Hat havi nyugdíj ütheti a markát, ha megfelel ezeknek a feltételeknek

Az Ado.hu összesítése szerint, ha 2026-ban mégis a 2025-ben történő nyugdíj-megállapítás mellett döntenénk, lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is teljesültek. Öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év szolgálati idő és a nyugdíjkorhatár betöltése szükséges. Résznyugdíj már 15 év szolgálati idővel is járhat, de ilyenkor érdemes mérlegelni, hogy a további munkával megszerezhető-e a teljes nyugdíjhoz szükséges idő. A nők kedvezményes nyugdíjára a 40 év jogosultsági idő megszerzése után életkortól függetlenül nyílik lehetőség.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a nyugdíjat legfeljebb hat hónapra visszamenőleg kérjék, ha a jogosultsági feltételek akkor már fennálltak. / Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

2026 júniusának végéig még kérhető a nyugdíj 2025 decemberétől kezdődő megállapítása

Mint írják: aki 2026-ban igényli a nyugdíját, annak ellátását a 2026-os szabályok szerint számítják ki. A várakozások szerint a 2026-os valorizációs szorzók miatt a nyugdíj összege akár mintegy 9 százalékkal magasabb lehet, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a 2025-re visszamenőlegesen megállapított nyugdíj esetén már 2026-ban járhat az éves emelés, valamint a 13. havi nyugdíj is.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a nyugdíjat legfeljebb hat hónapra visszamenőleg kérjék, ha a jogosultsági feltételek akkor már fennálltak. Ez azt jelenti, hogy 2026 júniusának végéig még kérhető a nyugdíj 2025 decemberétől kezdődő megállapítása. Júliusban benyújtott kérelem esetén már csak 2026 januárjáig lehet visszamenni.

A visszamenőleges megállapítás előnye, hogy az érintett egy összegben megkapja az addig felhalmozott nyugdíjat és a kapcsolódó juttatásokat. Ugyanakkor amennyiben ez idő alatt dolgozott, a járulékelszámolást is rendezni kell.

A döntésnél érdemes figyelni a szolgálati idő alakulására is. Egy újabb teljes szolgálati év megszerzése növelheti a nyugdíj összegét, ezért sok esetben néhány hónap halasztás is kedvező lehet.

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