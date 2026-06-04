Indul a kísérlet: új fizetési módot tesztel a legnagyobb magyar üzletlánc – mutatjuk, miről van szó

A digitális fejlesztések és a vásárlói élmény folyamatos növelése érdekében a Lidl új fizetési megoldást tesztel Magyarországon is. Közleményükben azt írják, hogy a Scan & Go egyre népszerűbb megoldás a modern kiskereskedelemben, hiszen jelentősen megkönnyíti, leegyszerűsíti és gyorsabbá teszi az áruházi vásárlást.

A hagyományos kasszáknál lévő sorban állás teljesen elhagyható, az önkiszolgáló kasszáknál pedig nem kell kipakolni az árut a Lidl tesztelés alatti új fizetési megoldásával (Scan&Go) - képünk illusztráció

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A Lidl integrálja a funkciót – mutatjuk, mi annak a lényege!

A Lidl Plus mobilalkalmazáson keresztül elérhető funkció lényege, hogy

a vásárlók már a polcok között járva, saját okostelefonjuk segítségével saját maguk szkennelhetik be a megvásárolni kívánt termékek vonalkódját.

Az áruk így azonnal bekerülnek egy „virtuális kosárba”, a vásárlók pedig ezzel párhuzamosan akár közvetlenül a saját bevásárlótáskájukba is tehetik őket.

A vásárlás befejeztével nincs szükség a hagyományos kasszáknál sorban állni, sem a terméket a kasszaszalagra kihelyezni.

A vásárlóknak ehelyett elegendő közvetlenül az önkiszolgáló pénztárakhoz fáradniuk, ahol az applikációban generált QR kódot beolvasva, gyorsan és egyszerűen rendezhetik a számlájukat. A fizetést igazoló blokk beolvasásával automatikusan kinyílik a kiengedőkapu és már távozhatnak is az üzletből.

„A Scan & Go segítségével a vevők nemcsak időt takaríthatnak meg, hanem az alkalmazás használatával valós időben követhetik nyomon kosaruk aktuális értékét is. Az alkalmazás mutatja a termékek árát, az éppen elérhető akciós árakat, a Lidl Plus kuponokkal elérhető kedvezményeket, sőt arra is figyelmeztet, ha egy további termék megvásárlásával még kedvezőbb ajánlatot vehetnek igénybe. Ez a megoldás egyszerre teszi gyorsabbá, átláthatóbbá és tudatosabbá a bevásárlást” – nyilatkozta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing és ügyfélélmény igazgatója, majd hozzátette: „Természetesen a Scan & Go mellett a hagyományos kasszák változatlanul a vásárlók rendelkezésére állnak, így mindenki a számára legkényelmesebb fizetési módot választhatja.”

Ebben a három üzletben lehet kipróbálni az újdonságot

A Lidl Plus applikáción keresztül elérhető Scan & Go szolgáltatás június 4-től indul kísérleti jelleggel három üzletben:

Budapesten a 3. kerületi Huszti úti,

Budaörsön a Károly király úti, valamint

Monoron a Gém utcai Lidl üzletekben.

A tesztidőszak alatt az érintett áruházak önkiszolgáló zónáiban a Lidl munkatársai kiemelten segítik majd a vásárlókat a rendszer használatában. Fontos kiemelni, hogy a rendszer automatikus, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket alkalmazhat, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően az életkorhoz kötött termékek (pl. alkoholtartalmú italok) vásárlásakor az áruházi személyzet végzi majd a kötelező életkor-ellenőrzést.