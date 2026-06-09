Ettől nem lettünk nyugodtabbak: jóval kevesebb lehet a földgáz az európai tárolókban télre, mint tavaly

Egyelőre nem látni az iráni háború lezárásának lehetséges időpontját, ami miatt továbbra is jelentős a bizonytalanság az energiapiacokon, s persze ez nem csak a kőolajról szól. A közel-keleti térség (elsősorban Katar) Európa jelentős földgáz-beszállítója, a kitárolási időszak lezártával pedig a földgázrendszerek üzemeltetőinek más feladatra: a nyári időszak igényeire, illetve majd a betárolásra kell készülniük. Ennek alapvető fontosságú időszaka május elejétől október végéig, vagyis nagyjából hat hónapig tart. Az, hogy Európa képes lesz-e elegendő LNG-t beszerezni a tárolók feltöltéséhez, több tényezőtől függ – áll az Oxfordi Energiatudományi Intézet (OIES), a világ egyik legnagyobb, független energetikai kutatóintézetének friss tanulmányában. Az elemzés rámutat: Európának arra kell készülnie, hogy az idén őszig beáramló LNG mennyisége alatta marad majd a tavalyinak.
Miért az LNG áll a középpontban?
Felmerül a kérdés: miért az LNG szerepét vizsgálja az intézet Európa gázellátásában? Erre a válasz az, hogy az orosz eredetű LNG 2027. január 1-jei hatályú, valamint a vezetékes orosz gáz szeptemberi tiltásával párhuzamosan az EU új lábakra kívánja állítani energiaellátását, ebben pedig e folyamatokkal párhuzamosan az LNG-nek fokozosan nő a szerepe.
Az EU-s adatok alapján, a világ legnagyobb LNG-importőre: 2024-ben több mint 100 milliárd köbméter LNG-t importált. Az igények növekedése miatt (ne feledjük, hogy a földgáz klímahatás szempontjából kedvezőbb a szénnél és a kőolajánál, ez is motiválja a földgázszektor erősítését) a közösség új beruházásokkal készült és készül az LNG-re, ezeknek köszönhetően az EU LNG-kapacitása 2023-2024-ben 70 milliárd köbméterrel nőtt, 2025 és 2030 között pedig további 60 milliárd köbméter kapacitásbővülés várható.
Azon persze lehet és kell is vitatkozni, hogy az EU átnyergeltetése az LNG-re nem okoz-e új függőséget (a földrajzilag közeli földgázkincsek termelési felpörgetése bár örvendetes, de aligha lesz elegendő hosszú távon), de a hangsúly egyelőre azon van, hogy néhány év múlva az LNG több mint 50 százalékban felel majd a gázellátásáért. Releváns kérdésfeltevés tehát az: mennyi LNG-t kellene az öreg kontinensnek (a brit piaccal kiegészülve) a következő hat hónapos időszakban?
Az OIES szerint ehhez a következő kérdéseket kell megvizsgálni:
- Eltér-e az európai gázkereslet a 2025-ös szintektől?
- Az október végi tárolói célértékek mellett, valamint figyelembe véve a hazai termelésből és vezetékes importból fedezhető mennyiségeket, mennyi LNG-re lesz szükség?
- A közel-keleti LNG-export csökkenésével – amelyet csak részben ellensúlyoz a világ más térségeiből érkező többletkínálat – Európának Ázsiával és a világ többi részével kell versenyeznie a szűkülő LNG-készletekért. Az ázsiai kereslet gyengülése segíthet ugyan, de vajon elegendő lesz-e ahhoz, hogy Európa biztosítani tudja szükségleteit?
Megjegyzendő, hogy az iménti kitétel az ázsiai kereslet gyengüléséről természetesen nem azt jelenti, hogy Ázsia lemondott volna a földgázról (ezt nem is teheti, hacsak a délkelet-ázsiai országok nem akarják gazdaságuk több szektorát teljesen megrogyasztani). Hanem arra vonatkozik, hogy a kínálati szűkösség mellett jelentkező áremelkedés hatására egyre több országban hoznak takarékossági intézkedéseket, s próbálják időben tovább húzni a már rendelkezésre álló készletekkel, miközben egyes helyeken már a száműzés határán egyensúlyozó energiaforrásokat kapcsolnak vissza a termelésbe (tipikus példa erre Kínában, Indiában a szénerőművek felpörgetése). Hasonló a helyzet az olajjal egyébként: a kínálati visszaesés és az áremelkedés miatt ahol lehet, visszafogják a keresletet – de most maradjunk az LNG-nél.
