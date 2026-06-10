Közel egymillió okosmérőt telepítenének EU-s pénzből, máris megjöttek az észrevételek a nagy tervhez

A kormány közlekedésre, energetikára és a KKV-kra is költene a vállalása alapján hazahozandó EU-s pénzekből, s ezeken a főbb lábakon belül az energetikai láb lehet az egyik legfontosabb az RRF-források felhasználásában. Két, energetikai vonatkozású pályázati terv jelent meg társadalmi egyeztetés céljából, ebből az egyik a megújuló termelők integrálására, a másik elsősorban a lakossági szektorban (valamint a kírás szerint a 4000 kWh éves fogyasztás feletti fogyasztási helyeken) telepítendő okosmérők telepítésére voatkozik. A most véleményezhető terv alapján 2030 végéig csaknem 950 ezer új okosmérő telepítését támogatná az állam. A program célja a villamosenergia-rendszer digitalizációja, a fogyasztási szokások pontosabb követése és a rugalmas tarifarendszerek elterjedésének elősegítése. A szakmai szervezetek ugyanakkor további garanciákat sürgetnek annak érdekében, hogy a most beszerzett eszközök hosszú távon is megfeleljenek a jövő energiaellátási kihívásainak.

Okosmérők telepítésére várható hamarosan pályázati kiírás (illusztráció)

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Közel 950 ezer okosmérőt telepíthetnek 2030-ig

Társadalmi egyeztetésre került az a pályázati felhívás, amelynek keretében

összesen 947 368 darab új okosmérő beszerzésére és telepítésére nyílhat lehetőség Magyarországon.

A beruházás a hazai villamosenergia-hálózat digitalizációjának egyik legnagyobb léptékű fejlesztése lehet az évtized végéig.

A felhívásban foglaltak teljesülése fontos lépés lehet a következő években az energetikai korszerűsítések, pontosabban az energiastakarékossági fejlesztések sorában. A közel egymillió új okosmérő a már működő több százezer mellé kerülni, a korábbiakban nem tapasztalt ellenőrzési lehetőséget kínálva a fogyasztóknak saját villamosenergia-használatuk felett.

Magyarországon nagyságrendileg 4,6 millió lakossági mérőhely van, mivel szinte valamennyi lakóingatlan rendelkezik azzal. Az alapmérők mellett több mint 1 millió háztartásban működik bojlereknél vagy az elektromos kályháknál használt ún. éjszakai mérő is, ezen a számon felül pedig az ipari mérőhelyeken működő mérőkkel is számolni kell.

A most üzemelő mérők többsége azonban okosfunkciókkal nem rendelkezik, a mostani pályázat viszont az új mérők telepítésével (és a régiek cserélésével) változzathat ezen az arányon.