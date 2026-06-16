Hatalmas bejelentés a Mol-tól: a világ egyik legnagyobb olajtartalékával bíró országban kezdheti a munkát

A Mol közleménye szerint a termelésmegosztási megállapodás aláírása fontos mérföldkő a líbiai kutatási tevékenységek előmozdítása szempontjából. A csoport az év elején lépett be az országba az olaj- és gáziparba, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. A Repsollal (40 százalék, operátorként) és a TPAO-val (40 százalék) együtt a Mol-csoport (20 százalék) közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

A Mol a líbiai olaj- és gázipar szereplőjévé vált (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A líbiai olaj- és gázipar szereplőjévé vált a Mol

A Mol líbiai olajipari színre lépésével több alkalommal foglalkoztunk lapunkban. A vállalat mostani bejelentése ezen folyamat egyenes folytatásaként értékelhető.

A megnevezett offshore blokkról a Mol azt közölte, hogy az O7-es blokk

több mint 10 300 km2 tengeri területet fed le,

vízmélysége meghaladja az 1500 métert,

Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található.

Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 km2 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá líbiai tengeri kutatásról

Fotó: Mol

Líbia Európa számára is stratégiai jelentőséggel bír

„Fontos fejlemény, hogy a Repsollal és a TPAO-val közös projektünk a termelésmegosztási megállapodás aláírásával új szakaszba lépett. Ez egyúttal újabb mérföldkövet jelent a líbiai olaj- és gázipar megerősítésében és megtiszteltetés számunkra, hogy ennek részesei lehetünk.

Líbia stratégiai jelentőséggel bír Európa számára és Észak-Afrika egyik kiemelkedő tengeri kutatási lehetőségét kínálja.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy szakértelmünkkel hozzájáruljunk Líbia gazdaságához, miközben egy új forrással erősítjük Közép- és Kelet-Európa energiabiztonságát” – mondta Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

A Mol-csoport 2026 januárjában új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajtársaságával (NOC), ami jelentős lépést jelent a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A partnerek célja a szakmai tapasztalatok megosztása, a technológiai együttműködés elmélyítése, valamint olyan új üzleti lehetőségek azonosítása, amelyek erősítik mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését.