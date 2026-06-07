Még csak ez hiányzott: korlátozás jön a világ újabb, fontos tengeri átkelőjénél – visszatérő csapásra készülnek

Az új intézkedés értelmében a Neopanamax hajók legnagyobb engedélyezett merülése 50 lábról (15,24 méter) 49,5 lábra (15,09 méter) csökken trópusi édesvízi viszonyok között – derül ki a hatóság tájékoztatásából, melyről a gCaptain számol be. A maximális merülési mélység csökkentése azt jelenti, hogy a Neopanamax hajók kevesebb rakománnyal közlekedhetnek a Panama-csatornán, mert a hajó nem süllyedhet olyan mélyre a vízben, mint korábban. A módosítás a csatorna vízgazdálkodási stratégiájának része, amelynek célja a vízkészletek megőrzése a jövőbeli csapadékmennyiséggel kapcsolatos bizonytalanságok közepette.
Több száz konténert jelenthet a korlátozás a Neopanamax hajóknál
A Panama-csatorna zsiliprendszere édesvízzel működik, amelyet főként a Gatún-tó és az Alajuela-tó táplál. Ha a vízszint csökken, a csatorna fenekétől a vízfelszínig rendelkezésre álló mélység is kisebb lesz. Az ACP-nek ilyenkor biztonsági tartalékot kell hagyniuk a hajó feneke és a csatorna medre között. Ezért csökkentik a megengedett merülést. Bár a nagyjából 15 centiméteres különbség nem tűnik jelentősnek, de egy nagy Neopanamax konténerhajónál már a merülési mélység ekkora mérséklése is:
- több száz,
- esetenként akár 1000-2000 tonna
rakomány csökkentését teheti szükségessé.
A Neopanamax kifejezés azokat a hajóméreteket jelöli, amelyek a Panama-csatorna 2016-os bővítése után már képesek áthaladni az új, nagyobb zsilipkamrákon. Az új kategória az idővel elavulttá és gazdaságtalanná vált Panamax-hajókat váltja le.
Egy tipikus, 12-15 ezer TEU kapacitású Neopanamax konténerhajónál a most bejelentett merüléskorlátozás több száz konténernek megfelelő rakománytömeg is lehet.
Azaz az átkelni szándékozó hajók eleve ennyivel kevesebb rakománnyal közelíthetik meg a zsilipeket, illetve a kritikus mennyiséget szárazföldön kell átemelni a túloldalra majd a hajóra visszatölteni. Mindkettő növeli az eddig megszokott szállítási költségeket és időkereteket.
„Figyelembe véve az El Niño jelenség lehetséges kialakulását a vízgyűjtő területen az elkövetkező hónapokban, a hatóság bevezeti a merülési korlátozást, miközben továbbra is figyelemmel kíséri a tavak vízszintjét és a hidrológiai előrejelzéseket” – közölte az ACP.
Ez az első olyan működési korlátozás, amelyet a csatorna idén bejelentett, ugyanakkor jóval enyhébb a 2023-2024-es történelmi aszály idején alkalmazott áthaladási és merülési korlátozásoknál (a témában írt egyik cikkünket itt találja), amelyek jelentős fennakadásokat okoztak a globális hajózásban, és visszavetették a vízi útvonal forgalmát.
Ugyanakkor a bejelentés mindössze néhány héttel azután érkezett, hogy a csatorna vezetése nemrég még azt közölte: 2026 végéig nem számítanak forgalmi korlátozásokra.
Az ACP nemrég, május 18-án kiadott közleménye szerint a Gatún-tó vízszintjét történelmi összevetésben magas szinten sikerült tartani, miközben a csatorna napi 38 áthaladást tudott biztosítani különböző víztakarékossági intézkedések mellett.
