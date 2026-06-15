Ez váratlanul jött: még a héten bezár a népszerű gyerekruhabolt összes magyarországi üzlete

Az üzletek bezárására már a héten, a munkahét közepén sor kerülhez. A Forbes.hu azt írja, hogy értesülését az OKid Kereskedelmi Kft. egyik ügyvezetője, Kostyál Ferenc is megerősítette. A cégvezető tájékoztatása szerint a tervek alapján június 17-ig tartanak nyitva az Okaïdi-üzletek, ugyanakkor a végleges döntéshez még egyeztetnek az ingatlanok tulajdonosaival.
Franchise-boltok működtek eddig Magyarországon az Okaïdi márkanév alatt
Az OKid Kft. az Okaïdi magyarországi master franchise-jogait birtokolja. A cégvezető elmondta, hogy már a francia anyavállalat felé is jelezték: a jelenlegi körülmények között nem tudják folytatni az értékesítést.
A bezárás hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt hónapokban nem érkezett elegendő áru a központtól, ami súlyos készlethiányhoz vezetett. Az üzletek kínálata annyira beszűkült, hogy a működés fenntartása ellehetetlenült.
Bár jelenleg 50 százalékos kedvezménnyel értékesítik a még elérhető termékeket, a korlátozott készletek miatt több méretből már nem áll rendelkezésre teljes választék.
A magyarországi fejlemények egy szélesebb nemzetközi átalakulás részei lehetnek. Az Okaïdi tulajdonosa, a francia IdKids csoport az év elején csődvédelmet kért a lille-i kereskedelmi bíróságtól.
A közel 70 országban jelen lévő, mintegy 1200 üzletet működtető vállalat csaknem 6000 embert foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelíti a 800 millió eurót.
A társaság ugyanakkor jelentős adósságállománnyal küzd, miközben egyre erősebb versenyt támasztanak számára az olcsó fast fashion szereplők és a használtruha-piac.
Az IdKids május végén jelentette be, hogy kivonul Németországból, Lengyelországból és Portugáliából. A döntés közel száz üzlet bezárásával és mintegy 290 munkahely megszűnésével jár, az intézkedések pedig egy bíróság által felügyelt adósságrendezési folyamat részét képezik.
A magyar franchise-cég működése ugyanakkor nem utalt súlyos pénzügyi problémákra. Az OKid Kft. a legutóbbi üzleti évben 467,2 millió forintos nettó árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 523,6 millió forinttal. Az adózott eredmény 2025-ben minimális, 126 ezer forintos veszteséget mutatott, míg az előző évben 788 ezer forintos nyereséggel zárt a társaság. A vállalat jelenleg mintegy húsz munkavállalót foglalkoztat.
Franciaországban is boltokat zárnak be
A ruházati szektorban zajló nemzetközi boltbezárások sorában ez már a sokadik eset az elmúlt időszakban. Európában Franciaország különösen érintett, ahol olyan népszerű márkák estek el, mint a Du Pareil au Même, a Sergent Major és a Natalys. Az Okaïdit bírósági csődeljárása pedig nem csak ezt a márkát érinti, hanem az IDKIDS-csoport valamennyi brandjét, így az Obaïbire-t, az Oxybul-t, az IDLOG-ot is.
A szerkezetátalakítási terv részeként a vállalat 290 állást szüntet meg, az Okaïdi márka pedig mintegy hatvan üzletet zár be Franciaországban. Az okok között a vállalat
- a csökkenő születési rátát és ennek következtében a gyerekruházati piac szűkülést,
- a „családok vásárlóerejére nehezedő nyomást”, valamint
- a „használtcikk-piac térnyerését és az ultragyors divatcégek versenyét” említette.
A Franciaországban körülbelül 2000 embert foglalkoztató vállalat bolbezárásaival az ottani munkaerő kb. 15 százalékától válik meg.