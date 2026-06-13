Visszaüthet a takarékoskodás – új szempont írhatja át a számításokat a mohácsi Duna-hídnál

Csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét. Most új szempontot jelent meg a mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának elszegényesítése kapcsán – számolt be a Világgazdaság.

Az új kormány szerint a mohácsi Duna-híd 2-szer 2 sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem indokolt/ Mohácsi Duna-híd

A portál azt írja, nagyon észnél kell lenni, ha 2x2-ből 2x1 sávot csinálnak.

ha már költségcsökkentésre hivatkoznak, érdemes felkészülni rá, hogy a visszaépítés még akár többletkiadást is eredményezhet

– figyelmeztetnek.

A mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározatban az áll, hogy a kormány szerint a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter – a pénzügyminiszter bevonásával – felülvizsgálja

a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,

a szerződésmódosítások jogszerűségét

és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2-szer 1 forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.

Nem látni a mohácsi Duna-híd sorsát

Mindez tehát lényegében azt jelenti, hogy bármi megtörténhet a mohácsi Duna-híddal: nem épül meg az eredeti formájában, felfüggesztik az építkezést és bár hangsúlyozottan nem akarnak torzót hagyni, beláthatatlan, hogy a kivitelezés sorsa, mi lesz.