A csatornaüzemeltető cég igazgatója, Ricaurte Vásquez Morales a héten egy Washingtonban megrendezett szakmai konferencián már utalt arra, hogy a vezetés esetleges korlátozásokra készül. Elmondása szerint a tervezők a szokásosnál hónapokkal korábban vizsgálják felül a merülési szabályokat egy esetleges El Niño-eseményre számítva. Hozzátette: mérsékelt korlátozások akár már júniusban életbe léphetnek annak érdekében, hogy elkerüljék az előző aszályos időszakban tapasztalt súlyos torlódásokat.
Hónapok óta készülnek a különösen súlyosnak ígérkező El Niño visszatérésére
Az ACP hónapok óta készül a tartós és minden eddiginél erőteljesebb hatásúra várt El Niño visszatérésének lehetőségére. A 2025 végén bevezetett víztakarékossági intézkedések közé tartozik
- a kisebb hajók egyidejű zsilipelése,
- a Neopanamax-zsiliprendszer víztakarékos medencéinek fokozott használata,
- a belső zsilipkapuk alkalmazása a vízfogyasztás csökkentése érdekében, valamint
- a gatúni vízerőmű villamosenergia-termelésének ideiglenes felfüggesztése a víztárolási kapacitás növelése céljából.
A bejelentés egy olyan időszakban érkezik, amikor a Panama-csatorna a 2023-2024-es aszályválságot követően az egyik legforgalmasabb időszakát éli.
A nemzetközi hajózási szövetség Balti- és Nemzetközi Tengerészeti Tanács (BIMCO) adatai szerint
2026-ban a csatornán áthaladó hajók száma éves összevetésben 8 százalékkal nőtt, napi átlagban 38 hajóra emelkedve, elsősorban a tartályhajó-forgalom bővülésének köszönhetően.
A május közepéig tartó öt hét során az áthaladások száma 16 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, mivel a Hormuzi-szoros térségében jelentkező fennakadások növelték az Ázsiába irányuló amerikai nyersolaj-, LNG- és finomítotttermék-szállítások iránti keresletet, amelyek közül sok a Panama-csatornán keresztül halad.
„A Panama-csatorna napi maximális kapacitása körülbelül 36-40 áthaladás, vagyis jelenleg a rendszer a teljesítőképessége közelében működik” – nyilatkozta a BIMCO hajózási elemzési vezetője, Filipe Gouveia május végén.
Az El Niño várható kialakulásával kapcsolatos aggodalmakat erősítik az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) Klíma-előrejelző Központjának prognózisai is.
A NOAA jelenleg El Niño-figyelmeztetést tart fenn, és 82 százalékos valószínűséget ad arra, hogy a jelenség a május-júliusi időszakban kialakul. A szervezet szerint 96 százalék az esélye annak, hogy az El Niño 2026-2027 északi félteki telén is fennmarad.
A NOAA legfrissebb előrejelzése arra is utal, hogy mintegy kétharmados valószínűséggel az esemény 2026 végére erős vagy akár rendkívül erős El Niño-fázissá fejlődhet.
A 2023-2024-es aszály megismétlődésétől tartanak
A Panama-csatorna a globális kereskedelem egyik kulcsfontosságú ütőere, amely a világ tengeri áruforgalmának mintegy 5 százalékát kezeli. Az édesvízre épülő vízi út működése a két édesvízi tóból beáramló, a csapadékkal összefüggő vízkészletektől függ. A tavak emellett Panama lakosságának több mint fele számára biztosítnak ivóvizet.
Bár a 15 centiméteres merüléscsökkentés várhatóan csak korlátozott hatással lesz a jelenleg a csatornát használó hajók többségére, a bejelentés jól mutatja, hogy a csatorna vezetése egyre nagyobb kockázatot lát az időjárási feltételek év végi romlásában, amennyiben az El Niño az előrejelzéseknek megfelelően kialakul. A félelmet inkább az okozza, hogy ha az El Niño valóban erőssé válik, akkor a Panama-csatorna ismét a 2023-2024-es aszályhoz hasonló helyzetbe kerülhet.