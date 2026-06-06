Nagyot villanthat a magyar nyugdíjas SZÉP-kártya: ebben a dologban Európában is egyedülálló lenne

Miként az Origón bemutattuk, egy új, differenciált juttatási forma érkezhet az idősek számára: a nyugdíjas SZÉP-kártyát 2026 őszétől tervezi bevezetni a kormány. A koncepció a megismert tervek alapján több újdonságot tartalmazna, melyek között talán a legmarkánsabb az, hogy az azon lévő egyenleget közvetlenül gyógyszervásárlásra is fordíthatnak a nyugdíjasok - azaz vélhetően éppúgy fizethetnének a kártyával a patikában, mint a hagyományos munkavállalói SZÉP-kártyával azok tulajdonosai az elfogadóhelyeken. Ha ez megvalósul, Magyarország akkor sem lenne az első, amely ilyen jellegű célzott támogatást nyújt, de a tervezett technikai megvalósítás – azaz egy kifejezetten erre, illetve erre is dedikált elektronikus utalványkártya (nyugdíjas SZÉP-kártya) formájan jelenne meg – európai szinten is egyedülálló és formabontó megoldásnak számít.

A tervezett nyugdíjas SZÉP-kártyával való közvetlen gyógyszervásárlás koncepciója Európában egyedülálló (illusztráció)

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A nyugdíjasok gyógyszervásárlása átalában támogatott, ám a magyar megoldás újszerű

Több európai országban a rászoruló vagy idős nyugdíjasoknak egyáltalán nem kell fizetniük a vényköteles gyógyszerekért, vagyis a támogatást közvetlenül a patikában kapják meg, készpénz vagy kártyák nélkül. A gyógyszertámogatás persze Magyarországon is alapvető intézménynek számító gyakorlatnak tekinthető, de a gyógyszerár-támogatás és a gyógyszerekért való, leendő SZÉP-kártyával való fizetés nem ugyanaz, sőt, valójában két teljesen eltérő gyakorlatot jelöl.

A különbség a nemzetközi gyakorlat és a magyar elképzelés között a működési logikában rejlik.

Közvetlen és ingyenes gyógyszertámogatás több európai országban van, a rászoruló vagy idős nyugdíjasoknak egyáltalán nem kell fizetniük a vényköteles gyógyszerekért, vagyis a támogatást közvetlenül a patikában kapják meg, készpénz vagy kártyák nélkül. Erre néhány példa:

Egyesült Királyság (elsősorban Anglia): minden 60 év feletti állampolgár alanyi jogon, teljesen ingyen kapja meg az összes orvos által felírt vényköteles gyógyszert, függetlenül a jövedelmétől (bár nem EU-s tag, de európai országként releváns a gyűjtésünkben).

Írország: az alacsonyabb jövedelmű 70 év felettiek úgynevezett Medical Card-ot (egészségügyi kártyát) kapnak; ez a kártya teljes egészében fedezi a háziorvosi ellátást és a gyógyszereket.

Spanyolország: a nyugdíjasoknak nem ingyenes a gyógyszer, de a jövedelmüktől függően egy rendkívül alacsony havi maximumot (plafont) határoztak meg nekik. Ha a gyógyszerek önrésze eléri a havi kb. 4,24, 8,23 vagy 18,52 eurós limitet, az afölötti részt már teljesen az állam állja; a spanyol kormány számos receptköteles gyógyszer akár 70 százalékátt is támogatja, és szigorúan szabályozza az árakat. Emlékezetes: Magyarországon is volt kormányzati beavatkozás az elszálló gyógyszerárakba az előző kabinet döntése nyomán.

Nem a támogtás ténye, hanem a technikai megvalósítás formája jelenti az újdonságot

A tervezett magyar nyugdíjas SZÉP-kártya azonban ettől eltérően működne. Míg a nyugat-európai modellek az egészségbiztosítási rendszeren belül (vagyis a patikai árak lenyomásával vagy nullára csökkentésével) segítenek, addig a Magyarországon felmerült koncepció egy cafeteria-jellegű, zárt végű utalványrendszert jelentene. Ezért fontos is rögzíteni a különbséget a fentebb példáként említett néhány európai koncepcióhoz képest:

a tervezett nyugdíjas SZÉP-kártya nem magát a gyógyszert teszi ingyenessé, hanem egy államilag finanszírozott, sávos rendszerben feltöltött pénzösszeget (évi maximum 200 000 forintot) ad az idősek kezébe.

Ezt a virtuális pénzt a nyugdíjasok szabadon oszthatják be gyógyszerre, egészségmegőrzésre (prevencióra) vagy éppen élelmiszerre. Az egyelőre nem ismert részlet, hogy a felhasználási célokhoz rendelnek-e „zsebeket” mint a hagyományos SZÉP-kártyáknál, s hogy lesz-e esetleg a zsebeknek felső összeghatára, illetve átjárhatóság közöttük.