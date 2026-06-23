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Meglépte a Magyar Nemzeti Bank, amire hónapok óta vártak a piacon

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A Világgazdaság cikke szerint az alacsony infláció és az erősödő forint mozgásteret adott a hazai jegybanknak, miközben a nemzetközi gazdaság, az energiaárak és a régiós jegybanki irány továbbra is óvatosságot indokol. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot.
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forintvilággazdaságkamatinflációMagyar Nemzeti Bank

Négy hónap után újra kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank. A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, így az irányadó ráta 6 százalékra süllyedt. A döntés nem okozott meglepetést, mert az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok már egy ideje a lazítás irányába terelték a jegybankot.

A Magyar Nemzeti Bank épülete a budapesti Szabadság téren
A Magyar Nemzeti Bank épülete a budapesti Szabadság téren Fotó: Készítette: Cserlajos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2467501

Négy hónap után vágott kamatot az MNB

Az MNB legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal. A következő lépésre már korábban is számított a piac, de a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak óvatosságra kényszerítették a jegybankot.

  • erős forint
  • alacsony infláció 
  • kamatvágás

A világ kőolaj- és LNG-kereskedelmében kulcsszerepet játszó tengeri útvonal lezárása komoly zavarokat okozott az olajpiacon. A Brent ára több mint egy hónapon át 100 dollár fölött volt, ami fékezte a további kamatcsökkentést.

Az erős forint és az alacsony infláció segítette a döntést

Azóta azonban enyhült a közel-keleti feszültség, az olaj ára pedig tartósan 100 dollár alá került. A jegybank mozgásterét tovább növelte, hogy a forint az áprilisi országgyűlési választások óta jelentősen erősödött, miközben az infláció a vártnál kedvezőbben alakult.

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Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke
Fotó: Ladóczki Balázs

Májusban az infláció mindössze 1,8 százalék volt, vagyis a jegybanki céltartomány alatt maradt. Az erősebb forint az importált termékek és több fogyasztói ár alakulására is fékezően hatott.

Júliusban újabb kamatvágás jöhet

A mostani döntés ugyanakkor kockázatosabb nemzetközi környezetben született meg. Miközben az MNB ismét lazított, több nagy jegybank inkább szigorúbb monetáris politikára készül.

Kik az erős forintárfolyam győztesei és vesztesei?

Az erős forintnak ráadásul már árnyoldala is van: több exportőrnek gondot okoz a 350 körüli euróárfolyam. Elemzők szerint ha nem történik újabb rendkívüli esemény, júliusban akár újabb kamatvágás is jöhet, év végéig pedig 2-3 további csökkentés sem kizárt.

Az eredeti, teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 

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