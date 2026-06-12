Megvan a világ első ezermilliárdosa

Elon Musk mára túlnőtt a technológiai iparon, mondhatni intézménnyé vált, hiszen egyszerre üzletember, celebritás és politikai szereplő is. A SpaceX történelmi, 75 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése után Musk vagyona átlépheti az 1100 milliárd dollárt, ezzel pedig ő lehet a világ első ezermilliárdos embere. A Reuters és a Forbes számításai szerint a Dél-Afrikából származó tech-zseni előnye óriási a többi szupergazdaghoz képest, ugyanis a világ második leggazdagabb emberének, a Google-társalapító Larry Page vagyonát mindösszesen 300 milliárd dollára taksálják.

Elon Musk / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Nem vált minden arannyá, amihez Musk hozzányúlt, a befektetők mégis bíznak benne

A Musk-birodalom két legismertebb cége a SpaceX és a Tesla, melyekkel korábban Elon Musk első sikereit elérte és megalapozta hírnevét. Ezekre alapozva a befektetők jelentős része továbbra is hisz abban, hogy az üzletember képes új iparágakat átformálni, ahogyan azt az elektromos autózásban már megtette. A Tesla sikere hozzájárult ahhoz, hogy a hagyományos autógyártók is komolyan vegyék az elektromos átállást, miközben a SpaceX a kereskedelmi űripar meghatározó szereplőjévé vált. Musk emellett olyan vállalkozások mögött is ott áll, mint a Neuralink vagy a Boring Company.

Elon Musk rendkívüli üzleti eredményei mellett nyers kommunikációja és kiszámíthatatlan akciói miatt is rendre a figyelem középpontjában és a kritikák keresztüzében találja magát, ám úgy tűnik, hogy a világ leggazdagabb emberét ez egy cseppet sem feszélyezi.

Kritikusai gyakran túlzott befolyásról, gyenge vállalatirányításról és összeférhetetlenségi kockázatokról beszélnek vele kapcsolatban.

Viszonylag nagy visszhangot kapott a milliárdos politikai szerepvállalása, amely különösen Donald Trump második elnöki ciklusa kezdetén tovább erősítette azt az érzést, hogy üzleti és közéleti ambíciói egyre szorosabban összefonódnak.

A Tesla az elmúlt években jogi vitákkal, részvényesi konfliktusokkal és egyes piacokon visszaeső eladásokkal is szembesült. Több országban tiltakozások és fogyasztói bojkottok kísérték a márkát. Ezek a fejlemények azonban eddig a befektetői bizalmat nem tudták megtörni a Musk-brandek iránt.