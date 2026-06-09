Ettől nem lettünk nyugodtabbak: jóval kevesebb lehet a földgáz az európai tárolókban télre, mint tavaly

Egyelőre nem látni az iráni háború lezárásának lehetséges időpontját, ami miatt továbbra is jelentős a bizonytalanság az energiapiacokon, s persze ez nem csak a kőolajról szól. A közel-keleti térség (elsősorban Katar) Európa jelentős földgáz-beszállítója, a kitárolási időszak lezártával pedig a földgázrendszerek üzemeltetőinek más feladatra: a nyári időszak igényeire, illetve majd a betárolásra kell készülniük. Ennek alapvető fontosságú időszaka május elejétől október végéig, vagyis nagyjából hat hónapig tart. Az, hogy Európa képes lesz-e elegendő LNG-t beszerezni a tárolók feltöltéséhez, több tényezőtől függ – áll az Oxfordi Energiatudományi Intézet (OIES), a világ egyik legnagyobb, független energetikai kutatóintézetének friss tanulmányában. Az elemzés rámutat: Európának arra kell készülnie, hogy az idén őszig beáramló LNG mennyisége alatta marad majd a tavalyinak.

Spanyolország egyik LNG-terminálja egy kirakodásra váró hajóval

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Miért az LNG áll a középpontban?

Felmerül a kérdés: miért az LNG szerepét vizsgálja az intézet Európa gázellátásában? Erre a válasz az, hogy az orosz eredetű LNG 2027. január 1-jei hatályú, valamint a vezetékes orosz gáz szeptemberi tiltásával párhuzamosan az EU új lábakra kívánja állítani energiaellátását, ebben pedig e folyamatokkal párhuzamosan az LNG-nek fokozosan nő a szerepe.

Az EU-s adatok alapján, a világ legnagyobb LNG-importőre: 2024-ben több mint 100 milliárd köbméter LNG-t importált. Az igények növekedése miatt (ne feledjük, hogy a földgáz klímahatás szempontjából kedvezőbb a szénnél és a kőolajánál, ez is motiválja a földgázszektor erősítését) a közösség új beruházásokkal készült és készül az LNG-re, ezeknek köszönhetően az EU LNG-kapacitása 2023-2024-ben 70 milliárd köbméterrel nőtt, 2025 és 2030 között pedig további 60 milliárd köbméter kapacitásbővülés várható.

Azon persze lehet és kell is vitatkozni, hogy az EU átnyergeltetése az LNG-re nem okoz-e új függőséget (a földrajzilag közeli földgázkincsek termelési felpörgetése bár örvendetes, de aligha lesz elegendő hosszú távon), de a hangsúly egyelőre azon van, hogy néhány év múlva az LNG több mint 50 százalékban felel majd a gázellátásáért. Releváns kérdésfeltevés tehát az: mennyi LNG-t kellene az öreg kontinensnek (a brit piaccal kiegészülve) a következő hat hónapos időszakban?