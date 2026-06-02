Így kerülhető el, hogy rémálommá váljon a nyaralás

Bár sokan tudatosan készülnek a külföldi kártyahasználatra, jelentős azok aránya is, akik védtelenül indulnak útnak. Minden ötödik nyaraló semmilyen óvintézkedést nem tesz a kártyahasználat terén, 15 százalék pedig soha nem köt utasbiztosítást – derül ki a CIB Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből.

A nyaralás könnyen válhat rémálommá, érdemes néhány óvintézkedést megtenni indulás előtt

A nyaralók többsége már elsősorban kártyával fizet

A felnőtt magyar lakosság 37 százaléka tervez nyaralást idén, és több mint 50 százalékuknak valamilyen külföldi úti cél is szerepel a tervei között. Majdnem kétharmaduk maga szervezi meg az utazását, gyakran már az év első hónapjaiban. A saját, korai szervezés oka általában az, hogy így kedvezőbb áron tudják megoldani a pihenést.

A fizetési szokásokat tekintve a bankkártya egyértelműen dominál a külföldi utazás során: a nyaralók 54 százaléka elsősorban kártyával fizet.

A 18–39 évesek körében ez az arány magasabb, 66 százalék, a budapestiek és a felsőfokú végzettségűek között pedig még jellemzőbb, egyaránt 74-74 százalék. Az elsődleges külföldi készpénzhasználat csupán az útra kelők 16 százalékára jellemző, de ez a szám a 60 év felettiek körében már 27 százalék.

Az adatokból kirajzolódik, hogy sokaknak a nyaralás alatt is fontos a pénzügyi és digitális biztonság: a nyaralók

32 százaléka külön, utazásra szánt kártyát vagy számlát használ.

Emellett 26 százalék csak a szükséges összeget tölti fel az utazáshoz használt kártyára,

24 százalék mobilos tranzakciós értesítéseket állít be,

23 százalék pedig tudatosan figyel az ATM-ek és POS-terminálok biztonságos használatára.

A felsőfokú végzettségűek körében különösen elterjedt a külön utazási számla (42 százalék) és a mobilos értesítések beállítása (34 százalék). Ugyanakkor 21 százalék, vagyis minden ötödik utazó semmilyen óvintézkedést nem tesz külföldi kártyahasználat során.

A diplomások a legóvatosabbak

Az utasbiztosítás terén hasonló kettősség figyelhető meg. A nyaralók 37 százaléka minden utazás előtt külön biztosítást köt, további 15 százalék hosszabb vagy távolabbi utaknál teszi ezt meg. A diplomások a legóvatosabbak: több mint felük (53 százalék) mindig köt biztosítást, őket követik a 60 év felettiek, körükben ez az arány 49 százalék. Ugyanakkor a nyaralók 15 százaléka soha nem köt utasbiztosítást, 11 százalék pedig csak ritkán.

A nyaralás alatti pénzügyi biztonság megtervezése legalább olyan fontos, mint magáé az utazásé. Bár örvendetes, hogy egyre többen használnak külön kártyát az utazáshoz és kötnek biztosítást, aggodalomra ad okot, hogy minden ötödik utazó semmilyen óvintézkedést nem tesz külföldi kártyahasználatkor.

Pedig néhány egyszerű lépéssel – a mobilos értesítések beállításával, a napi limitek mérséklésével – jelentősen csökkenthető annak a kockázata, hogy nyaralás közben kellemetlen meglepetés érjen minket – hívja fel a figyelmet Galló Csaba Márton a CIB Bank Biztonság, Fraud megelőzés és BCM vezetője.