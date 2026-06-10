Könnyítések és bezáródó kiskapuk: ezek a júliusi nyugdíjváltozás részletei

Miként lapunkban a napokban megjelent összeállításunkban bemutattuk, néhány hét múlva jelentős változások lépnek hatályba az özvegyi nyugdíjellátás szabályaiban. Az új nyugdíjrendelkezések 2026. július 1-jétől lépnek hatályba, és a különélő házastársakra, az élettársakra, valamint a 65 év feletti személyekre lesznek hatással. Az alábbiakban – a cikkünkben foglaltak részletezéseként – összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, beleértve azokat a gyakorlati és technikai részleteket is, amelyekről eddig kevesebb szó esett.

Július 1-től új szabályok jönnek az özvegyi nyugdíjaknál (illusztráció)

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Szigorítás az élettársaknál: bezárul a „papíron házas” kiskapu az özvegyi nyugdíjnál

Az élettársi kapcsolatban élők számára a legfontosabb – és egyben legszigorúbb – változás, hogy az új szabályozás automatikusan kizárja az özvegyi nyugdíjból azt az élettársat, akinek a kapcsolatában jogi tisztázatlanság állt fenn. A korábbi gyakorlat a következő volt: ha egy pár éveken át együtt élt élettársként (akár évtizedekig is), de az egyik fél papíron még nem vált el a korábbi házastársától (csupán külön éltek), a törvényi feltételek – például 10 év együttélés vagy közös gyermek – teljesülése esetén az új élettárs megkaphatta az özvegyi nyugdíjat a párja halála után.

Az új szabály:

július 1-jétől teljesen elesik az özvegyi nyugdíjtól az az élettárs, ha az együttélés alatt (vagy a halál pillanatában) bármelyik fél jogilag még házasságban állt egy harmadik személlyel.

A fennálló, de nem működő házasság tehát mostantól abszolút kizáró ok, függetlenül az élettársi kapcsolat hosszától. Az élettársak esetében a törvény továbbra is két utat ismer el a jogosultsághoz, feltéve, hogy a fenti kizáró ok nem áll fenn:

legalább 10 év folyamatos együttélés.

legalább 1 év megszakítás nélküli együttélés, ÉS a kapcsolatból származó (vagy a kapcsolat előtt született) közös gyermek.

A júliusi szigorítás mindkét esetre egyformán érvényes.

Fontos kiemelni, hogy a törvény különbséget tesz a sima élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat (anyakönyvvezető előtt, azonos nemű párok által létesített státusz) között. A bejegyzett élettársakra a törvény erejénél fogva továbbra is a házastársakra vonatkozó kedvező szabályok érvényesek. Így rájuk nem vonatkozik az élettársi szigorítás, és a „külön élő” státusz eltörlése is azonos módon érinti őket.