A Kyos június 7-i adatai szerint az európai földgáztárolók töltöttségi szintje 42,5 százalékos, míg az LNG importterminálokon 56,3 százalékban lekötött a kapacitást (bár az arány nagyobb, de az importterminálok kapacitása jóval kisebb, mint a föld alatti gáztárolóké). Az európai gázkereslet a nyári hónapokban (az OIES elemzésében május és október közötti időszakot értik alatta) az elmúlt három évben átlagosan mintegy 18 százalékkal maradt el a 2022 előtti válságidőszak szintjétől.
Ez nagyjából 30 milliárd köbméterrel kevesebb fogyasztást jelent a 2021-es nyárhoz képest, ami fontos irányjelző lehet az idei nyári időszak fogyasztására is.
Viszonyításként: Magyarország éves földgázfogyasztása kb. 8,5 milliárd köbméter.
Az elemzők szerint a visszaesés mögött
- az áramtermelés szerkezeti átalakulása, valamint
- az ipari és kereskedelmi szektor keresletének csökkenése állt.
Ezt három évnyi gazdasági nehézség idézett elő, amennyiben részben a Covid-19 utáni időszak öröklött problémáit erősítette fel és hozott újakat a helyzetbe az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése.
Stagnáló gázkereslettel fut neki Európa az idei nyárnak
Az OIES szerint azért is jó irányjelző idénre az, amit 2025-re visszatekintve látni, mert a jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok, az emelkedő energiaárak és a gazdasági lassulás közepette egyelőre semmi sem utal arra, hogy idén érdemi keresletélénkülés következne be.
A keresleti adatok gyors áttekintése azt mutatja, hogy bár a fogyasztás 2021 óta jelentősen csökkent, az elmúlt három nyáron viszonylag stabil maradt: 139,1 és 139,8 milliárd köbméter között alakult.
Más szóval a kereslet lényegében stagnált. Az elemzés első, alapforgatókönyve ezt a trendet követi, és az elmúlt három nyár havi átlagait veszi alapul. Ugyanakkor a gázfogyasztást számos tényező befolyásolja, ezért a nyári kereslet könnyen eltérhet az elmúlt évek mintázatától. Ezért az elemzés tartalmaz több más forgatókönyvet is az idei nyárra, melyekben a magas és az alacsony keresletet eredményező tényezőket vizsgálják.
Mi növelheti a gázkeresletet?
A második forgatókönyv magasabb gázkereslettel számol. Az iráni háború miatt feszült energiapiaci helyzetben ez első pillantásra talán meglepőnek tűnhet, de az elemzés szerint megvannak a tényezők erre:
- Az első keresletnövelő tényező a hőhullámok miatt megugró villamosenergia-igény lehet. A légkondicionálók használata jelentősen növelheti az áramfogyasztást, amelynek gázpiaci hatása tovább erősödhet, ha a megújuló energiaforrások – különösen a víz- és szélerőművek – vagy az atomerőművek termelése alacsonyabb a vártnál. Ezt a feltételezést alátámasztják a legfrissebb időjárási előrejelzések is, amelyek az átlagosnál magasabb nyári hőmérsékletet és az átlag alatti csapadékmennyiséget vetítenek előre Európa nagy részén, különösen a déli és délkeleti régiókban.
- A második tényező az ipari gázkereslet. Az ágazat 2026 első öt hónapjában a vártnál ellenállóbbnak bizonyult, mivel az ipari szereplők jelentős készletfelhalmozásba kezdtek, áremelkedésekre és ellátási problémákra számítva. Ebben a forgatókönyvben ez a tendencia a második negyedév végéig fennmarad, majd a nemzeti támogatási programok és az ázsiai piacok gyengülése továbbra is viszonylag magas szinten tartja az ipari gázkeresletet a harmadik negyedévben.
- A magas keresletet feltételező forgatókönyv harmadik eleme a hideg október. Az alacsonyabb hőmérséklet minden szektorban növelné a gázfelhasználást. Mivel 2025 októbere összességében hidegebb volt az azt megelőző három év átlagánál, az elemzés ebben a forgatókönyvben hasonló időjárással számol 2026 őszén is.
Mi csökkentheti a gázkeresletet?
A harmadik forgatókönyv alacsonyabb nyári gázkeresletet feltételez. Ennek egyik oka a megújuló energiaforrások nagyobb arányú villamosenergia-termelése lehet.
