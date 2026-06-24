Nem kell sokat várni: ekkor érkezik az üzletekbe a magyar dinnye

Magyarországon mintegy ezerötszáz család foglalkozik dinnyetermesztéssel, az egy főre jutó éves fogyasztás pedig görögdinnyéből 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből 1,5 kg. A dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Ez részben annak köszönhető, hogy a kelet-magyarországi térségben az erős fagyokat követően ültették ki a növényeket a termelők. Kiváló minőség és jó termésmennyiség várható.

Július első heteiben egyre több üzletlánc kínálatában jelenik meg a friss magyar dinnye

Fotó: ZSOCC / NAK / Lévai Zsolt

Hazánkban idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét, ami 3-4 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A termesztés szerkezetén belül elindult a korai, nagyfóliás termesztés térnyerése is.

A hajtatott dinnyetermesztésnek köszönhetően a szezon jobban széthúzható. A hajtatott görögdinnye aránya ugyanakkor nem jelentős. A nagyfóliás termesztésből származó görögdinnyék június 25-től jelennek meg a piacon.

A szabadföldön termesztett hazai görögdinnye pedig július 1-jétől válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10. között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Békés vármegyében termelik a legnagyobb területen a görögdinnyét, mintegy 1300 hektáron. A kelet-magyarországi térségben 1245 hektár a becsült termőterület, Hevesben 270, Tolnában 265 hektáron foglalkoznak görögdinnyével.

Az idei adatok szerint egyébként szinte minden termőtájon enyhe csökkenés figyelhető meg, egyedül Baranyában maradt szinten a termőterület nagysága, ahol ebben az évben is a tavalyi 130 hektárról takarítanak be dinnyét a gazdálkodók. A fő termesztőkörzetek mellett az ország többi részében szórványosan, mintegy 270 hektáron termesztenek dinnyét.