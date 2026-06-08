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diákmunka

Elárulta a NAV, hogyan kereshető diákként a legtöbb pénz

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Nem mindegy, hogy milyen formában dolgoznak nyáron a diákok. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az szja-mentesség. A NAV elárulta,, hogyan jön ki a kiemelkedő nyári kereset.
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diákmunkanyári diákmunkafoglalkoztatás

Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért, ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okoseszközről is.

NAV: Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok (illusztráció) Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert
NAV: Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok (illusztráció) Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

NAV: Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok

A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskolaszövetkezet

A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet (sem szja-t, sem járulékot) nem kell fizetni, ha iskolaszövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 715 765 forintot.

A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes ugyanis a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely idén havi 715 765 forintos bruttó bérig biztosítja az szja-mentességet. A kedvezmény érvényesítése havonta akár 107 365 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell kérnie, azt a munkáltató a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. 

A munkaviszony tartama, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de jó, ha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. 

A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322 800 forint.

Az iskolaszövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében is dolgozhatnak. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni, a közterhet a munkáltató fizeti.

A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak úgynevezett háztartási munkát (korrepetálás, nyelvtanítás, gyermekfelügyelet, takarítás, kertgondozás, stb) is. A diáknak az így szerzett jövedelme köztehermentes, vagyis sem adót, sem járulékot nem kell levonni belőle. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli.

Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok Fotó: NAV
Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok Fotó: NAV

A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72. számú Információs füzetben.

A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2027. január 31-éig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez.

 

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