a helyi szabályok miatt a dundonaldi áruházában hagyományos módon nem kapott engedélyt alkoholos italok árusítására – adta hírül a BBC.

Illusztráció

Fotó: ARTUR WIDAK / AFP

Nem véletlen a névválasztás

A diszkontlánc szerint a kezdeményezés világelsőnek számít. A színes falakkal és termékekkel teli polcokkal kialakított pubhoz egy italbolt is kapcsolódik.

A szokatlan megoldás hátterében az északír alkoholtörvény áll.

Az ottani szabályozás szerint új alkoholárusítási engedélyhez először meg kell szerezni egy olyan licencet, amelyről egy másik vállalkozás – például egy bezáró pub – lemondott. Emellett azt is bizonyítani kell, hogy a környéken nincs elegendő olyan hely, ahol a lakosság alkoholt vásárolhat.

A Lidlnek a dundonaldi áruház mellett tervezett hagyományos italrészlegre nem sikerült megszereznie az engedélyt, mert a hatóságok szerint a környéken elegendő ilyen üzlet működött.

Közben azonban két közeli bár bezárt, így a vállalatnak már sikerült teljesítenie a feltételeket egy új pub megnyitásához.

Ennek eredményeként jött létre a The Middle Ale, amelynek neve a Lidl híres „középső sorára” (middle aisle) utal. A vállalat hangsúlyozta, hogy nem reklámfogásról van szó.

Az északír alkoholtörvényekkel kapcsolatos nehézségek régóta ismertek, ezért hosszú út vezetett a megnyitásig

– mondta Gordon Cruikshanks, a Lidl észak-írországi regionális ügyvezetője.

A cég 500 ezer fontot fordított a pub és a hozzá kapcsolódó italbolt kialakítására, emellett nyolc új munkatársat is felvett.

Cruikshanks szerint Dundonald térségében jelentősen nőtt a lakosság száma, ezért amikor lehetőség nyílt egy pub nyitására, úgy döntöttek, ez a legjobb módja annak, hogy a vásárlók egy helyen hozzájuthassanak a Lidl teljes kínálatához.

Bár a megoldás szokatlan, a vállalat egyelőre nem tervezi további pubok nyitását.

A diszkontláncról pár nappal ezelőtt is beszámoltunk: a Lidl Magyarország egy szalámit vont ki a forgalomból, miután felmerült, hogy ártalmas baktériumok lehetnek benne.