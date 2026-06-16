Hatalmas bejelentés a Mol-tól: a világ egyik legnagyobb olajtartalékával bíró országban kezdheti a munkát

A Mol közleménye szerint a termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. A csoport az év elején lépett be az országba az olaj- és gáziparba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. A Repsollal (40 százalék, operátorként) és a TPAO-val (40 százalék) együtt a Mol-csoport (20 százalék) közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.
A líbiai olaj- és gázipar szereplőjévé vált a Mol
A Mol líbiai olajipari színre lépésével több alkalommal foglalkoztunk lapunkban. A vállalat mostani bejelentése ezen folyamat egyenes folytatásaként értékelhető.
A megnevezett offshore blokkról a Mol azt közölte, hogy az O7-es blokk
- több mint 10 300 km2 tengeri területet fed le,
- vízmélysége meghaladja az 1500 métert,
- Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található.
Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 km2 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.
Líbia Európa számára is stratégiai jelentőséggel bír
„Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk.
Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljunk Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítjük Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát” – mondta Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.
A Mol-csoport 2026 januárjában új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajtársaságával (NOC), ami jelentős lépést jelent a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A partnerek célja a szakmai tapasztalatok megosztása, a technológiai együttműködés elmélyítése, valamint olyan új üzleti lehetőségek azonosítása, amelyek erősítik mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését.