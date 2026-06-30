Nagy bejelentést tett az MNB: újabb arany emlékérmét bocsátanak ki

I. Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki arany emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei emlékérme-kibocsátási programja keretében. Az emlékérmék a Középkori magyar aranyforintok sorozat kilencedik elemeként jelennek meg - közölte kedden a jegybank az MTI-vel.

Arany emlékérmét bocsátott ki az MNB / Fotó: Szabó Gábor

Arany emlékérmét bocsátott ki az MNB

Az egy dukátos, vagyis csaknem 3,5 grammos, valamint négyszeres súlyú vastagveretes változatban megjelenő érmék mellett a jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 000 forintos névértékű nemesfém érme színesfém változata is megjelenik 5000 forint névértékkel.

Az emlékérme előlapján egy I. Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása jelenik meg. A középkori veret középpontjában Szent László szemben álló alakja látható, kitartott kezeiben országalmát és rövid nyelű bárdot tart, fején korona, felette glória.

A gyöngysorral szegélyezett veret bal oldali éremmezőjében található "n" betű az aranyforint verdejegye, ami a verdehelyre, Nagybányára utal, míg a jobb oldalon látható, ívelt oldalú háromszögű pajzsban ábrázolt bányászkalapács és ék a nagybányai polgárok kollektív jegyét ábrázolja.

Az emlékérme hátlapján, eredeti ábrázolásmódban a korabeli aranyforint előlapjának Szűz Máriát fátyolban, jobbján a gyermek Jézussal ábrázoló központi éremképe jelenik meg, ami egy új, az aranyforintokat korábban nem jellemző képi elem. A hátlap szélén, fent, köriratban az "I. MÁTYÁS ARANYFORINTJA" felirat olvasható, jobb oldalon az I. Mátyás király uralkodási idejét jelző 1458-as és 1490-es évszámok láthatók, kiemelve az évszámok első két közös számjegyét. A hátlap alsó felén kissé emelt síkon, két sorba szedve, mintegy utalásként az I. Mátyás aranyforintjain olvasható köriratra, a "MATHIAS REX" felirat olvasható, valamint a Hunyadi család címeralakja, a fatörzsön ülő, csőrében gyűrűt tartó holló látható.

Az emlékérme tervezője, Király Fanni iparművész mesterjegye az emelt sík fölött, a bal oldalon található.

A kibocsátással az MNB a magyar pénztörténeti értékekre, a nemzeti fizetőeszköz történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. A sorozat eddig megjelent elemei I. Károly (2012), I. Lajos (2013), Mária (2014), Zsigmond (2016), Albert (2018), I. Ulászló (2020), Hunyadi János (2022) és V. László (2024) által veretett aranyforintoknak állítottak emléket.