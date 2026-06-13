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Visszaüthet a takarékoskodás – új szempont írhatja át a számításokat a mohácsi Duna-hídnál

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A kormány felülvizsgálja a nagy hazai beruházásokat, és azt is megnézi, szükség van-e a projektek műszaki tartalmának csökkentésére. A mohácsi Duna-híd esetében ennek jegyében költségcsökkentő változtatásokat terveznek, ám többen egy új szempontra figyelmeztetnek, amely a várakozásokkal ellentétben éppen megdrágíthatja a beruházást.
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infrastruktúrafejlesztésMohácsi Duna-hídhídépítés

Csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét. Most új szempontot jelent meg a mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának elszegényesítése kapcsán – számolt be a Világgazdaság.

Mohácsi Duna-híd
Az új kormány szerint a mohácsi Duna-híd 2-szer 2 sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem indokolt/ Mohácsi Duna-híd

A portál azt írja, nagyon észnél kell lenni, ha 2x2-ből 2x1 sávot csinálnak.

ha már költségcsökkentésre hivatkoznak, érdemes felkészülni rá, hogy a visszaépítés még akár többletkiadást is eredményezhet 

figyelmeztetnek.

A mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározatban az áll, hogy a kormány szerint a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter – a pénzügyminiszter bevonásával – felülvizsgálja

  • a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
  • a szerződésmódosítások jogszerűségét
  • és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2-szer 1 forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.

Nem látni a mohácsi Duna-híd sorsát

Mindez tehát lényegében azt jelenti, hogy bármi megtörténhet a mohácsi Duna-híddal: nem épül meg az eredeti formájában, felfüggesztik az építkezést és bár hangsúlyozottan nem akarnak torzót hagyni, beláthatatlan, hogy a kivitelezés sorsa, mi lesz.

Miután a Tisza fő érve, hogy mégis megéri ebbe belevágni, a költségcsökkentés, érdemes megfontolni, amit Hargita János fideszes országgyűlési képviselő vetette fel a közösségi oldalán. Ő ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy 

a híd nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, a helyszínen az összeszerelés is jól halad.

Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e 2x1 sávra – emelte ki. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében.

Hargita János szerint a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a román és a szerb autópályákkal összekapcsolódásuk új gazdaság perspektívát vihetne a térségükbe. 

Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel

– zárta bejegyzését.

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