Élelmiszer vagy gyógyszer: meglepő arányok, ezekre érdemes figyelni a nyugdíjas SZÉP-kártyánál

A tervezett új nyugdíjas SZÉP-kártya koncepciója (amely sávosan, a nyugdíj összegétől függően évente 100 000 vagy 200 000 forint plusz juttatást adna az 500 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkezőknek) alapvető fordulatot hozna a jelenlegi rendszerhez képest. Míg a hagyományos, munkavállalói SZÉP-kártyáról idén májustól teljesen kivezették a hideg élelmiszer-vásárlást, és az soha nem is volt használható gyógyszerekre, a nyugdíjas verzió kifejezetten erre a két kritikus területre fókuszálna. A Tisza Párt korábbi közlése nyomán ezzel mintegy 1,3 millió idős magyarnak nyújtanának segítséget, mivel az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület adatai alapján ennyien vannak ma azok Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer, illetőleg 500 000 forint, a juttatást pedig nekik biztosítaná a Tisza-kormány – persze mindezt a költségvetési helyzet áttekintésétől tették függővé.

Élelmiszerre és gyógyszerre is lehetne fordítani a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyára érkező támogatást (illusztráció)

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Mennyit költenek élelmiszerre illetve gyógyszerre a magyar nyugdíjasok?

A nyugdíjas SZÉP-kártyával potenciálisan érintettek száma nagyjából a fele a nyugdíjban lévők közösségének. Miként megírtuk, az idősek mindennapi megélhetését nézve az élelmiszer- és a gyógyszerkiadások teljesen eltérő dinamikát mutatnak, ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a nyugdíjas háztartások fogyasztási szerkezetében ez a két tétel jelenti a legnagyobb fix, rugalmatlan költséget a rezsi mellett.

A kettő közül

az élelmiszerkiadások jelentik a legnagyobb mindennapi tételt, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a nyugdíjas kosárban az élelmiszerek a legnagyobb részarányt képviselik, a havi kiadások 30-35 százalékát teszik ki, míg

a lakhatásra és a háztartási energiára a kiadások 20-25 százaléka megy el.

A nyugdíjas háztartások kiadásaik jelentős részét,

közel 10-15 százalékát fordítják gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre és orvosi szolgáltatásokra, ami az életkor előrehaladtával nő.

A fennmaradó rész oszlik meg a közlekedés, ruházkodás, távközlés és kultúra/szórakozás között.

A tervezett nyugdíjas SZÉP-kártya tehát két alapvető kiadáscsoportnál nyújthat segítséget, különösen akkor, ha a kártyát hideg élelmiszerre is fel lehet majd használni. A havi szintre lebontott plusz keret (maximum havi 16 600 forint a 250 000 forintig nyugdíjat kapók részére) az átlagos élelmiszerköltségek egy jelentős részét képes lenne fedezni.