Csak úgy özönlenek a németek hazánkba: már többen költöznek Magyarországra, mint fordítva

Jelentősen csökkent a Magyarország és Németország közötti vándorlás 2025-ben, ráadásul hosszú idő után először Magyarország javára fordult a mérleg – olvasható a Németországi magyarok oldalán.
Megfordult a Magyarország és Németország közötti vándorlás iránya
A változás azért figyelemre méltó, mert a megelőző években jellemzően Németország volt a nyertese a két ország közötti migrációnak. Különösen 2023-ban volt jelentős a különbség, amikor több mint 34 ezer ember költözött Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren. Akkor a német mérleg több mint 7500 fős többletet mutatott.
A 2025-ös fordulat hátterében elsősorban nem a Németországból Magyarországra érkezők számának emelkedése áll, hanem az, hogy látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma.
Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, addig 2025-ben már csak valamivel több, mint 25 ezren. Ez több mint négyezer fős csökkenés egyetlen év alatt.
A Németországból Magyarországra irányuló vándorlás ezzel szemben jóval stabilabb képet mutat. Az elmúlt hat évben, minden évben 26–30 ezer fő között alakult az érkezők száma, így a tavalyi 26 535 fős adat nem számít rendkívülinek – írja a Világgazdaság.
A hosszabb távú adatok alapján jól látható, hogy a 2010-es évek első felében és közepén jóval erősebb volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás: 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezer ember költözött Magyarországról Németországba.
A két ország közötti vándorlási folyamatok egy szélesebb európai trendbe illeszkednek: Németország egészét tekintve ugyanis 2025-ben a nettó bevándorlás 235 ezer főre csökkent, miközben egy évvel korábban még 430 ezer fős többletet regisztráltak.
A számok arra utalnak, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra is vonzó célpont maradt, de a bevándorlás üteme érezhetően lassul.
Soha nem élt még ennyi szegény Németországban
Ugyanakkor a Német Paritásos Jóléti Egyesület nevű szociális szervezet új jelentése szerint: soha nem volt még ennyi szegény Németországban.
A legfrissebb adatok szerint több mint 13 millió ember él a szegénységi küszöb alatt.
2025-re a német lakosság 16,1 százaléka számított szegénynek vagy szegénység által veszélyeztetettnek. Ez 0,6 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez képest, és egyben történelmi rekord.
Az uniós szabályok szerint szegénységi kockázatnak van kitéve az, akinek jövedelme nem éri el a mediánkereset 60 százalékát. Egy egyedül élő ember esetében ez havi nettó 1446 eurós jövedelmet jelent, míg egy két felnőttből és két gyermekből álló családnál a határ havi 3036 euró.