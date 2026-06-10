Idén is rekordszezon jöhet Horvátországban – De mennyibe kerül egy hét nyaralás az Adrián?

Továbbra is töretlen a magyar turisták érdeklődése Horvátország iránt. 2026 első négy hónapjában 10 százalékkal több magyar nyaraló érkezett az Adriára, mint egy évvel korábban, így a szakma rekordközeli szezont vár. A tavalyi 785 ezer magyar vendég után az idei nyár is kiemelkedő forgalmat hozhat, amit a forint kedvezőbb euróárfolyama is támogat.
Mennyibe kerül a nyaralás most az Adrián?
A nyaralás költségei ugyan emelkedtek, de az árak továbbra is széles skálán mozognak. A középkategóriás, háromcsillagos szállások Krk, Rab vagy Zadar térségében jellemzően 30–40 ezer forint körüli összegtől érhetők el éjszakánként. A kedvezőbb árakat keresők számára június vége és július eleje lehet az egyik legjobb időszak, amikor már kellemes a tengervíz hőmérséklete, miközben a főszezoni árrobbanás még nem mindenhol érezhető.
A bolti élelmiszerárak sok esetben már megközelítik a magyarországi árszintet.
- Egy liter tejért 0,9–1,6 eurót,
- egy kilogramm csirkemellért 7,4 eurót,
- egy kilogramm kenyérért 1,3–1,8 eurót kérnek,
miközben a helyi piacokon továbbra is kedvező áron lehet szezonális gyümölcsökhöz jutni.
A strandolás külön költséget jelenthet: egy napágyért 15–25 eurót, két napágy és napernyő használatáért 30–40 eurót kell fizetni. A vízi programok ára szintén emelkedett, a banánozás 10–15 euróba, a vízibicikli bérlése óránként 8–10 euróba kerülhet.
Az éttermi árak jelentősen függnek a helyszíntől. Dubrovnik, Split vagy Rovinj vendéglátóhelyei már gyakran a nyugat-európai árszinthez közelítenek, míg kisebb településeken kedvezőbb ajánlatokkal is találkozhatnak az utazók.
Egy főétel ára általában 12–20 euró között alakul, a tengeri fogásokért 20–25 eurót kérnek, egy pizza vagy tészta pedig 9–14 euróba kerülhet.
A benzin egyelőre olcsó, de mi lesz a kerozinnal?
Az autóval érkezők számára kedvező fejlemény, hogy Horvátországban továbbra is érvényben maradt az üzemanyagár-plafon. Június 15-ig a 95-ös benzin és a dízel literenkénti maximált ára 1,61 euró, ami a jelenlegi árfolyamon a magyarországi árakkal is versenyképes lehet. Az autópályák melletti kutaknál ugyanakkor néhány eurócenttel magasabb árakkal érdemes számolni.
Mint azt korábban lapunk megírta, az iráni háború következtében fellépő ellátási problémák és iparági aggodalmak miatt több európai légitársaság, így a horvát Croatia Airlines is járatok megszűntetésére és a menetrend ritkítására kényszerült.
Hiába nő az utasforgalom, komoly válságba került a Croatia Airlines. A horvát légitársaság ritkítja a menetrendet, mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt a következő negyedévben.
Slaven Zabó, a Croatia Airlines kereskedelmi igazgatója aúgy foglamazott: a jelenlegi üzemanyagárak több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságok számára. A részben állami tulajdonban lévő társaság ezért válságkezelő intézkedéseket vezetett be, és működésének optimalizálásába kezdett: átalakítja járathálózatát, visszafogja kapacitásait, valamint hatékonyabb működésre áll át.
A repülőgép-üzemanyaghiány azonban természetszerűleg emeli a jegyárakat, így aki idén nyáron Zágrábba vagy Splitbe repül, 5-10 százalékkal magasabb díjat lesz kénytelen fizetni. Ugyankkor szakértők már jelezték, egyelőre a járattörlések nem fenyegetik a nyári szezont.
Mikor váltsunk eurót?
Az utazás mikéntjéhez hasonlóan az is fontos kérdés a nyaralás során, hogy mikor és mennyi honos devizát vásároljunk, Horvátország esetében eurót. Elsődlegesen érdemes – dombornyomott – bankártyával intézni a fizetéseket, ugyanis ebben az esetben a banközi devizapiac középárfolyamán váltják az eurót, amire bankonként eltérően, de néhány százalékos kezelési költség tevődik rá tranzakciónként.
Ám, ha mindenképp készpénzt is vinni szeretnénk magunkkal, felvetődik a kérdés, hogy mikor a legalkalmasabb pénzt váltani?
Érdemes még itthoni pénzváltónál megvásárolni az eurót, ugyanis a hazai valutaváltó irodák többnyire kedvezőbb díjakkal dolgoznak, mint a felkapott nyaralóhelyeken működő társaik.
A forint-euró kurzus az elmúlt egy hónapban 353,1 és 355,9 forint között mozgott, így érdemben nem lehetett nagy előnyre szert tenni, vagy nagy veszteséget elkönyvelni azáltal, hogy mely időpontban vásároltunk devizát. A nyárra egyelőre nem látszanak olyan tényezők, melyek érdemben befolyásolnák a forint árfolyamát, így a valuta beszerzésénél szinte lényegtelen, hogy mikor vásárolunk.
Összeségében elmondható, Horvátország 2026-ban sem tartozik a legolcsóbb úti célok közé, a költségek azonban sok esetben összemérhetők egy balatoni pihenés kiadásaival. Tudatos tervezéssel, megfelelő időzítéssel és jól megválasztott úti céllal továbbra is találhatók kedvező ár-érték arányú lehetőségek az Adrián is.