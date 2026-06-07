Így spórolhat a nyári kertművelés költségein: mutatjuk, hogyan igényelhető a locsolási kedvezmény

A kerttulajdonosok két lehetőség közül választhatnak az öntözésre használt víz csatornadíjának csökkentésére: igénybe vehetik a május elsejétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas locsolási kedvezményt a szennyvíz-elvezetés vagy szennyvíz-elszállítás díjából, vagy használhatnak locsolási vízmérőt, és így a locsolásra elhasznált vízmennyiség után a két közüzemi díj közül csak a vízdíjat kell megfizetniük. Fontos, hogy egyidejűleg azonban csak egy kedvezmény vehető igénybe – derül ki a Fővárosi Vízművek tájékoztató anyagából.
A locsolási kedvezmény igénylésének feltételei:
- az igénylő magánszemély vagy társasház,
- az ingatlanon legyen házikert, mely még részben sem szolgál árutermelésre,
- az ingatlan legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű legyen,
- a felhasználási helyen locsolási mellékvízmérő számlázása ne történjen.
A locsolási kedvezmény mértéke 10 százalék, mely a kedvezményes időszakban (május 1. – szeptember 30.) kerül levonásra a szennyvíz-elvezetés díjából.
Az igénylés menete
Az FCSM Zrt. által csatorna-szolgáltatással ellátott területeken (Budapesten és Budaörsön) a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges 4. számú nyomtatvány az FCSM Zrt. honlapjáról, ide kattintva tölthető le.
Az FTSZV Kft. szolgáltatási területén (budapesti nem csatornázott ingatlanok esetén) a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges kérelem az FTSZV Kft. honlapjáról tölthető le, ide kattintva.
A Fővárosi Vízművek Zrt. által csatorna-szolgáltatással ellátott, erről a linkről megtekinthető területek tekintetében, az online ügyfélszolgálaton igényelhető a locsolási kedvezmény, ide kattintva.
Amennyiben nincs lehetősége elektronikusan beadni az igényt, akkor a Locsolási kedvezmény igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és a személyes vagy postai úton való leadásával adhatja be kérelmét.
További fontos tudnivalók
A kedvezmény az első évben május 1-jétől, vagy ha az igénylés később történik, akkor a benyújtás napjától szeptember 30-ig terjedő időszakban érvényesíthető, és a kedvezményes időszakot tartalmazó számlában kerül feltüntetésre, ha a fogyasztás 10 százaléka alapján az elszámolt kedvezmény mértéke eléri az 1 m3 mennyiséget.
Amennyiben a kedvezmény időszakában a fogyasztás 10 százaléka kerekítve sem éri el az 1 m3 mennyiséget, akkor locsolási kedvezmény nem kerül feltüntetésre a számlán.
A kedvezményt elegendő egyszer igényelni, a jóváhagyást követően nem szükséges évente megújítani, kizárólag új szennyvíz-bekötés vagy felhasználóváltás esetén.
A kedvezményt a szolgáltató megtagadja abban az esetben, ha:
- az ingatlan házikerttel nem rendelkezik,
- az ingatlan felhasználója nem lakossági felhasználó,
- a házikert öntözése árutermelést szolgál,
- az ingatlan mérete meghaladja a 2000 négyzetmétert,
- a helyszíni kivizsgálást a felhasználó megtagadja.