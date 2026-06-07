Élelmiszer vagy gyógyszer: meglepő arányok, ezekre érdemes figyelni a nyugdíjas SZÉP-kártyánál

A tervezett új nyugdíjas SZÉP-kártya koncepciója (amely sávosan, a nyugdíj összegétől függően évente 100 000 vagy 200 000 forint plusz juttatást adna az 500 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek) alapvető fordulatot hozna a jelenlegi rendszerhez képest. Míg a hagyományos, munkavállalói SZÉP-kártyáról idén májustól teljesen kivezették a hideg élelmiszer-vásárlást, és az soha nem is volt használható gyógyszerekre, a nyugdíjas verzió kifejezetten erre a két kritikus területre fókuszálna. A Tisza Párt korábbi közlése nyomán ezzel mintegy 1,3 millió idős magyarnak nyújtanának segítséget, mivel az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület adatai alapján ennyien vannak ma azok Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer, illetőleg 500 000 forint, a juttatást pedig nekik biztosítaná a Tisza-kormány – persze mindezt a költségvetési helyzet áttekintésétől tették függővé.
Mennyit költenek élelmiszerre illetve gyógyszerre a magyar nyugdíjasok?
A nyugdíjas SZÉP-kártyával potenciálisan érintettek száma nagyjából a fele a nyugdíjban lévők közösségének. Miként megírtuk, az idősek mindennapi megélhetését nézve az élelmiszer- és a gyógyszerkiadások teljesen eltérő dinamikát mutatnak, ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíjas háztartások fogyasztási szerkezetében ez a két tétel jelenti a legnagyobb fix, rugalmatlan költséget a rezsi mellett.
A kettő közül
- az élelmiszerkiadások jelentik a legnagyobb mindennapi tételt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a nyugdíjas kosárban az élelmiszerek a legnagyobb részarányt képviselik, a havi kiadások 30-35 százalékát teszik ki, míg
- a lakhatásra és a háztartási energiára a kiadások 20-25 százaléka megy el.
A nyugdíjas háztartások kiadásaik jelentős részét,
közel 10-15 százalékát fordítják gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és orvosi szolgáltatásokra, ami az életkor előrehaladtával nő.
A fennmaradó rész oszlik meg a közlekedés, ruházkodás, távközlés és kultúra/szórakozás között.
A tervezett nyugdíjas SZÉP-kártya tehát két alapvető kiadáscsoportnál nyújthat segítséget, különösen akkor, ha a kártyát hideg élelmiszerre is fel lehet majd használni. A havi szintre lebontott plusz keret (maximum havi 16 600 forint a 250 000 forintig nyugdíjat kapók részére) az átlagos élelmiszerköltségek egy jelentős részét képes lenne fedezni.
A nyugdíjas háztartásokban az egészségügyi kiadások aránya lényegesen magasabb, mint az aktív korúaknál. Persze szezonálisan vagy krónikus betegségek esetén hullámzó, de gyakran fixen beépülő költség. A támogatott készítmények mellett a teljes áras, vény nélkül kapható vitaminok és tüneti kezelések (pl. ízületi bántalmakra, megfázásra) komoly lyukat ütnek a büdzsén.
Fontos szempont emellett, hogy az élelmiszerekre fordított kiadások rugalmasabbak, könnyebben alakíthatók például egy váratlan havi kiadás esetén, addig a gyógyszerkiadások jellemzően fix összeggel jelentkező kiadásokat képviselnek.
Így a gyógyszertári elfogadás bevezetése (ami gyökeresen új elem lenne a magyar szociális gyakorlatban) közvetlenül tehermentesítené (legalább részben) a nyugdíjasokat a patikákban, ahol eddig semmilyen cafeteria-típusú kártyát nem tudtak használni (szemben az egészségpénztári kártyákkal, amelyekhez viszont aktív, adózó jövedelem és önkéntes befizetés kell).
Ezt jelentené a nyugdíjas SZÉP-kártyára érkező összeg
Mivel tehát az élelmiszer- és a gyógyszerkiadások együttesen a nyugdíj akár 40-50 százalékát is elvihetik, a tervezett SZÉP-kártya rugalmas kerete pont ott segítene, ahol a legnagyobb a rászorultság, amennyiben megvalósul a zsebek közötti átjárhatóság, vagy legalább szigorú felső összegkorlátja nem lesz azoknak.
Mindezt a következő egyszerű példa mutatja.
Induljunk ki abból, hogy egy 200 000 forintos ellátást kapó, és ezért a SZÉP-kártyára jogosult nyugdíjas havi átlagos kiadásai nagyjából a fenti statitsztikai átlagoknak megfelelően alakulnak. Ez esetben a nyugdíjas havi 200 000 forintos kiadásából (feltételezve, hogy nyugdíját mind elkölti) kb. 70 000 forintot hagyna a boltokban élelmiszerre, a patikákban gyógyszerekre kb. 30 000 forintot. Tegyük hozzá, hogy a gyógyszertári vásárlások között persze lehetnek nem támogatott készítmények is, ami azért fontos, mert a nyugdíjas SZÉP-kártya egyenlege a jelenlegi tervek szerint csak a receptköteles készítmények vásárlására fordítható. Ám ebből az összevetésből is látni, hogy
a nyugdíja alapján neki járó legfeljebb havi 16 000 forintos juttatás (a zsebek átjárhatóságát, illetve korlátozásmentességet feltételezve) jelentős segítséget adhat a gyógyszertári kiadásoknál is, ahogy az élelmiszerkiadásoknál is számottevő lehet.
A nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetéséről ugyanakkor egyelőre nincs jogszabály. Az előzetes számítások szerint legalább nagyságrendi értelemben kijelenthető, hogy a bevezetés milliárdos költségvetési tételt jelentene, valamint az is, hogy piaci hatása összességében akár tízmilliárdos nagyságrendet is elérhet.
Ez utóbbi vonatkozás kapcsán érdemes felidézni, hogy a közelmúltban az előző kabinet döntése nyomán a nyugdíjasok részére folyósított 30 000 forintos utalványok kapcsán a nagy élelmiszerláncok egymásra licitáltak az érintetteknek szóló ajánlataikkal. Bár ezt megjósolni jelenleg nem lehet, de könnyen elképzelhető, hogy egyes kereskedők extra ajánlatokkal fogják csábítani a nyugdíjas SZÉP-kártyával rendelkezőket a jövőben – már amennyiben valóban bevezeti azt a Tistza-kormány.