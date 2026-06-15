Régi luxusórák végzik a kohóban – ez is az aranyról szóló armageddon

Az aranyláz miatt egyre több vintage luxusóra kerül az olvasztóba tulajdonosaiknak döntése nyomán. A Reuters több mint egy tucat kereskedővel, iparági szakértővel és befektetési tanácsadóval készített interjút, amelyek szerint a jelenség leginkább az olyan márkák használt modelljeit érinti, mint az Omega vagy az LVMH tulajdonában lévő TAG Heuer. Az Omega Constellation nevű órája olyan sztárok reklámkampányaiban, filmekben és még a Met-gálán is feltűnt, mint George Clooney vagy Nicole Kidman, így az elegancia és a luxus egyik szimbólumává vált. Most azonban az arany emeli ki fontosságát.

Az arany árának emelkedése miatt számos luxusóra a kohóban végzi, hogy kinyerhessék a nemesfémet abból (illusztráció)

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Többet érhet egy luxusóra aranytartalma, mint az óra maga

Az arany elképesztő erősödést produkált az elmúlt években, az iráni megállapodás híre pedig újra emelkedő pályára állította árát. Meglepő lehet, de ez most már a régi, de különösen értékes órák piacát is érinti. A brit Jon White, a Gold Traders kereskedőcég vezetője májusban egy kiváló állapotban lévő, 18 karátos, az 1970-es évek végéről származó Omega Constellation órát olvasztatott be.

Az idei évben már több tucat hasonló, szélesebb körben elterjedt luxusórát küldött a kohóba, miután megnőtt a befektetési célú arany iránti kereslet.

„Gyönyörű óra volt. De a valóságban, ha az ügyfél aukcióra bocsátotta volna, mennyit kapott volna érte?” – tette fel a költői jellegű kérdést White, aki egyben egy aukciósház vezetője is. White szerint a Swatch tulajdonában lévő Omega egyik Constellation modelljének aranytartalma 7750 dollárt (kb. 2,3 millió forint) ért, ami 35 százalékkal haladta meg az óra becsült aukciós értékét.

James Lamdin, a Watches of Switzerland használttóra-üzletágának, az Analog Shiftnek az alapítója szerint a beolvasztás „elsősorban a modern, használt órákat, illetve azokat a régebbi vintage darabokat érinti, amelyek még nem számítanak gyűjtői ritkaságnak”.

A Swatch és a Rolex szóvivői nem kívánták kommentálni a Reuters értesüléseit. Az LVMH, a Richemont, a Patek Philippe és az Audemars Piguet pedig nem válaszolt a megkeresésekre.