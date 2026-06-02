Nyoma sincs a Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígéretének, pedig a határidő lejárt

Konkrét kormányzati ígéretként fogalmazta meg Magyar Péter pártja a választási kampányban azt, hogy június 1-jei hatállyal lényegében megtiltják az EU-n kívüli vendégmunkások magyarországi munkaerőpiacra lépését (miközben az EU-s országokkal szemben, összhangban az uniós alapvetésekkel, ilyen korlátozásokat még ideiglenes jelleggel sem terveznek munkavállalókra). Az erre vonatkozó ígéret még most is látható-hallható a Tisza Párt Facebook-felületén, annak azonban, hogy ezt az azóta megalakult kormány megtette volna, egyelőre nincs nyoma.

Június 1-jével függesztette volna fel a Tisza Párt győzelme alapján felállt kormány a harmadik országbeli munkavállalók belépését a magyar munkaerőpiacra

Külföldi munkavállalók Magyarországon: ez most a helyzet

Fontos rögzíteni, hogy a Tisza Párt ígérete nem a jelenleg hazánkban dolgozó harmadik országból érkezett vendégmunkások hazaküldésére vonatkozott, ők a korábbi feltételrendszer alapján láthatják el feladataikat legális foglalkoztatás keretében. Számuk tavaly nagyjából 10 ezer fő lehetett, miközben a külföldi munkavállalók száma ennek nagyjából a tízszerese, 100-120 ezer fő volt tavaly, és jelenleg is körülbelül ennyi (nagyjából harmaduk Ukrajnából érkezett). Érdemes megemlíteni, hogy ezek a számok önmagukban magasnak tűnhetnek, de a munkaadói szektor szerint ez egyáltalán nem jelent nagy tömegű vendégmunkást: mindent egybevéve a foglalkoztatottak számához viszonyítva a külföldről érkezők aránya hazánkban mindössze 2,8 százalék, míg Szlovákiában 4,3 százalék, Lengyelországban 6,8 százalék, Csehországban pedig 16 százalék.

Ám a Tisza Párt ezen a téren is radikális változtatásokat ígért, a munkaerőpiac felforgatásának egy elemét, s mint említettük, június 1-jei hatállyal lényegében stoptáblát mutatott volna a harmadik országokból érkező munkavállalók számára. Ennek azonban cikkünk készítéséig nincs nyoma.

Foglalkoztatás, termelékenység, harmadik országból érkezett munkavállalók

Egyelőre csak találgatni lehet, miért mulasztotta el ezt a határidőt a Tisza Párt választási győzelme után megalakult Magyar-kormány. Az Economx cikke szerint a Miniszterelnökség egyelőre nem adott a témában konkrét választ a lapnak, és más csatornán sem látni azt, hogy az ígérethez híven gyors kormánydöntés született volna a témában. Aligha vélhető, hogy a kormány figyelmét elkerülte volna ez a korábban deklarált határidő, tekintve, hogy még május közepén is döntést ígértek arról, de hogy az miért nem született meg, azt nem tudjuk.