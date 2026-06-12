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Elon Musk

Megvan a világ első ezermilliárdosa

41 perce
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A SpaceX pénteki rekordméretű tőzsdei kapitalizációjával egy dél-afrikai származású üzletember megnyitotta a dollár trilliárdosok – egyelőre egyszemélyes – klubját. Ő nem más, mint Elon Musk, akinek a neve hallatán egyszerre gondolhatunk korszakos technológiai áttörések sorára, meghökkentő üzleti sikerekre és állandó közéleti konfliktusokra, melyek az üzletember tevékenységét övezik.
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Elon MuskTeslaSpaceX

Elon Musk mára túlnőtt a technológiai iparon, mondhatni intézménnyé vált, hiszen egyszerre üzletember, celebritás és politikai szereplő is. A SpaceX történelmi, 75 milliárd dolláros tőzsdei bevezetése után Musk vagyona átlépheti az 1100 milliárd dollárt, ezzel pedig ő lehet a világ első ezermilliárdos embere. A Reuters és a Forbes számításai szerint a Dél-Afrikából származó tech-zseni előnye óriási a többi szupergazdaghoz képest, ugyanis a világ második leggazdagabb emberének, a Google-társalapító Larry Page vagyonát mindösszesen 300 milliárd dollára taksálják. 

(FILES) SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. SpaceX, the rocket and satellite company led by billionaire Elon Musk, aims to raise approximately $75 billion in a record initial public offering, the company said in a regulatory filing on June 3, 2026. SpaceX said it will put up for sale 555,555,555 shares at an initial price of $135 each. Should the public offering proceed, Musk's company would shatter the fundraising record previously held by oil giant Saudi Aramco, which raised $25.6 billion in 2019. (Photo by Alain JOCARD / AFP)
Elon Musk / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Nem vált minden arannyá, amihez Musk hozzányúlt, a befektetők mégis bíznak benne

A Musk-birodalom két legismertebb cége a SpaceX és a Tesla, melyekkel korábban Elon Musk első sikereit elérte és megalapozta hírnevét. Ezekre alapozva a befektetők jelentős része továbbra is hisz abban, hogy az üzletember képes új iparágakat átformálni, ahogyan azt az elektromos autózásban már megtette. A Tesla sikere hozzájárult ahhoz, hogy a hagyományos autógyártók is komolyan vegyék az elektromos átállást, miközben a SpaceX a kereskedelmi űripar meghatározó szereplőjévé vált. Musk emellett olyan vállalkozások mögött is ott áll, mint a Neuralink vagy a Boring Company.

Elon Musk rendkívüli üzleti eredményei mellett nyers kommunikációja és kiszámíthatatlan akciói miatt is rendre a figyelem középpontjában és a kritikák keresztüzében találja magát, ám úgy tűnik, hogy a világ leggazdagabb emberét ez egy cseppet sem feszélyezi. 

Kritikusai gyakran túlzott befolyásról, gyenge vállalatirányításról és összeférhetetlenségi kockázatokról beszélnek vele kapcsolatban. 

Viszonylag nagy visszhangot kapott a milliárdos politikai szerepvállalása, amely különösen Donald Trump második elnöki ciklusa kezdetén tovább erősítette azt az érzést, hogy üzleti és közéleti ambíciói egyre szorosabban összefonódnak.

A Tesla az elmúlt években jogi vitákkal, részvényesi konfliktusokkal és egyes piacokon visszaeső eladásokkal is szembesült. Több országban tiltakozások és fogyasztói bojkottok kísérték a márkát. Ezek a fejlemények azonban eddig a befektetői bizalmat nem tudták megtörni a Musk-brandek iránt.

Elon-prémium: kockázatos túlértékeltség vagy különleges képesség?

A pénzügyi világban ugyanakkor egyre gyakrabban emlegetik az úgynevezett „Elon-prémiumot”, ami azt jelenti, hogy Musk cégeinek értékét nem kizárólag a hagyományos mutatók határozzák meg, hanem az a hit is, hogy vezetőjük képes megvalósítani a legmerészebb elképzeléseket. Sokan kockázatos túlértékeltséget látnak ebben, mások szerint éppen ez a különleges képesség különbözteti meg őt a többi vállalatvezetőtől.

Elon Musk pályafutása így egyszerre szól 

  • technológiai áttörésekről, 
  • személyes karizmáról és 
  • megosztó közéleti szerepvállalásról. 

Támogatói korunk egyik legnagyobb innovátorát látják benne, míg bírálói arra figyelmeztetnek, hogy ekkora gazdasági és társadalmi befolyás egyetlen ember kezében komoly kérdéseket vet fel. A SpaceX tőzsdei sikere alapján egyelőre úgy tűnik, a piac továbbra is hajlandó nagy tétben fogadni Elon Musk tehetségére.

 

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