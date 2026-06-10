Még ez is: Katar után kidőlhet a második LNG-ország is – baj lesz ebből, nem földgáz

A tavaszi nehézségek után most munkavállalói sztrájk bénítja az ausztrál LNG-termelés egy részét. Bár Magyarországról nézve ez távoli, marginális kérdésnek tűnhet, de az iráni háború előidézte energiapiaci hatások miatt egy ilyen esemény áttételesen Európára is hatással lehet, mivel a kieső földgázmennyiséget mind az ausztrál belföldi felhasználás, mind az ázsiai exportvállalások teljesítése miatt pótolni kell. Vagyis ezt azt jelenti, hogy a munkabeszüntetés hosszától és konkrét hatásától függően áttételesen szűkítheti a piaci kínálatot, az árakat felhajtja, ez pedig – összeállításunkból ennek részletei kiderülnek – roppant kellemetlen a betárolási időszak előtt álló Európa számára.

Az Inpex által kiadott képen Darwin kikötője látható az Ichthys LNG projekt tengeri létesítményével

Fotó: Inpex

Az iráni háború árnyékában csökkenhet tovább a globális LNG-termelés

Az Inpex sürgősségi intézkedést kér a darwini sztrájk leállítására, miközben szakértők szerint jelentős hatása lehet a gázpiacra a munkabeszüntetésnek – derül ki az ausztrál ABC cikkéből. Az Offshore Alliance jobb munkafeltételeket és évi háromszázalékos béremelést követel. Egy iparági lobbiszervezet szerint ezek az igények azt eredményeznék, hogy az Inpex alkalmazottainak átlagos éves jövedelme meghaladná az 500 ezer ausztrál dollárt (ez több mint 100 millió forint).

A szakszervezet hétfői bejegyzésében közölte: tagjai megszavazták, hogy

a Darwin térségében található szárazföldi és tengeri létesítményekben

a jelenlegi napi négyórás munkabeszüntetéseket csütörtöktől, június 11-től napi nyolcórásra emelik.

A szervezet szerint az Inpex humánerőforrás-vezetői „teljesen félrekezelték” a tárgyalásokat,

mivel a hét hónapja tartó egyeztetések során egyetlen szakszervezeti követelést sem fogadtak el, miközben a vállalat tokiói vezetése jóváhagyta a kiterjedt sztrájkintézkedéseket.

A FWC megerősítette, hogy az Inpex kérelme alapján péntekre tűzték ki a felek hatósági meghallgatását.

Amíg a vállalat és munkavállalói szervezetek közötti csörte tart, addig a cég ügyfelei sem lehetnek nyugodtak.

Amennyiben az Ichthys termelőlétesítményeit le kell állítani, az hatással lesz LNG-vásárlóinkra, valamint az Északi Terület belföldi gázellátásának fogyasztóira is

– nyilatkozta az ABC-nek Bill Townsend, az Inpex vezető alelnöke. „A jelenlegi üzemanyag-ellátási korlátok közepette az esetleges fennakadás jelentős következményekkel járna” – tette hozzá.

Az Inpex Ichthys LNG-projektje a világ cseppfolyósított földgáztermelésének mintegy két százalékát adja, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt a globális kínálat már jelenleg is nyomás alatt áll.

Peter Strachan független elemző szerint a sztrájk jelentős hatást gyakorolhat a gázpiacra.