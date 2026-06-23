Meglépte a Magyar Nemzeti Bank, amire hónapok óta vártak a piacon

Négy hónap után újra kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank. A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, így az irányadó ráta 6 százalékra süllyedt. A döntés nem okozott meglepetést, mert az erős forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok már egy ideje a lazítás irányába terelték a jegybankot.

A Magyar Nemzeti Bank épülete a budapesti Szabadság téren Fotó: Készítette: Cserlajos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2467501

Négy hónap után vágott kamatot az MNB

Az MNB legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot, akkor is 25 bázisponttal. A következő lépésre már korábban is számított a piac, de a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt megugró energiaárak óvatosságra kényszerítették a jegybankot.

erős forint

alacsony infláció

kamatvágás

A világ kőolaj- és LNG-kereskedelmében kulcsszerepet játszó tengeri útvonal lezárása komoly zavarokat okozott az olajpiacon. A Brent ára több mint egy hónapon át 100 dollár fölött volt, ami fékezte a további kamatcsökkentést.

Az erős forint és az alacsony infláció segítette a döntést

Azóta azonban enyhült a közel-keleti feszültség, az olaj ára pedig tartósan 100 dollár alá került. A jegybank mozgásterét tovább növelte, hogy a forint az áprilisi országgyűlési választások óta jelentősen erősödött, miközben az infláció a vártnál kedvezőbben alakult.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke

Fotó: Ladóczki Balázs

Májusban az infláció mindössze 1,8 százalék volt, vagyis a jegybanki céltartomány alatt maradt. Az erősebb forint az importált termékek és több fogyasztói ár alakulására is fékezően hatott.

Júliusban újabb kamatvágás jöhet

A mostani döntés ugyanakkor kockázatosabb nemzetközi környezetben született meg. Miközben az MNB ismét lazított, több nagy jegybank inkább szigorúbb monetáris politikára készül.

Az erős forintnak ráadásul már árnyoldala is van: több exportőrnek gondot okoz a 350 körüli euróárfolyam. Elemzők szerint ha nem történik újabb rendkívüli esemény, júliusban akár újabb kamatvágás is jöhet, év végéig pedig 2-3 további csökkentés sem kizárt.

Az eredeti, teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.