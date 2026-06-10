Még ez is: Katar után kidőlhet a második LNG-ország is – baj lesz ebből, nem földgáz

A tavaszi nehézségek után most munkavállalói sztrájk bénítja az ausztrál LNG-termelés egy részét. Bár Magyarországról nézve ez távoli, marginális kérdésnek tűnhet, de az iráni háború előidézte energiapiaci hatások miatt egy ilyen esemény áttételesen Európára is hatással lehet, mivel a kieső földgázmennyiséget mind az ausztrál belföldi felhasználás, mind az ázsiai exportvállalások teljesítése miatt pótolni kell. Vagyis ezt azt jelenti, hogy a munkabeszüntetés hosszától és konkrét hatásától függően áttételesen szűkítheti a piaci kínálatot, az árakat felhajtja, ez pedig – összeállításunkból ennek részletei kiderülnek – roppant kellemetlen a betárolási időszak előtt álló Európa számára.
Az iráni háború árnyékában csökkenhet tovább a globális LNG-termelés
Az Inpex sürgősségi intézkedést kér a darwini sztrájk leállítására, miközben szakértők szerint jelentős hatása lehet a gázpiacra a munkabeszüntetésnek – derül ki az ausztrál ABC cikkéből. Az Offshore Alliance jobb munkafeltételeket és évi háromszázalékos béremelést követel. Egy iparági lobbiszervezet szerint ezek az igények azt eredményeznék, hogy az Inpex alkalmazottainak átlagos éves jövedelme meghaladná az 500 ezer ausztrál dollárt (ez több mint 100 millió forint).
A szakszervezet hétfői bejegyzésében közölte: tagjai megszavazták, hogy
- a Darwin térségében található szárazföldi és tengeri létesítményekben
- a jelenlegi napi négyórás munkabeszüntetéseket csütörtöktől, június 11-től napi nyolcórásra emelik.
A szervezet szerint az Inpex humánerőforrás-vezetői „teljesen félrekezelték” a tárgyalásokat,
mivel a hét hónapja tartó egyeztetések során egyetlen szakszervezeti követelést sem fogadtak el, miközben a vállalat tokiói vezetése jóváhagyta a kiterjedt sztrájkintézkedéseket.
A FWC megerősítette, hogy az Inpex kérelme alapján péntekre tűzték ki a felek hatósági meghallgatását.
Amíg a vállalat és munkavállalói szervezetek közötti csörte tart, addig a cég ügyfelei sem lehetnek nyugodtak.
Amennyiben az Ichthys termelőlétesítményeit le kell állítani, az hatással lesz LNG-vásárlóinkra, valamint az Északi Terület belföldi gázellátásának fogyasztóira is
– nyilatkozta az ABC-nek Bill Townsend, az Inpex vezető alelnöke. „A jelenlegi üzemanyag-ellátási korlátok közepette az esetleges fennakadás jelentős következményekkel járna” – tette hozzá.
Az Inpex Ichthys LNG-projektje a világ cseppfolyósított földgáztermelésének mintegy két százalékát adja, miközben a közel-keleti konfliktusok miatt a globális kínálat már jelenleg is nyomás alatt áll.
Peter Strachan független elemző szerint a sztrájk jelentős hatást gyakorolhat a gázpiacra.
„Rendkívül érzékeny időszakban történik mindez az LNG-piacon, mivel a Perzsa-öböl térségében évente előállított mintegy 80 millió tonna LNG jelenleg nem jut el a piacra” – mondta Strachan.
Ez egy évi 350-400 millió tonnás globális piacról vont ki 80 millió tonnát, ami felhajtotta az árakat. Jelentős kereslet mutatkozik a cseppfolyósított földgáz iránt a Perzsa-öbölből kieső mennyiség pótlására
– tette hozzá.
Az Ichthys projekt éves cseppfolyósított földgáz-termelő kapacitása 9,3 millió tonna, az első szállítás 2018-ban történt.
Az elemző szerint bár az ágazatban végzett munka jelentős kockázatokkal jár, a jelenlegi munkabeszüntetések megítélése hosszabb távon kedvezőtlen lehet. „Nem gondolom, hogy a munkáltatók hosszú távon pozitívan tekintenének az ilyen jellegű akciókra egy háborús időszakban. Az iparág dolgozói más szektorokhoz képest igen magas jövedelemben részesülnek” – tette hozzá.
Az ausztrál LNG-létesítményekben fokozódó sztrájk veszélyeztetheti az ellátást
Az Oilprie cikkéből kiderül, hogy piaci szempontból fontos mozzanat, hogy az Inpex ausztrál LNG-exportlétesítményeiben dolgozó munkavállalók sztrájkja és annak kibővítése
a három telephenyen az amúgy is feszült globális gázpiacon további kínálati szűkülést okozhat.
Az Offshore Alliance szakszervezet viszont továbbra is elégedetlen azzal, ahogyan az Inpex a hónapok óta tartó bér- és munkafeltételekről szóló tárgyalásokat kezeli. A szervezet szerint az Inpex tokiói vezetése „gyakorlatilag háborút hirdetett” ausztrál olaj- és gázipari dolgozóival szemben.
A június 3-án kezdődött sztrájk már az elmúlt napokban is fennakadásokat okozott az Ichthys LNG-projekt rakodási műveleteiben, ami aggodalmat keltett a piacon amiatt, hogy
Ausztrália – amely Katar termelésének jelentős kiesése mellett jelenleg a világ második legnagyobb LNG-exportőre – a következő napokban és hetekben csökkentheti szállításait.
Az ázsiai LNG-árak jelenleg 75 százalékkal magasabbak, mint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának február végi kirobbanása előtt.
A katari állami energiavállalat, a QatarEnergy becslése szerint a világ legnagyobb LNG-termelő létesítményének számító Rász Laffan komplexumban keletkezett károk évente mintegy 20 milliárd dolláros bevételkiesést okozhatnak, és a helyreállítás akár öt évig is eltarthat. Az ausztráliai sztrájkhoz hasonló további ellátási zavarok tovább növelhetik az energiaimportőrök terheit Ázsiában, amely a világ legnagyobb LNG-piaca.
Vészforgatókönyvek a gázellátás biztosítására
Az Északi Terület állami közműcége, a Power and Water nevű cég 2022 óta kénytelen gázt vásárolni a Darwin kikötőjében működő LNG-exportlétesítményektől – köztük az Inpextől –, hogy biztosítani tudja erőművei működését. Az Inpex az elmúlt évben jelentős mennyiségű földgázt szállított Darwinnak, ugyanakkor a Power and Water megerősítette, hogy rendelkezik tartalékmegoldásokkal az esetleges elhúzódó fennakadások kezelésére. A vállalat hozzátette: az egyes beszállítóktól származó gáz aránya naponta változik a villamosenergia-kereslet függvényében. A helyzetben némi könnyebbséget jelent, hogy az ottani hűvösebb hónapokban – jellemzően június és augusztus között – a gázkereslet alacsonyabb, mint az esős évszak idején.