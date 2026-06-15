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Ez váratlanul jött: még a héten bezár a népszerű gyerekruhabolt összes magyarországi üzlete

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Még ezen a héten bezárhatja mindhárom magyarországi üzletét a francia gyermekruhamárka, az Okaïdi hazai franchise-partnere. Az érintett boltok a budapesti Mamut és Árkád bevásárlóközpontokban, valamint a dunakeszi Auchan Korzón működnek. Az Okaïdi részéről megerősítették a boltbezárásra vonatkozó információkat.
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üzletidkidsokaïdifranchisebolt

Az üzletek bezárására már a héten, a munkahét közepén sor kerülhez. A Forbes.hu azt írja, hogy értesülését az OKid Kereskedelmi Kft. egyik ügyvezetője, Kostyál Ferenc is megerősítette. A cégvezető tájékoztatása szerint a tervek alapján június 17-ig tartanak nyitva az Okaïdi-üzletek, ugyanakkor a végleges döntéshez még egyeztetnek az ingatlanok tulajdonosaival.

Bezárnak a magyarországi franchise rendszerű Okaïdi-boltok (a kép egy franciaországi üzlet bejáratáról készült)
Bezárnak a magyarországi franchise rendszerű Okaïdi-boltok (a kép egy franciaországi üzlet bejáratáról készült)
Fotó: Wikipedia Commons

Franchise-boltok működtek eddig Magyarországon az Okaïdi márkanév alatt

Az OKid Kft. az Okaïdi magyarországi master franchise-jogait birtokolja. A cégvezető elmondta, hogy már a francia anyavállalat felé is jelezték: a jelenlegi körülmények között nem tudják folytatni az értékesítést.

A bezárás hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt hónapokban nem érkezett elegendő áru a központtól, ami súlyos készlethiányhoz vezetett. Az üzletek kínálata annyira beszűkült, hogy a működés fenntartása ellehetetlenült. 

Bár jelenleg 50 százalékos kedvezménnyel értékesítik a még elérhető termékeket, a korlátozott készletek miatt több méretből már nem áll rendelkezésre teljes választék.

A magyarországi fejlemények egy szélesebb nemzetközi átalakulás részei lehetnek. Az Okaïdi tulajdonosa, a francia IdKids csoport az év elején csődvédelmet kért a lille-i kereskedelmi bíróságtól. 

A közel 70 országban jelen lévő, mintegy 1200 üzletet működtető vállalat csaknem 6000 embert foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelíti a 800 millió eurót. 

A társaság ugyanakkor jelentős adósságállománnyal küzd, miközben egyre erősebb versenyt támasztanak számára az olcsó fast fashion szereplők és a használtruha-piac.

Az IdKids május végén jelentette be, hogy kivonul Németországból, Lengyelországból és Portugáliából. A döntés közel száz üzlet bezárásával és mintegy 290 munkahely megszűnésével jár, az intézkedések pedig egy bíróság által felügyelt adósságrendezési folyamat részét képezik.

A magyar franchise-cég működése ugyanakkor nem utalt súlyos pénzügyi problémákra. Az OKid Kft. a legutóbbi üzleti évben 467,2 millió forintos nettó árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 523,6 millió forinttal. Az adózott eredmény 2025-ben minimális, 126 ezer forintos veszteséget mutatott, míg az előző évben 788 ezer forintos nyereséggel zárt a társaság. A vállalat jelenleg mintegy húsz munkavállalót foglalkoztat.

Franciaországban is boltokat zárnak be

A ruházati szektorban zajló nemzetközi boltbezárások sorában ez már a sokadik eset az elmúlt időszakban. Európában Franciaország különösen érintett, ahol olyan népszerű márkák estek el, mint a Du Pareil au Même, a Sergent Major és a Natalys. Az Okaïdit bírósági csődeljárása pedig nem csak ezt a márkát érinti, hanem az IDKIDS-csoport valamennyi brandjét, így az Obaïbire-t, az Oxybul-t, az IDLOG-ot is.

A szerkezetátalakítási terv részeként a vállalat 290 állást szüntet meg, az Okaïdi márka pedig mintegy hatvan üzletet zár be Franciaországban. Az okok között a vállalat 

  • a csökkenő születési rátát és ennek következtében a gyerekruházati piac szűkülést, 
  • a „családok vásárlóerejére nehezedő nyomást”, valamint
  • a „használtcikk-piac térnyerését és az ultragyors divatcégek versenyét” említette.

A Franciaországban körülbelül 2000 embert foglalkoztató vállalat bolbezárásaival az ottani munkaerő kb. 15 százalékától válik meg.

 

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