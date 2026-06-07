Így spórolhat a nyári kertművelés költségein: mutatjuk, hogyan igényelhető a locsolási kedvezmény

A kerttulajdonosok két lehetőség közül választhatnak az öntözésre használt víz csatornadíjának csökkentésére: igénybe vehetik a május elsejétől szeptember végéig érvényes 10 százalékos átalánydíjas locsolási kedvezményt a szennyvíz-elvezetés vagy szennyvíz-elszállítás díjából, vagy használhatnak locsolási vízmérőt, és így a locsolásra elhasznált vízmennyiség után a két közüzemi díj közül csak a vízdíjat kell megfizetniük. Fontos, hogy egyidejűleg azonban csak egy kedvezmény vehető igénybe – derül ki a Fővárosi Vízművek tájékoztató anyagából.

Egy szépen gondozott kert ápolása a nyári időszakban sok vizet igényel, ami bizony komoly pluszköltséget is okozhat a kerttulajdonosoknak, ezek a költésgek nagyban csökkenthetők a locsolási kedvezmény igénybevételével (Képünk illusztráció)/Fotó: Markus Spiske / Unsplash

A locsolási kedvezmény igénylésének feltételei:

az igénylő magánszemély vagy társasház,

az ingatlanon legyen házikert, mely még részben sem szolgál árutermelésre,

az ingatlan legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű legyen,

a felhasználási helyen locsolási mellékvízmérő számlázása ne történjen.

A locsolási kedvezmény mértéke 10 százalék, mely a kedvezményes időszakban (május 1. – szeptember 30.) kerül levonásra a szennyvíz-elvezetés díjából.

Az igénylés menete

Az FCSM Zrt. által csatorna-szolgáltatással ellátott területeken (Budapesten és Budaörsön) a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges 4. számú nyomtatvány az FCSM Zrt. honlapjáról, ide kattintva tölthető le.

Az FTSZV Kft. szolgáltatási területén (budapesti nem csatornázott ingatlanok esetén) a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges kérelem az FTSZV Kft. honlapjáról tölthető le, ide kattintva.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által csatorna-szolgáltatással ellátott, erről a linkről megtekinthető területek tekintetében, az online ügyfélszolgálaton igényelhető a locsolási kedvezmény, ide kattintva.

Amennyiben nincs lehetősége elektronikusan beadni az igényt, akkor a Locsolási kedvezmény igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és a személyes vagy postai úton való leadásával adhatja be kérelmét.

További fontos tudnivalók

A kedvezmény az első évben május 1-jétől, vagy ha az igénylés később történik, akkor a benyújtás napjától szeptember 30-ig terjedő időszakban érvényesíthető, és a kedvezményes időszakot tartalmazó számlában kerül feltüntetésre, ha a fogyasztás 10 százaléka alapján az elszámolt kedvezmény mértéke eléri az 1 m3 mennyiséget.