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nyugdíj

Sok pénzt is hozhat a nyugdíjigénylés elhalasztása 2026-ban

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Bár sokan a nyugdíjkorhatár betöltésének napján szeretnék benyújtani a nyugdíjigényüket, bizonyos esetekben kifejezetten előnyös lehet még néhány hónapig vagy akár tovább dolgozni. A döntés ugyanis élethosszig hatással lehet a havi ellátás összegére. A korábbiakhoz képest ugyanis jelentősen puhább már az a nyugdíjszabály, miszerint vonatkozó életkor betöltésével kötelező kérvényezni a nyugellátást. Ezt viszont érdemes lehet sokaknak kihasználni.
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nyugdíjszolgálati időösszeg

A hatályos szabályok szerint azok, akik elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nem kérik azonnal a nyugdíj megállapítását, hanem tovább dolgoznak és újabb szolgálati időt szereznek, minden további 30 nap után 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre jogosultak. A kedvezmény feltétele, hogy az érintett legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezzen. Ez azt jelenti, hogy egy évnyi további munkaviszony akár 6 százalékkal is megemelheti a később megállapított nyugdíj összegét. A növekmény ráadásul nem egyszeri juttatás, hanem a teljes nyugdíjas időszak alatt járó, tartós emelést jelent.

nyugdíjas, illusztráció
nyugdíjas, illusztráció
Fotó: Pexels

Ezt jelentheti a nyugdíjnövelés

A nyugdíjba vonulás viszonylag egyszerű, kötelező lépésekből megteendő, gyors folyamatnak tűnik, pedig a valóságban sokkal inkább egy hosszabb időszakra elnyúló lépéssorozatról van szó pénzügyi, nemcsak érzelmi tekintetben is. S mint bemutattuk, sok múlhat azon az ellátások tekintetében, hogy jól válasszuk meg a nyugdíjba vonulás időpontját.

A kérdés 2026-ban különösen aktuális lehet azok számára, akik ebben az évben töltik be a nyugdíjkorhatárt. Számukra érdemes mérlegelni, hogy

 az azonnali nyugdíjba vonulás vagy a néhány hónapos továbbdolgozás szolgálja-e jobban a hosszabb távú anyagi érdekeiket.

Mit jelent ez? Miként a Nyugdíjguru arra a figyelmet felhívja, ha valaki a nyugdíj igénylése nélkül a 65 éves életkora betöltése után is tovább dolgozik, és így szolgálati időt szerez, akkor a korhatár betöltése napjától a nyugdíj elhalasztott megállapítása napjáig szerzett minden 30 nap szolgálati idő után 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre (nyugdíjbónuszra) szerez jogosultságot jövőre is, feltéve, hogy a nyugdíjmegállapítás napján legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a nyugdíjnövelés révén akár az is előfordulhat, hogy 

a megállapított öregségi nyugdíj összege meghaladja a korábbi havi átlagkeresetet.

Erre kizárólag a nyugdíjigénylés elhalasztása és a korhatár utáni munkavégzés esetén van eshetőség.

A nyugdíjbónusszal a nyugdíj összege meghaladhatja a számított nettó havi életpálya átlagkereset összegét is.

Szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nincs mindenkire érvényes recept. A döntést befolyásolhatja az egészségi állapot, a munkakörülmények, a várható kereset, valamint az is, hogy az érintettnek milyen egyéb jövedelmi forrásai vannak.

 

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