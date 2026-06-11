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megállapodás

Itt a Mol szenzációs bejelentése: Sikeresen lezárultak a tárgyalások az évszázad magyar olajipari ügyletéről

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A Mol sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról. A szerb olajipari vállalat, a szerb állam és a Mol egyeztetése hónapok óta tartott, a NIS-ben való tulajdonszerzésről szóló megállapodás előkészítéséhez időnként még Washingtonnal is meg kellett hosszabbítani a szankciós határidőt.
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A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Mol sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NIS többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról. Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Ez még nem a folyamat lezárását jelenti, hanem azt, hogy most már abba a fázisába léptek a tárgyalások, amelyben már a hatóságokkal is egyeztetni kell a végleges részleteket, de az egyezség megszületett.

pancsova, NIS
A NIS pancsovai finomítójáról készült felvétel
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hosszú tárgyalássorozat végére kerülhet pont a NIS kapcsán

Miként néhány napja megírtuk, a Mol megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására. A Mol hosszú ideje folytat egyeztetéseket a szerbiai olajtársasággal az orosz illetőségű tulajdonrészek átvételére, a vállalat közlése szerint konkrét feladatok mentén halad előre a megállapodás véglegesítése.

A Magyar Nemzet szerb sajtóbeszámolók alapján arról ír, hogy ezt a szerb fél is így ítéli meg. Dubravka Gyedovics Handanovics energiaügyi miniszter közlése szerint az egyezség az összes nyitott kérdést lezárta, és nagyobb mozgásteret biztosít Szerbia számára a stratégiai jelentőségű vállalat működésének alakításában.

A megállapodás értelmében a szerb állam további 5 százalékos részesedést vásárolhat a NIS-ben, amennyiben az orosz Gazpromnyeft eladja 56,15 százalékos tulajdonrészét a Mol-nak, és az ügylethez az Egyesült Államok hivatala (OFAC) is hozzájárul.

Az ügylet részeként a szerb állam további 5 százalékos részesedést szerezhet a NIS-ben, ami azért fontos, mert így nagyobb beleszólása lesz a stratégiai kérdések eldöntésében. 

A megállapodás egyik legfontosabb eleme a pancsovai olajfinomító jövőjére vonatkozik: 

a Mol vállalta, hogy a létesítmény legalább az elmúlt négy év átlagos éves kapacitásának megfelelő szinten működik tovább.

Ez biztosítja a szerb piac folyamatos és stabil ellátását üzemanyagokkal és egyéb kőolajszármazékokkal.

 

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