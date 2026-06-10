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Tisza-kormány

Lemondhat 120 milliárdos beruházásáról a magyar óriás a Tisza-kormány gazdasági korlátozása miatt

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Súlyos árat fizethet a magyar gazdaság a Tisza-kormány kapkodva bevezetett vendégmunkásstopja miatt. A Master Good ügyvezetője közölte, amennyiben nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, úgy leállítják a folyamatban lévő, 120 milliárd forint értékű gyárberuházásukat.
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Tisza-kormányberuházásvendégmunkásokMaster Good

Leállítja az egyik leggazdagabb magyar család érdekeltsége, a Master Good a 120 milliárdos gyárépítését, ha nem tud külföldről munkaerőt behozni. A cég ügyvezetője arról beszélt, hogy ők nem azért hoznak be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem mert nincs magyar.

Master Good, gyár
A Tisza-kormány vendégmunkásstopja miatt meghiúsulhat a Master Good óriásberuházása/Fotó: diningguide.hu

Elvihetik Magyarországról az óriási gyárat a Tisza-kormány miatt

Ifj. Bárány László a HVG cikke szerint egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy ha nem fognak tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül,

mi nem fogjuk megépíteni, Magyarországon biztos nem,

és akkor tegyék fel a politikusok a kérdést, hogy az jó-e az országnak. Sőt, akkor a termelésünket csökkenteni kell” – figyelmeztetett a Master Good csoport ügyvezető igazgatója a Prohuman csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture szövetség közös rendezvényén.

Arról beszélt, hogy a cégcsoport nem azért hoz be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem nincs Magyarországon elég fizikai munkára fogható ember, akinek kedve lenne nehéz fizikai munkát végezni. Ráadásul a folyamatos népességfogyás miatt nem is várható javulás ebben.

Azt is hozzátette, hogy ez szerinte még csak nem is pénz kérdése. „A demográfiát a politika a mostani helyzetében nem tudja megfordítani. Az elmúlt években pénzzel próbálták motiválni a nőket a szülésre, de ez nem volt sikeres. Szembe kell nézni azzal, hogy a népesség hamarosan kilencmillió fő alá fog esni Magyarországon” – vetítette előre.

Az úgynevezett vendégmunkásstop a Tisza-kormány első konkrét gazdasági korlátozása. Magyar Péteréket nem először figyelmeztetik ennek negatív hatásaira, de ez az első konkrét bejelentés, ami egy már vállalt gyárberuházás veszélybe kerüléséről szól. Sőt, a Fülöp-szigeteken is kiakadtak a magyar döntés miatt – írja cikkében a Világgazdaság.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, június 5-én Szondi Vanda kormányszóvivő jelentette be, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, ezt követően pedig nem sokkal megjelent a vonatkozó kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben olvasható jogszabály már a kihirdetését követő napon hatályba lépett, és egészen pontosan a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást szüntette be. Ez

  • a Fülöp-szigetek,
  • Georgia
  • és Örményország

állampolgárainak alkalmazását segítette elő. A Tisza-kormány indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a külföldi munkaerő lefelé nyomhatja a hazai béreket. A rendelet szövege a hazai foglalkoztatás elősegítését nevezi meg célként.

Hiába a sebtiben megalkotott új szabályozás, már így is időn túlinak és meglehetősen csökkentett tartalmúnak mondható. Magyar Péter korábban ugyanis arról beszélt, hogy június 1-jétől az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások beáramlását korlátozzák.

A gazdaság egyértelmű jelzést küldött a vendégmunkásstopról: ebből nagy baj lesz

Mindez tehát elmaradt, a szigorítás csak három, egyébként keresztény kultúrájú országot érintett. Szakmai szervezetek és munkáltatók azonnal tiltakoztak a döntés ellen arra hivatkozva, hogy az éppen hátráltatja a magyar gazdaságot, sőt, egyenesen a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak.

A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő két-három hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.

A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerő-tartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával. 

A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerő-tartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat

– tették hozzá. Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevételkiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

 

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