Egyrészt a szél- és naperőművi kapacitások bővülése, másrészt a kedvező időjárási körülmények növelhetik a termelést.
Emellett a vízerőművek teljesítménye is a 2025-ös szinthez hasonló, közepesen kedvező szinten alakulhat.
A gyenge gazdasági teljesítmény miatt mérséklődő villamosenergia-kereslet szintén visszafoghatja a gáztüzelésű erőművek termelését. Bár Európában ma már korlátozott a gáz és a szén közötti helyettesítés lehetősége, bizonyos mértékű visszatérés a szénalapú energiatermeléshez még mindig lehetséges.
Az előzetes adatok szerint májusban ez mintegy 500 millió köbméterrel csökkenthette a villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz mennyiségét.
A gyengébb kereslet másik oka az ipari termelés lassulása lehet. Az új megrendelések visszaesése és a végfelhasználói kereslet gyengülése mérsékelheti a fogyasztást. Különösen érzékeny lehet a kereskedelmi szektor, ahol a vállalkozások kevésbé védekeznek az energiaár-kockázatok ellen, mint a nagy ipari szereplők. Ebben az esetben a magas energiaárak és az ellátási láncok zavarainak gazdasági következményeit a kormányzati támogatások sem tudnák teljes mértékben ellensúlyozni.
A forgatókönyv emellett enyhébb októberrel számol, ami alacsonyabb fűtési célú gázfelhasználást eredményezne a tavalyi évhez képest.
Megvan a célszám a következő hat hónap LNG importjára
A tanulmány részletes elemzés végén arra a következtetésre jut, hogy Európának nagyjából ugyanannyi LNG-re lesz szüksége a gáztárolók legalább 2025-ös szintre történő feltöltéséhez, mint amennyit tavaly importált.
Ez május és október között körülbelül 70 milliárd köbméter LNG-behozatalt jelentene.
Ekkora mennyiség esetén a tárolók töltöttsége 2026. november 1-jére megközelíthetné a 80 százalékot. Ez kevesebb, mint az EU által elvárt 90 százalékos célérték (igaz, annak elérésére néhány éve puhított az EU a szabályon, azt október 1. és december 1. között kell elérni). Az európai gáztárolók egyébként 2023 novemberében futottak a csúcsra, akkor az átlagos töltöttségi szint 99 százalék közelében volt.
Ám ez nem jelenti azt, hogy meg is lesz ez a mennyiség. Az OIES rögtön szigorít is a prognózison a fennálló körülmények miatt, s kiemeli, hogy az elemzés központi becslései – figyelembe véve a katari és egyesült arab emírségekbeli LNG-szállítások kiesését, a világ többi részének LNG-kínálatát, a nem EU-országok keresletét, valamint az európai termelést és vezetékes importot – inkább azt valószínűsítik, hogy
a tárolók töltöttsége 70 százalék körül alakulhat.
Már ennek az aránynak az eléréséhez is szükség lenne arra, hogy a nem EU-országok LNG-kereslete havi szinten mintegy 2,2 milliárd köbméterrel, vagyis a teljes május-októberi időszakban összesen 13 milliárd köbméterrel alacsonyabb legyen. Ám a májusi előzetes adatok azonban azt mutatják, hogy a nem EU-országok LNG-kereslete gyakorlatilag nem változott 2025-höz képest. Igaz, a Kataron és az Egyesült Arab Emírségeken kívüli LNG-kínálat májusban kifejezetten erős volt, ami szinte teljes mértékben ellensúlyozta a magasabb keresletet. Az elemzés szerzői azonban nem számítanak arra, hogy ez a tendencia a nyár hátralévő részében is fennmarad.
Az európai kereslet ugyanakkor alacsonyabb lehet, különösen az energiatermelési szektorban, a naperőművi kapacitások bővülése és a kedvező időjárás miatt, ami megkönnyítené a tárolók feltöltését.
Erre ugyanakkor még valószínűbb forgatókönyv, hogy az európai és az ázsiai spot gázáraknak emelkedniük kell ahhoz, hogy a kereslet – Európában, Ázsiában vagy más régiókban – kellő mértékben visszaessen, és egyensúlyba kerüljön a globális piac, valamint az európai tárolók feltöltése.
Amennyiben a Hormuzi-szoros a nyár végéig ténylegesen zárva marad, az év utolsó hónapjaihoz közeledve Európa könnyen azon kaphatja magát, hogy egy újabb, „zord telet jelentő” energiapiaci időszak lehetőségét mérlegeli – áll az elemzésben.