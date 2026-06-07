Még csak ez hiányzott: korlátozás jön a világ újabb, fontos tengeri átkelőjénél – visszatérő csapásra készülnek

Az új intézkedés értelmében a Neopanamax hajók legnagyobb engedélyezett merülése 50 lábról (15,24 méter) 49,5 lábra (15,09 méter) csökken trópusi édesvízi viszonyok között – derül ki a hatóság tájékoztatásából, melyről a gCaptain számol be. A maximális merülési mélység csökkentése azt jelenti, hogy a Neopanamax hajók kevesebb rakománnyal közlekedhetnek a Panama-csatornán, mert a hajó nem süllyedhet olyan mélyre a vízben, mint korábban. A módosítás a csatorna vízgazdálkodási stratégiájának része, amelynek célja a vízkészletek megőrzése a jövőbeli csapadékmennyiséggel kapcsolatos bizonytalanságok közepette.

Konténerhajó átkelése a Panama-csatornán - a most bejelentett korlátozás alapján egy Neopanamax hajó jóval kevesebb konténerrel zsilipelhet, mint korábban

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Több száz konténert jelenthet a korlátozás a Neopanamax hajóknál

A Panama-csatorna zsiliprendszere édesvízzel működik, amelyet főként a Gatún-tó és az Alajuela-tó táplál. Ha a vízszint csökken, a csatorna fenekétől a vízfelszínig rendelkezésre álló mélység is kisebb lesz. Az ACP-nek ilyenkor biztonsági tartalékot kell hagyniuk a hajó feneke és a csatorna medre között. Ezért csökkentik a megengedett merülést. Bár a nagyjából 15 centiméteres különbség nem tűnik jelentősnek, de egy nagy Neopanamax konténerhajónál már a merülési mélység ekkora mérséklése is:

több száz,

esetenként akár 1000-2000 tonna

rakomány csökkentését teheti szükségessé.

A Neopanamax kifejezés azokat a hajóméreteket jelöli, amelyek a Panama-csatorna 2016-os bővítése után már képesek áthaladni az új, nagyobb zsilipkamrákon. Az új kategória az idővel elavulttá és gazdaságtalanná vált Panamax-hajókat váltja le.

Egy tipikus, 12-15 ezer TEU kapacitású Neopanamax konténerhajónál a most bejelentett merüléskorlátozás több száz konténernek megfelelő rakománytömeg is lehet.

Azaz az átkelni szándékozó hajók eleve ennyivel kevesebb rakománnyal közelíthetik meg a zsilipeket, illetve a kritikus mennyiséget szárazföldön kell átemelni a túloldalra majd a hajóra visszatölteni. Mindkettő növeli az eddig megszokott szállítási költségeket és időkereteket.

„Figyelembe véve az El Niño jelenség lehetséges kialakulását a vízgyűjtő területen az elkövetkező hónapokban, a hatóság bevezeti a merülési korlátozást, miközben továbbra is figyelemmel kíséri a tavak vízszintjét és a hidrológiai előrejelzéseket” – közölte az ACP.