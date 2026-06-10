Könnyítések és bezáródó kiskapuk: ezek a júliusi nyugdíjváltozás részletei

Miként lapunkban a napokban megjelent összeállításunkban bemutattuk, néhány hét múlva jelentős változások lépnek hatályba az özvegyi nyugdíjellátás szabályaiban. Az új nyugdíjrendelkezések 2026. július 1-jétől lépnek hatályba, és a különélő házastársakra, az élettársakra, valamint a 65 év feletti személyekre lesznek hatással. Az alábbiakban – a cikkünkben foglaltak részletezéseként – összefoglaljuk a legfontosabb változásokat, beleértve azokat a gyakorlati és technikai részleteket is, amelyekről eddig kevesebb szó esett.
Szigorítás az élettársaknál: bezárul a „papíron házas” kiskapu az özvegyi nyugdíjnál
Az élettársi kapcsolatban élők számára a legfontosabb – és egyben legszigorúbb – változás, hogy az új szabályozás automatikusan kizárja az özvegyi nyugdíjból azt az élettársat, akinek a kapcsolatában jogi tisztázatlanság állt fenn. A korábbi gyakorlat a következő volt: ha egy pár éveken át együtt élt élettársként (akár évtizedekig is), de az egyik fél papíron még nem vált el a korábbi házastársától (csupán külön éltek), a törvényi feltételek – például 10 év együttélés vagy közös gyermek – teljesülése esetén az új élettárs megkaphatta az özvegyi nyugdíjat a párja halála után.
Az új szabály:
július 1-jétől teljesen elesik az özvegyi nyugdíjtól az az élettárs, ha az együttélés alatt (vagy a halál pillanatában) bármelyik fél jogilag még házasságban állt egy harmadik személlyel.
A fennálló, de nem működő házasság tehát mostantól abszolút kizáró ok, függetlenül az élettársi kapcsolat hosszától. Az élettársak esetében a törvény továbbra is két utat ismer el a jogosultsághoz, feltéve, hogy a fenti kizáró ok nem áll fenn:
- legalább 10 év folyamatos együttélés.
- legalább 1 év megszakítás nélküli együttélés, ÉS a kapcsolatból származó (vagy a kapcsolat előtt született) közös gyermek.
A júliusi szigorítás mindkét esetre egyformán érvényes.
Fontos kiemelni, hogy a törvény különbséget tesz a sima élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat (anyakönyvvezető előtt, azonos nemű párok által létesített státusz) között. A bejegyzett élettársakra a törvény erejénél fogva továbbra is a házastársakra vonatkozó kedvező szabályok érvényesek. Így rájuk nem vonatkozik az élettársi szigorítás, és a „külön élő” státusz eltörlése is azonos módon érinti őket.
Könnyítés a külön élő házastársaknak
Miközben az élettársak feltételei szigorodnak, a házassági kötelékben maradóknak komoly könnyítést hoz a jogszabály: a törvényből teljesen kikerül a „külön élő házastárs” fogalma.
Eddig az a házastárs, aki már külön költözött, de hivatalosan nem vált el, csak akkor kaphatott özvegyi nyugdíjat, ha igazolni tudta, hogy az elhunyt a haláláig tartásdíjat fizetett neki.
Júliustól ez a feltétel megszűnik: a jogosultságot önmagában a jogilag fennálló házassági kötelék teremti meg.
A külön élő házastárs mostantól az együtt élő házastárssal teljesen azonos módon válik jogosulttá az ellátásra.
Az ellátás kötelező megosztása és az elváltak helyzete
Az elvált házastársak esetében a fő szabály megmarad: csak akkor jár özvegyi nyugdíj, ha a volt házastárstól annak haláláig bíróság által megállapított vagy egyezségben rögzített tartásdíjban részesültek, és az özvegyi nyugdíj összege nem haladhatja meg a tartásdíjét. Ugyanakkor új helyzet áll elő, ha az elhunyt után több jogosult is marad (például egy tartásdíjra jogosult elvált házastárs és egy új házastárs/bejegyzett élettárs).
Júliustól az özvegyi nyugdíjat egyenlő arányban meg kell osztani a jogosultak között.
Ha az elvált félnek a tartásdíj összege miatt kevesebb járna, mint a rá eső egyenlő rész, a fennmaradó összeget a többi jogosult kapja meg.
Ezekre a gyakorlati vonatkozásokra is érdemes figyelni
A jogszabályi változásoknak két nagyon fontos gyakorlati vetülete is van, amelyek közvetlenül érintik a mindennapokat. Ezek közül az egyik a szigorúbb banki hitelbírálat. A bankok amúgy sem szívesen hiteleznek 70 év feletti ügyfélnek, de mivel a külön élő házastársak bevonásával és a kötelező megosztással bizonytalanabbá válhat, hogy ki mekkora összeget kap,
a kereskedelmi bankok a jövőben még szigorúbban fogják ellenőrizni az özvegyi nyugdíjat mint igazolt jövedelmet hiteligénylés során (az ideiglenes, 1 évig járó özvegyi nyugdíjat a rövidsége miatt eddig sem fogadták el önálló fedezetként).
A másik a digitális, ügyfélkapus ügyintézéshez kapcsolódik: az újdonságokkal párhuzamosan jelentősen egyszerűsödik az adminisztráció. Az özvegyi nyugdíj megosztását, valamint az ellátás későbbi feléledését (például ha az özvegy a halálesettől számított 10 éven belül maga is eléri a nyugdíjkorhatárt) már teljesen online, dedikált elektronikus űrlapok segítségével, papírmunka nélkül lehet intézni.
A módosítás egy régóta fennálló méltánytalanságot is orvosol, amely a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasságokat érintette. Eddig, ha valaki a nyugdíjkorhatár elérése után házasodott meg, az özvegy csak akkor kaphatott ellátást, ha a házasság legalább 5 évig tartott (vagy közös gyermek született). Ha a házastárs a házasság 4. évében hunyt el, az özvegy semmit sem kapott. Júliustól az új szabály lehetővé teszi az időszakok összeadhatóságát: ha a felek a házasság előtt már együtt éltek, a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat idejét beszámítják az 5 évbe. Ha a két időszak együttesen eléri az 5 évet, az özvegy jogosulttá válik a nyugdíjra.