Visszaüthet a takarékoskodás – új szempont írhatja át a számításokat a mohácsi Duna-hídnál

Csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét. Most új szempontot jelent meg a mohácsi Duna-híd műszaki tartalmának elszegényesítése kapcsán – számolt be a Világgazdaság.
A portál azt írja, nagyon észnél kell lenni, ha 2x2-ből 2x1 sávot csinálnak.
ha már költségcsökkentésre hivatkoznak, érdemes felkészülni rá, hogy a visszaépítés még akár többletkiadást is eredményezhet
A mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározatban az áll, hogy a kormány szerint a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter – a pénzügyminiszter bevonásával – felülvizsgálja
- a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
- a szerződésmódosítások jogszerűségét
- és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.
A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2-szer 1 forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.
De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.
Nem látni a mohácsi Duna-híd sorsát
Mindez tehát lényegében azt jelenti, hogy bármi megtörténhet a mohácsi Duna-híddal: nem épül meg az eredeti formájában, felfüggesztik az építkezést és bár hangsúlyozottan nem akarnak torzót hagyni, beláthatatlan, hogy a kivitelezés sorsa, mi lesz.
Miután a Tisza fő érve, hogy mégis megéri ebbe belevágni, a költségcsökkentés, érdemes megfontolni, amit Hargita János fideszes országgyűlési képviselő vetette fel a közösségi oldalán. Ő ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy
a híd nagyrészt már legyártották 2x2 sávos méretben, a helyszínen az összeszerelés is jól halad.
Mégis jön az eszement ötlet: vizsgáljuk meg, hogy visszaépíthető-e 2x1 sávra – emelte ki. Ebből ugyanis az következne, hogy a 2x2 sávos elemeket vagy vissza lehet bontani plusz költségen 2x1 sávra alkalmassá vagy adott esetben újra kell gyártani őket, nyilván plusz költség fejében.
Hargita János szerint a vidék, Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld többet érdemel ennél. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a román és a szerb autópályákkal összekapcsolódásuk új gazdaság perspektívát vihetne a térségükbe.
Ettől fosztanának meg minket az átgondolatlan lépésükkel
– zárta bejegyzését.