Csak úgy özönlenek a németek hazánkba: már többen költöznek Magyarországra, mint fordítva

Jelentősen csökkent a Magyarország és Németország közötti vándorlás 2025-ben, ráadásul hosszú idő után először Magyarország javára fordult a mérleg – olvasható a Németországi magyarok oldalán.

Megfordult a Magyarország és Németország közötti vándorlás iránya (Illusztráció) Fotó: 123RF

Megfordult a Magyarország és Németország közötti vándorlás iránya

A változás azért figyelemre méltó, mert a megelőző években jellemzően Németország volt a nyertese a két ország közötti migrációnak. Különösen 2023-ban volt jelentős a különbség, amikor több mint 34 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren. Akkor a német mérleg több mint 7500 fős többletet mutatott.

A 2025-ös fordulat hátterében elsősorban nem a Németországból Magyarországra érkezők számának emelkedése áll, hanem az, hogy látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma.

Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, addig 2025-ben már csak valamivel több, mint 25 ezren. Ez több mint négyezer fős csökkenés egyetlen év alatt.

A Németországból Magyarországra irányuló vándorlás ezzel szemben jóval stabilabb képet mutat. Az elmúlt hat évben, minden évben 26–30 ezer fő között alakult az érkezők száma, így a tavalyi 26 535 fős adat nem számít rendkívülinek – írja a Világgazdaság.

A hosszabb távú adatok alapján jól látható, hogy a 2010-es évek első felében és közepén jóval erősebb volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás: 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezer ember költözött Magyarországról Németországba.

A két ország közötti vándorlási folyamatok egy szélesebb európai trendbe illeszkednek: Németország egészét tekintve ugyanis 2025-ben a nettó bevándorlás 235 ezer főre csökkent, miközben egy évvel korábban még 430 ezer fős többletet regisztráltak.

A számok arra utalnak, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra is vonzó célpont maradt, de a bevándorlás üteme érezhetően lassul.

Soha nem élt még ennyi szegény Németországban

Ugyanakkor a Német Paritásos Jóléti Egyesület nevű szociális szervezet új jelentése szerint: soha nem volt még ennyi szegény Németországban.

A legfrissebb adatok szerint több mint 13 millió ember él a szegénységi küszöb alatt.

2025-re a német lakosság 16,1 százaléka számított szegénynek vagy szegénység által veszélyeztetettnek. Ez 0,6 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest, és egyben történelmi rekord.