Idén is rekordszezon jöhet Horvátországban – De mennyibe kerül egy hét nyaralás az Adrián?

Továbbra is töretlen a magyar turisták érdeklődése Horvátország iránt. 2026 első négy hónapjában 10 százalékkal több magyar nyaraló érkezett az Adriára, mint egy évvel korábban, így a szakma rekordközeli szezont vár. A tavalyi 785 ezer magyar vendég után az idei nyár is kiemelkedő forgalmat hozhat, amit a forint kedvezőbb euróárfolyama is támogat.

Dubrovnik, a magyar nyaralók egyik kedvenc célpontja. / Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Mennyibe kerül a nyaralás most az Adrián?

A nyaralás költségei ugyan emelkedtek, de az árak továbbra is széles skálán mozognak. A középkategóriás, háromcsillagos szállások Krk, Rab vagy Zadar térségében jellemzően 30–40 ezer forint körüli összegtől érhetők el éjszakánként. A kedvezőbb árakat keresők számára június vége és július eleje lehet az egyik legjobb időszak, amikor már kellemes a tengervíz hőmérséklete, miközben a főszezoni árrobbanás még nem mindenhol érezhető.

A bolti élelmiszerárak sok esetben már megközelítik a magyarországi árszintet.

Egy liter tejért 0,9–1,6 eurót,

egy kilogramm csirkemellért 7,4 eurót,

egy kilogramm kenyérért 1,3–1,8 eurót kérnek,

miközben a helyi piacokon továbbra is kedvező áron lehet szezonális gyümölcsökhöz jutni.

A strandolás külön költséget jelenthet: egy napágyért 15–25 eurót, két napágy és napernyő használatáért 30–40 eurót kell fizetni. A vízi programok ára szintén emelkedett, a banánozás 10–15 euróba, a vízibicikli bérlése óránként 8–10 euróba kerülhet.

Az éttermi árak jelentősen függnek a helyszíntől. Dubrovnik, Split vagy Rovinj vendéglátóhelyei már gyakran a nyugat-európai árszinthez közelítenek, míg kisebb településeken kedvezőbb ajánlatokkal is találkozhatnak az utazók.

Egy főétel ára általában 12–20 euró között alakul, a tengeri fogásokért 20–25 eurót kérnek, egy pizza vagy tészta pedig 9–14 euróba kerülhet.

A benzin egyelőre olcsó, de mi lesz a kerozinnal?

Az autóval érkezők számára kedvező fejlemény, hogy Horvátországban továbbra is érvényben maradt az üzemanyagár-plafon. Június 15-ig a 95-ös benzin és a dízel literenkénti maximált ára 1,61 euró, ami a jelenlegi árfolyamon a magyarországi árakkal is versenyképes lehet. Az autópályák melletti kutaknál ugyanakkor néhány eurócenttel magasabb árakkal érdemes számolni.