Régi luxusórák végzik a kohóban – ez is az aranyról szóló armageddon

Az aranyláz miatt egyre több vintage luxusóra kerül az olvasztóba tulajdonosaiknak döntése nyomán. A Reuters több mint egy tucat kereskedővel, iparági szakértővel és befektetési tanácsadóval készített interjút, amelyek szerint a jelenség leginkább az olyan márkák használt modelljeit érinti, mint az Omega vagy az LVMH tulajdonában lévő TAG Heuer. Az Omega Constellation nevű órája olyan sztárok reklámkampányaiban, filmekben és még a Met-gálán is feltűnt, mint George Clooney vagy Nicole Kidman, így az elegancia és a luxus egyik szimbólumává vált. Most azonban az arany emeli ki fontosságát.
Többet érhet egy luxusóra aranytartalma, mint az óra maga
Az arany elképesztő erősödést produkált az elmúlt években, az iráni megállapodás híre pedig újra emelkedő pályára állította árát. Meglepő lehet, de ez most már a régi, de különösen értékes órák piacát is érinti. A brit Jon White, a Gold Traders kereskedőcég vezetője májusban egy kiváló állapotban lévő, 18 karátos, az 1970-es évek végéről származó Omega Constellation órát olvasztatott be.
Az idei évben már több tucat hasonló, szélesebb körben elterjedt luxusórát küldött a kohóba, miután megnőtt a befektetési célú arany iránti kereslet.
„Gyönyörű óra volt. De a valóságban, ha az ügyfél aukcióra bocsátotta volna, mennyit kapott volna érte?” – tette fel a költői jellegű kérdést White, aki egyben egy aukciósház vezetője is. White szerint a Swatch tulajdonában lévő Omega egyik Constellation modelljének aranytartalma 7750 dollárt (kb. 2,3 millió forint) ért, ami 35 százalékkal haladta meg az óra becsült aukciós értékét.
James Lamdin, a Watches of Switzerland használttóra-üzletágának, az Analog Shiftnek az alapítója szerint a beolvasztás „elsősorban a modern, használt órákat, illetve azokat a régebbi vintage darabokat érinti, amelyek még nem számítanak gyűjtői ritkaságnak”.
A Swatch és a Rolex szóvivői nem kívánták kommentálni a Reuters értesüléseit. Az LVMH, a Richemont, a Patek Philippe és az Audemars Piguet pedig nem válaszolt a megkeresésekre.
Folyékony arany lesz az órából
Az arany ára januárban unciánként 5600 dolláros rekordra emelkedett, miután a geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi bizonytalanságok a biztonságos menedéknek számító nemesfémek felé terelték a befektetőket. Az arany jelenleg körülbelül 4300 dollár körül mozog unciánként, ami csaknem kétszerese a 2024-es éves átlagnak. A használt órák piaci ára ugyanakkor nem követte ezt az emelkedést.
„Nagyon szomorúnak tartom ezt, mert ami egyszer beolvad, az örökre eltűnik” – mondta Adrian Hailwood, az óratörténet szakértője.
Nincsenek hivatalos adatok arról, hány luxusórát olvasztanak be.
Az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai szerint az újrahasznosított arany mennyisége az első negyedévben 5 százalékkal, 366 tonnára nőtt, miközben az aranyékszerek iránti kereslet értékben 31 százalékkal, 47 milliárd dollárra emelkedett.
Az órák néhány grammnyi aranytól egészen több mint 200 grammig terjedő mennyiségű nemesfémet tartalmazhatnak, így a hulladékfémként számított értékük akár több tízezer dollár is lehet. Az említett Omega Constellation modellek esetében az arany az óratokban és a szíjban található.
Mivel az elemzők szerint az arany ára az idei évben elérheti az 5400-6300 dollár közötti szintet unciánként, a nyomás tovább nőhet bizonyos órák szétszerelésére és beolvasztására. Különösen azért, mert az órákat továbbértékesítő kereskedőknek fedezniük kell működési költségeiket és az általuk nyújtott garanciák kiadásait is.
A túltermelésben készült új órák szintén a kohóban végezhetik
„Rengeteg teljesen középszerű órát láttam beolvasztani” – mondta az imént idézett James Lamdin a Watches of Switzerland-től. „A svájci piacon jelentős mennyiségű eladatlan készlet halmozódott fel. Ezek az órák gyakorlatilag újak, soha nem viselték őket, mégis darabokra szedik őket. Egyszerűen túl sok készült belőlük” – mondta. A szakember szerint viszont amikor egy régi, ritkaságnak számító darabot olvasztanak be, az egyfajta rövidlátást tükröz szerinte.
Azok a prémiummárkák, amelyek szigorúan szabályozzák az új órák gyártását – mint a magántulajdonban lévő Patek Philippe vagy a Rolex –, jóval magasabb felárat tudnak érvényesíteni az olvasztási értékükhöz képest
– állította három iparági szakértő.
„Bizonyos modellek esetében a várólisták elképesztően hosszúak. Két évtől akár nyolc évig is terjedhetnek” – mondta Simon Lazarus, az online luxusóra-platform, a Chrono Hunter kommunikációs és tartalomért felelős vezetője.
A Vontobel adatai szerint tavaly a 3000 svájci franknál (kb. 1,15 millió forint) drágább új svájci órák értékesítésének összértékéből
- a Rolex 61 százalékkal részesedett, szemben a 2023-as 57 százalékkal, annak ellenére, hogy az eladott darabszám csökkent;
- a kevésbé exkluzív márkák, mint a TAG Heuer, a Breitling vagy az Omega ugyanakkor nehezebben tudják fenntartani a magas újkori áraikat, mivel a vásárlók jóval olcsóbban is hozzájuthatnak használt példányokhoz.
Az olyan modellek, mint az Omega Speedmaster, gyakran jelentősen veszítenek értékükből az első értékesítést követően, ami növeli annak esélyét, hogy végül beolvasztják őket – állította három szakértő.