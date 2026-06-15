Ez váratlanul jött: még a héten bezár a népszerű gyerekruhabolt összes magyarországi üzlete

Az üzletek bezárására már a héten, a munkahét közepén sor kerülhez. A Forbes.hu azt írja, hogy értesülését az OKid Kereskedelmi Kft. egyik ügyvezetője, Kostyál Ferenc is megerősítette. A cégvezető tájékoztatása szerint a tervek alapján június 17-ig tartanak nyitva az Okaïdi-üzletek, ugyanakkor a végleges döntéshez még egyeztetnek az ingatlanok tulajdonosaival.

Bezárnak a magyarországi franchise rendszerű Okaïdi-boltok (a kép egy franciaországi üzlet bejáratáról készült)

Fotó: Wikipedia Commons

Franchise-boltok működtek eddig Magyarországon az Okaïdi márkanév alatt

Az OKid Kft. az Okaïdi magyarországi master franchise-jogait birtokolja. A cégvezető elmondta, hogy már a francia anyavállalat felé is jelezték: a jelenlegi körülmények között nem tudják folytatni az értékesítést.

A bezárás hátterében elsősorban az áll, hogy az elmúlt hónapokban nem érkezett elegendő áru a központtól, ami súlyos készlethiányhoz vezetett. Az üzletek kínálata annyira beszűkült, hogy a működés fenntartása ellehetetlenült.

Bár jelenleg 50 százalékos kedvezménnyel értékesítik a még elérhető termékeket, a korlátozott készletek miatt több méretből már nem áll rendelkezésre teljes választék.

A magyarországi fejlemények egy szélesebb nemzetközi átalakulás részei lehetnek. Az Okaïdi tulajdonosa, a francia IdKids csoport az év elején csődvédelmet kért a lille-i kereskedelmi bíróságtól.

A közel 70 országban jelen lévő, mintegy 1200 üzletet működtető vállalat csaknem 6000 embert foglalkoztat, éves árbevétele pedig megközelíti a 800 millió eurót.

A társaság ugyanakkor jelentős adósságállománnyal küzd, miközben egyre erősebb versenyt támasztanak számára az olcsó fast fashion szereplők és a használtruha-piac.

Az IdKids május végén jelentette be, hogy kivonul Németországból, Lengyelországból és Portugáliából. A döntés közel száz üzlet bezárásával és mintegy 290 munkahely megszűnésével jár, az intézkedések pedig egy bíróság által felügyelt adósságrendezési folyamat részét képezik.

A magyar franchise-cég működése ugyanakkor nem utalt súlyos pénzügyi problémákra. Az OKid Kft. a legutóbbi üzleti évben 467,2 millió forintos nettó árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 523,6 millió forinttal. Az adózott eredmény 2025-ben minimális, 126 ezer forintos veszteséget mutatott, míg az előző évben 788 ezer forintos nyereséggel zárt a társaság. A vállalat jelenleg mintegy húsz munkavállalót foglalkoztat.