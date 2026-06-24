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Nagy változást jelentettek be: hamarosan drágább lesz a lottó

1 órája
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Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai. Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz.
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Augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai. Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz. 400 forintba fog kerülni a Kenó és a Luxor alapdíja. Az Eurojackpot ára nem változik, az a mindenkori euró-forint árfolyamtól függ, és nem érinti az ármódosítás a Lutrit sem, mivel annak ára jelenleg is 500 forint. Az új díjszabást lekövetve a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25 százalékkal.

Változást jelentettek be a lottó árában / Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Hamarosan módosulnak a lottójátékok alapárai

Három éve volt egyébként utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában: akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Az akkori változással párhuzamosan pedig átlagosan 17 százalékkal nőttek a nyeremények. A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg ugyancsak növekszik, ám nyerőosztályonként differenciált módon. 

Az átlagos nyereménynövekedés 25 százalék körül alakul, a legnagyobb emelkedés a középső nyerőosztályokban várható, egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60 százalékot is.

A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes. Az első, már új áron megvásárolt szelvények sorsolása a Puttó játékkal indul, ezt követi a többi érintett termék is a szokásos sorsolási napokon és időpontokban. Ennek megfelelően az, aki többsorsolásra érvényes játékot indít, már annyival korábban tapasztalni fogja az árváltozást.

Az első módosított alapdíjjal a július 1-jén 21:30-tól értékesített 5 hetes Skandináv lottó vásárlásakor találkozhatnak a játékosok. Ebben az esetben ugyanis az utolsó hétre (augusztus 5.) érvényes játék már 100 forinttal magasabb áron kerül elszámolásra, így a végösszeg 2.000 forint helyett 2.100 forint lesz.

Ezt követi időrendben a július 2-án 22 óra után feladott 10 alkalomra érvényes Hatoslottó (amely díja szintén 100 forinttal emelkedik meg, 4.100 forintra), és az ezzel együtt játékba küldött Joker, mely 6 sorsoláson vesz részt és díja 2.400 forint helyett 2.500 forint lesz

Az 5 hetes Ötöslottónál a változás a július 4. 20 óra után játékba küldött szelvények esetében érvényesül először. Ennél a játéknál az 5 hetes szelvények utolsó hétre érvényes játékának alapdíja szintén 100 forinttal kerül majd többe, így összességében 2.100 forintot kell majd fizetni érte.

Az Eurojackpotot és a Lutrit a jelenlegi módosítás nem érinti. Előbbi ára az euró-forint árfolyamától függ, utóbbira az alapjáték ára jelenleg is 500 forint.

Játék neve

Jelenlegi ár

Első sorsolás új árral

Többsorsolásos játékok első érintettsége

Új ár*

Kenó

350

2026.08.03

2026.07.20 21:00-tól

400

Napi Mázli

400

2026.08.03

2026.07.21 0:00-tól


 

500

Puttó

400

2026.08.03

2026.08.02 19:45-tól

500

Skandináv

400

2026.08.05

2026.07.01 21:30-tól

500

Hatoslottó

400

2026.08.06

2026.07.02 22:00-tól

500

Ötöslottó

400

2026.08.08


 

2026.07.04 20:00-tól

500

Joker

400

2026.08.08

2026.07.02 22:00-tól

500

Luxor

300

2026.08.08

-

400

*Az új árak az augusztus 3-i sorsolásoktól érvényesek, azok alkalmazása, a több sorsoláson résztvevő játékok esetén július 1-től folyamatosan történik.

További részletek a bet.szerencsejatek.hu oldalon találhatók!

 

 

 

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