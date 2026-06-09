Most még kedvezőek az inflációs adatok, de a neheze csak ezután jöhet

A KSH legfrissebb adatai azt mutatják, hogy havi alapon lényegében megállt az inflációs nyomás: az élelmiszerárak csökkentek, a maginfláció pedig 2 százalékra mérséklődött.

Meglepetést hoztak az inflációs adatok/Fotó: KSH

Pozitív meglepetést hoztak az inflációs adatok

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint hatalmas pozitív meglepetést hoztak a májusi inflációs adatok. Az élelmiszerárak a szokásos szezonális havi áremelkedés helyett mérséklődtek, 0,3 százalékkal, amely folyamatban az árfolyam hatásának lehetett kiemelkedő szerepe, ennek következtében az éves áremelkedési ütem is ismét lassulást mutatott, 0,5 százalékra.

A ruházkodási cikkek esetében a májusi havi átárazás összességében megfelelt, míg a tartós fogyasztási cikkek esetében némiképp elmaradt a szezonálisan jellemző mintázattól, utóbbi mögött szintén a forint erősödése lehetett a legfontosabb mozgatórugó.

A háztartási energia ára szintén csökkent éves és havi alapon egyaránt. A mérséklődésben szerepet játszik a tavalyi magas bázis, illetve a januári rezsistop hatása is, ami a KSH módszertana alapján fokozatosan jelenik meg a fogyasztói árakban. A járműüzemanyagok ára májusban havi szinten nem változott a védett árak fenntartása eredményeképp, viszont éves szinten 2,0 százalékos áremelkedés figyelhető meg.

A szolgáltatások árváltozása is jelentős meglepetést okozott, a havi 0,2 százalékos áremelkedés elmaradt a szezonálisan megszokott mértéktől. A megelőző hónapokban ezen csoport esetében nem volt megfigyelhető az árfolyam begyűrűzése, ugyanakkor a mostani adat arra utal, hogy már ez a hatás is megjelenhetett. Az éves drágulás azonban így is 4,3 százalékra gyorsult, vagyis összességében még mindig a szolgáltatások húzzák fel leginkább az inflációt.

A szolgáltatásokon belül

a személyi szolgáltatások (pl. háztartási, testápolási, egészségügyi),

a kulturális szolgáltatások,

valamint az üdülési szolgáltatások hajtják a pénzromlási ütemet.

Ebben szerepe lehet a dinamikus béremelkedésnek, ami a szolgáltató szektorban a magasabb bérhányad miatt nagyobb terhet jelent a vállalkozásoknak.

Az inflációs pálya kapcsán a májusi adattal sem csökkent érdemben a bizonytalanság. Habár az év eleji folyamatok kedvezően alakultak, és fokozatosan begyűrűzik az erősebb árfolyam hatása is a fogyasztói árakba, előretekintve azonban így is az áremelkedési ütem gyorsulásával kell számolni. Az iráni háború energiapiacra gyakorolt hatása a következő hónapokban fokozatosan megjelenhet az inflációban is, a nagyobb bizonytalanság viszont az árszabályozások jövőjét illetően merül fel.

Az üzemanyagokra kivetett védett árak, illetve az árrésstopok határozatlan időre meghosszabbításra kerültek, azonban a kormányzat már jelezte, hogy ezeket fokozatosan kivezetné. Ennek időzítése alapjaiban határozza majd meg a hazai inflációs folyamatokat. Összességében azzal számolunk, hogy a következő hónapokban fokozatosan gyorsul majd az infláció, év végéig 4 százalék fölé, majd jövő év tavaszától kezd el ismét mérséklődni. Éves átlagban így idén 3 százalék körül alakulhat, míg 2027-ben 3,8 százalékos áremelkedési ütem várható. A mai adat alapján júniusi ülésén a jegybank az elemző várakozásai szerint ismét kamatot csökkenthet, az elmúlt hónapok inflációs adatai a korábbi előrejelzés alatt alakultak, miközben a piac is elkezdte beárazni a lazítást. A június utáni kamatpályát azonban – hasonlóan az inflációs folyamatokhoz – jelentős bizonytalanság övezi.