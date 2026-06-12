A mesterséges intelligencia fenekestül forgatja fel a médiapiacot, de mi marad az AI-forradalom után?

Évek óta tartja magát az a félelem, hogy a mesterséges intelligencia elveszi az újságírók munkáját. A médiapiac átalakulása azonban egészen más irányt mutat: az AI elsősorban a szerkesztőségek működését, a munkafolyamatokat és a tartalomgyártás szervezését alakítja át. A siker kulcsa nem az újságírók leépítése, hanem az új kompetenciák, a technológiai alkalmazkodás és a minőségi újságírás megerősítése lehet – írja a Világgazdaság.

A mesterséges intelligencia átalakítja a médiapiacot, új korszak kezdődhet (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

A mesterséges intelligencia teljesen átalakítja a média világát, de nem úgy, ahogy gondolnánk

A cikk szerint a mesterséges intelligencia térnyerése hosszú ideje táplálja azt a félelmet, hogy az újságírói szakma eltűnhet. Ám a médiapiac átalakulása jóval összetettebb képet mutat; a változás elsősorban nem az újságírókat, hanem a szerkesztőségek működését érinti:

átalakulnak a munkafolyamatok,

új szerepkörök jelennek meg,

és a technológiai alkalmazkodás válik a versenyképesség egyik feltételévé.

A médiavállalatoknak ma egyszerre kell gyorsabban dolgozniuk és több platformra gyártaniuk tartalmat. Egyetlen cikkből gyakran készül videós, közösségi médiás és keresőoptimalizált változat is. Ebben a környezetben az AI elsősorban a háttérfeladatokban jelent segítséget: felgyorsíthatja a kutatást, az adatfeldolgozást, a fordítást, az átiratkészítést vagy az összefoglalók elkészítését, így időt szabadíthat fel az újságírók számára.

Az újságírás legfontosabb elemei továbbra is emberi készségeket igényelnek, hiszen az eredeti információk megszerzése, a források ellenőrzése, a helyszíni riporteri munka és az összefüggések feltárása olyan feladatok, melyek a hitelesség alapját jelentik.

Ennél fogva a jövő nyertesei azok a szerkesztőségek lehetnek, amelyek képesek ötvözni a technológiai eszközöket a szakmai normákkal és az újságírói tapasztalattal.

Az AI ugyanakkor új kockázatokat is teremt. A deepfake-videók, a manipulált hangfelvételek és az automatikusan előállított félretájékoztató tartalmak korában felértékelődik a megbízható források szerepe. A hitelesség így nemcsak szakmai érték, hanem üzleti előny is lehet. A következő évek egyik legnagyobb kihívása, hogyan illeszthetők be az új technológiák úgy a szerkesztőségi működésbe, hogy közben megmaradjanak az újságírás alapvető értékei.