Közel egymillió okosmérőt telepítenének EU-s pénzből, máris megjöttek az észrevételek a nagy tervhez

A kormány közlekedésre, energetikára és a KKV-kra is költene a vállalása alapján hazahozandó EU-s pénzekből, s ezeken a főbb lábakon belül az energetikai láb lehet az egyik legfontosabb az RRF-források felhasználásában. Két, energetikai vonatkozású pályázati terv jelent meg társadalmi egyeztetés céljából, ebből az egyik a megújuló termelők integrálására, a másik elsősorban a lakossági szektorban (valamint a kírás szerint a 4000 kWh éves fogyasztás feletti fogyasztási helyeken) telepítendő okosmérők telepítésére voatkozik. A most véleményezhető terv alapján 2030 végéig csaknem 950 ezer új okosmérő telepítését támogatná az állam. A program célja a villamosenergia-rendszer digitalizációja, a fogyasztási szokások pontosabb követése és a rugalmas tarifarendszerek elterjedésének elősegítése. A szakmai szervezetek ugyanakkor további garanciákat sürgetnek annak érdekében, hogy a most beszerzett eszközök hosszú távon is megfeleljenek a jövő energiaellátási kihívásainak.
Közel 950 ezer okosmérőt telepíthetnek 2030-ig
Társadalmi egyeztetésre került az a pályázati felhívás, amelynek keretében
összesen 947 368 darab új okosmérő beszerzésére és telepítésére nyílhat lehetőség Magyarországon.
A beruházás a hazai villamosenergia-hálózat digitalizációjának egyik legnagyobb léptékű fejlesztése lehet az évtized végéig.
A felhívásban foglaltak teljesülése fontos lépés lehet a következő években az energetikai korszerűsítések, pontosabban az energiastakarékossági fejlesztések sorában. A közel egymillió új okosmérő a már működő több százezer mellé kerülni, a korábbiakban nem tapasztalt ellenőrzési lehetőséget kínálva a fogyasztóknak saját villamosenergia-használatuk felett.
Magyarországon nagyságrendileg 4,6 millió lakossági mérőhely van, mivel szinte valamennyi lakóingatlan rendelkezik azzal. Az alapmérők mellett több mint 1 millió háztartásban működik bojlereknél vagy az elektromos kályháknál használt ún. éjszakai mérő is, ezen a számon felül pedig az ipari mérőhelyeken működő mérőkkel is számolni kell.
A most üzemelő mérők többsége azonban okosfunkciókkal nem rendelkezik, a mostani pályázat viszont az új mérők telepítésével (és a régiek cserélésével) változzathat ezen az arányon.
Ez az elvárás a mérőkkel szemben
Az okosmérős pályázat azonban elsősorban a cégeknek szól, még akkor is, ha előnyeik a lakosság oldalán (is) jelentkeznek. A felhívás szerint támogatási kérelmet kizárólag a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott elosztó hálózati engedéllyel rendelkező társaságok nyújthatnak be. A jogosultak között szerepel
- az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
- az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,
- az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.,
- az ELMŰ Hálózati Kft.,
- az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft., valamint az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
A pályázat célja olyan korszerű villamosenergia-fogyasztásmérő berendezések telepítése,
amelyek valós idejű információt nyújtanak a felhasználók számára energiafogyasztásukról.
Az új mérőknek biztosítaniuk kell a tényleges fogyasztási adatok és a fogyasztási időszakok megjelenítését, emellett lehetővé kell tenniük, hogy a mérésvezérlési központ távolról hozzáférjen a tárolt adatokhoz, illetve adatkommunikációs kapcsolaton keresztül utasításokat küldjön az eszközöknek (a pályázati tervben részletes műszaki tartalom olvasható).
A rendszernek a hálózatba visszatáplált villamos energia mérésére is alkalmasnak kell lennie, ami különösen a háztartási méretű napelemes rendszerek további terjedése szempontjából lehet jelentős.
A kiírás alapján az okosmérőknek rendelkezniük kell kommunikációs modullal, és alkalmasnak kell lenniük arra, hogy távolról fel- vagy lekapcsolják a mérő névleges teljesítményét direkt mérés esetén. Az okosmérők emellett a fogyasztói profilok pontosabb meghatározásában és a villamosenergia-felhasználás optimalizálásában is fontos szerepet tölthetnek be.
A felhívás 57 ezer forintos egységköltséget határoz meg az okosmérők beszerzésére és telepítésére.
Ez alapján a program teljes nagyságrendje meghaladhatja az 54 milliárd forintot, bár a végleges összeg a pályázati feltételek és a megvalósítás részleteinek függvényében változhat.
A projektek megvalósítására a támogatott szervezeteknek a projekt indulásától számított 53 hónap áll rendelkezésükre, a beruházásokat azonban legkésőbb 2030. december 31-ig fizikailag be kell fejezni. Amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig még nem kezdődik meg, a határidő a szerződés megkötésének napjától indul.
Módosítani kellene a műszaki követelményeket az MNNSZ szerint
A tervezettel kapcsolatban a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) is megfogalmazta észrevételeit. A szakmai szervezet támogatja a közel egymillió okosmérő telepítésének célkitűzését, ugyanakkor több ponton módosítaná a műszaki követelményeket.
Az MNNSZ szerint alapvető elvárásként kellene megjelenni, hogy
kizárólag olyan készülékek legyenek beszerezhetők, amelyek alkalmasak az úgynevezett időalapú, többzónás tarifák (TOU – Time of Use) kezelésére.
Javaslatuk szerint a mérőknek legalább négy, távolról paraméterezhető tarifazónát kellene kezelniük, beleértve a betáplálás elszámolását is. A szervezet szerint ezzel elkerülhető lenne, hogy a korábbi mérőcsere-programokhoz hasonlóan olyan eszközök kerüljenek telepítésre, amelyek rövid időn belül ismét cserére szorulnak.
A szövetség azt is szorgalmazza, hogy az új, időalapú elszámolásra képes okosmérők kiválthassák a jelenleg külön alkalmazott „B” tarifás mérőket – például a villanybojlerek esetében –, illetve a hőszivattyúkhoz használt „H” tarifás mérőket. Meglátásuk szerint
egyetlen intelligens mérő segítségével valamennyi háztartási berendezés kedvezményes időszaki díjszabás mellett működtethető lenne, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhetne mind a fogyasztók, mind az elosztók számára.
Az MNNSZ emellett az 57 ezer forintos egységköltség meghatározásának átláthatóságát, a közbeszerzési eljárások következetes alkalmazását, valamint a műszaki minimumkövetelmények – köztük a TOU-képesség – teljesítésének tételes igazolását is szükségesnek tartja. Álláspontjuk szerint az egyszerűsített elszámolás nem vezethet sem túlárazott beszerzésekhez, sem a műszaki tartalom gyengüléséhez.
A társadalmi egyeztetés során beérkező javaslatok alapján még módosulhat a végleges felhívás, ugyanakkor az már most látszik, hogy az okosmérők széles körű elterjesztése meghatározó eleme lehet a hazai villamosenergia-rendszer modernizációjának és a rugalmasabb, fogyasztásalapú tarifák jövőbeni bevezetésének.