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vállalat

Nyeregben van a Mol az évszázad magyar olajüzlete kapcsán – meglehet a végső időpont a megállapodásra

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A MOL megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására. A MOL hosszú ideje folytat egyeztetéseket a szerbiai olajtársasággal az orosz illetőségű tulajdonrészek átvételére, a vállalat közlése szerint konkrét feladatok mentén halad előre a megállapodás véglegesítése.
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A Mol tegnap hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról – tájékoztat vasárnapi közleményében a Mol. A 2026. május 22-én megadott engedélyhosszabbítást követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését.

NIS, pancsova, MOL
Egy dolgozó a NIS szerb olajipari vállalat pancsovai finomítójában - a pancsovai finomító is része lehet a MOL ügyletének
Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

A MOL bízik az orosz féllel való megállapodás sikerében

Dubravka Đedović Handanović bányászati ​​és energiaügyi miniszter Szentpéterváron, a Nemzetközi Gazdasági Fórumon tárgyalásokat folytatott a Gazpromnyeft képviselőivel, és kijelentette, hogy az a tény, hogy a magyar Mol pótlólagos tárgyalási időt kért, azt jelenti, hogy a vállalat hisz az orosz féllel folytatott tárgyalások pozitív kimenetelében, valamint arra számít, hogy a NIS-kérdés megoldódik – írja a részletek kapcsán a Világgazdaság

A lap kommentárja szerint 

a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között, ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a friss szerb sajtóbeszámolók szerint a szerb kormány is optimista az ügylet lezárása kapcsán. Korábban ugyanis Belgrád némileg távolságtartóbb hangnemet ütött meg a témával kapcsolatos reakcióban, de most úgy tűnik, a szerb fél – saját érdekeinek hansúlyozása mellett – a MOL-Gazpromnyeft megállapodás sikerében bízik.

 

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