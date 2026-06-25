Fontos bejelentést tett az MVM – sok ügyfelet érintenek a változások

Átfogó informatikai fejlesztést hajt végre az MVM Csoport a következő hetekben annak érdekében, hogy ügyfelei számára még gördülékenyebb és átláthatóbb legyen a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. A fejlesztések eredményeként az ügyfelek áramfelhasználási helyei korszerű rendszerbe kerülnek át, amelyek hosszú távon egységesebb és hatékonyabb kiszolgálást biztosítanak.

Az MVM több ügyintézési rendszerét egységesíti, ezért átmeneti korlátozások várhatók

Fotó: Havran Zoltán

Az átállás miatti átmeneti ügyintézési korlátozás ugyan valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, de az átállást követő, hosszú távú változások csak azokra vonatkoznak, akiknek konnektor ábrája van a számláján, illetve azokra, akiknek az MVM Démász ellátási területén van a felhasználási helye.

Az átállással kapcsolatos várható korlátozások, üzemszünetek

Konnektorral jelzett villanyszámlával rendelkező, egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: június 30. reggeltől július 10. délutánig korlátozottan működik.

Online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás: június 30. délutántól július 13. reggelig nem lesz elérhető.

Villanykapcsolóval jelzett villanyszámlával rendelkező, egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfelek

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat: július 6-án korlátozott ügyintézésre kell számítani.

Online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás:

július 2. estétől július 7. reggelig, valamint

július 12. reggeltől július 13. reggelig szünetel.

Az MVM Démász ellátási területén élő ügyfelek (műszaki ügyek, okosmérők adatainak követése és fényképes leolvasás)

A telefonos és személyes ügyintézés előreláthatóan július közepéig korlátozott lesz.

Az online ügyintézés szintén előreláthatóan július közepéig korlátozottan működik.

Az MVM Émász ellátási területén élő ügyfelek (műszaki ügyek és fényképes leolvasás)

Az online ügyfélszolgálat:

július 2. estétől július 7. reggelig, valamint

július 12. reggeltől július 13. reggelig nem lesz elérhető.

Fontos: előre fizetős mérők töltési szünete

Az MVM ezúton is kéri előre fizetős mérőt használó ügyfeleit, hogy gondoskodjanak időben mérőik feltöltéséről, mert a feltöltés lehetősége szünetel az alábbiak szerint:

ha a számlán villanykapcsoló ábrája szerepelt, akkor 2026. július 2-a este 7-től július 3-a éjjel 3-ig, és július 3-a délután fél 5-től július 7-e reggel 7-ig (az MVM Next online ügyfélszolgálaton és appban július 2-a este 7-től tart a szünet);

ha a számlán konnektor ábrája szerepelt, akkor 2026. június 27-e délután 3-tól június 29-e reggel 6-ig, továbbá június 29-e délután 6-tól július 13-a reggel 7-ig

Online bankkártyás fizetés

Az átállás idején az online bankkártyás fizetés is szünetel az alábbiak szerint (a számla rendezése ez idő alatt egyedi utalással lehetséges):