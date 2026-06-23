Meglépte a Magyar Nemzeti Bank, amire hónapok óta vártak a piacon

Négy hónap után újra kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank. A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, így az irányadó ráta 6 százalékra süllyedt. A döntés nem okozott meglepetést, mert az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok már egy ideje a lazítás irányába terelték a jegybankot.
Négy hónap után vágott kamatot az MNB
Az MNB legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal. A következő lépésre már korábban is számított a piac, de a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak óvatosságra kényszerítették a jegybankot.
- erős forint
- alacsony infláció
- kamatvágás
A világ kőolaj- és LNG-kereskedelmében kulcsszerepet játszó tengeri útvonal lezárása komoly zavarokat okozott az olajpiacon. A Brent ára több mint egy hónapon át 100 dollár fölött volt, ami fékezte a további kamatcsökkentést.
Az erős forint és az alacsony infláció segítette a döntést
Azóta azonban enyhült a közel-keleti feszültség, az olaj ára pedig tartósan 100 dollár alá került. A jegybank mozgásterét tovább növelte, hogy a forint az áprilisi országgyűlési választások óta jelentősen erősödött, miközben az infláció a vártnál kedvezőbben alakult.
Májusban az infláció mindössze 1,8 százalék volt, vagyis a jegybanki céltartomány alatt maradt. Az erősebb forint az importált termékek és több fogyasztói ár alakulására is fékezően hatott.
Júliusban újabb kamatvágás jöhet
A mostani döntés ugyanakkor kockázatosabb nemzetközi környezetben született meg. Miközben az MNB ismét lazított, több nagy jegybank inkább szigorúbb monetáris politikára készül.
Az erős forintnak ráadásul már árnyoldala is van: több exportőrnek gondot okoz a 350 körüli euróárfolyam. Elemzők szerint ha nem történik újabb rendkívüli esemény, júliusban akár újabb kamatvágás is jöhet, év végéig pedig 2-3 további csökkentés sem kizárt.
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