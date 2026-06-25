Fontos bejelentést tett az MVM – sok ügyfelet érintenek a változások

Átfogó informatikai fejlesztést hajt végre az MVM Csoport a következő hetekben annak érdekében, hogy ügyfelei számára még gördülékenyebb és átláthatóbb legyen a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. A fejlesztések eredményeként az ügyfelek áramfelhasználási helyei korszerű rendszerbe kerülnek át, amelyek hosszú távon egységesebb és hatékonyabb kiszolgálást biztosítanak.
Az átállás miatti átmeneti ügyintézési korlátozás ugyan valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, de az átállást követő, hosszú távú változások csak azokra vonatkoznak, akiknek konnektor ábrája van a számláján, illetve azokra, akiknek az MVM Démász ellátási területén van a felhasználási helye.
Az átállással kapcsolatos várható korlátozások, üzemszünetek
Konnektorral jelzett villanyszámlával rendelkező, egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek
- Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: június 30. reggeltől július 10. délutánig korlátozottan működik.
- Online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás: június 30. délutántól július 13. reggelig nem lesz elérhető.
Villanykapcsolóval jelzett villanyszámlával rendelkező, egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek
- Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: július 6-án korlátozott ügyintézésre kell számítani.
- Online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás:
- július 2. estétől július 7. reggelig, valamint
- július 12. reggeltől július 13. reggelig szünetel.
Az MVM Démász ellátási területén élő ügyfelek (műszaki ügyek, okosmérők adatainak követése és fényképes leolvasás)
- A telefonos és személyes ügyintézés előreláthatóan július közepéig korlátozott lesz.
- Az online ügyintézés szintén előreláthatóan július közepéig korlátozottan működik.
Az MVM Émász ellátási területén élő ügyfelek (műszaki ügyek és fényképes leolvasás)
- Az online ügyfélszolgálat:
- július 2. estétől július 7. reggelig, valamint
- július 12. reggeltől július 13. reggelig nem lesz elérhető.
Fontos: előre fizetős mérők töltési szünete
Az MVM ezúton is kéri előre fizetős mérőt használó ügyfeleit, hogy gondoskodjanak időben mérőik feltöltéséről, mert a feltöltés lehetősége szünetel az alábbiak szerint:
- ha a számlán villanykapcsoló ábrája szerepelt, akkor 2026. július 2-a este 7-től július 3-a éjjel 3-ig, és július 3-a délután fél 5-től július 7-e reggel 7-ig (az MVM Next online ügyfélszolgálaton és appban július 2-a este 7-től tart a szünet);
- ha a számlán konnektor ábrája szerepelt, akkor 2026. június 27-e délután 3-tól június 29-e reggel 6-ig, továbbá június 29-e délután 6-tól július 13-a reggel 7-ig
Online bankkártyás fizetés
Az átállás idején az online bankkártyás fizetés is szünetel az alábbiak szerint (a számla rendezése ez idő alatt egyedi utalással lehetséges):
Villanykapcsoló ábrával ellátott számlák kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel július 2-a este 7 órától 7-e reggel 7 óráig nem lehetséges.
Konnektor ábrával ellátott számlák kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel június 30-a délután 16 órától 13-a reggel 7 óráig nem lehetséges.
Fényképes mérőállás rögzítése, okosmérők mérési adatai
Az ügyfelek, akiknek az átállás időszakában esedékes a fényképes mérőállás-bejelentés az MVM áramhálózati társaságainál, fokozottan ügyeljenek a határidők betartására, mivel rövidülhet a leolvasásra rendelkezésre álló idő.
Az átállás az MVM Démász ellátási területét érinti leginkább, ezért az adott időszakban a hálózati ügyintézés átmenetileg korlátozott. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem érhetők el folyamatosan az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van rájuk, a korábbi időszakra vonatkozó értékeket még az átállás előtt mentse el.
A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezen ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket.
Villamosenergia-ellátás, online regisztráció, csoportos beszedés
Az MVM Next kiemeli, hogy a villamosenergia-ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések – az új azonosító kivételével – nem változnak, továbbá a villamos energia ára sem módosul. A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek.
Új azonosító, diktálási időszak változása, Díjnet
A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy az érintett ügyfelek új azonosítót kapnak, amelyek az átállást követően az első, már megújult formátumú, konnektor megkülönböztető jelzés nélküli villanyszámlán jelennek meg. Emellett változik a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges. Fontos változás még, hogy megszűnik a Díjneten keresztüli e-számla-fogadás lehetősége, ugyanakkor az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.
Az MVM arra kéri ügyfeleit, hogy lehetőség szerint az átállási időszakon kívül intézzék ügyeiket, azaz június 30-a előtt vagy július közepe után.
Az átállás gördülékeny lebonyolítása érdekében az MVM Next minden érintett ügyfelének részletes tájékoztatást küld.
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