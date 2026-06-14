Előre szóltak a katasztrófát hozó 200 dolláros olajárról, de nem lett belőle semmi – hogyan sikerült azt megúszni?

Már több mint három hónap telt el azóta, hogy a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala gyakorlatilag működésképtelenné vált, előidézve a modern kori történelem legsúlyosabb olajellátási sokkját. Ennek ellenére a nyersolaj ára továbbra is 100 dollár körül mozog hordónként (jelenleg), ami rácáfol az iparág legborúlátóbb előrejelzéseire, amelyek akár 200 dolláros, borzalmas gazdasági hatásokkal járó árszintet is valószínűsítettek már akár a nyárra. Elképzelhető, hogy ekkorát tévedtek a Macquarie Group vagy a JPMorgan felkészült elemzői az olajárra vonatkozó előrejelzéseiket illetően? Aligha. Prognózisukat az akkori viszonyok és folyamatok alapján adták, melyekben viszont némi, az olajár szempontjából kedvezőbb változás állt be. Néhány körülmény magyarázatot adhat arra, miért nem ütött be az olajár-katasztrófa.

Az indonéz Pertamina olaj- és gázipari vállalat olajos hordója, amit kötéllel emelnek a magasba - az olajár szerencsére nem emelkedett 200 dollárra (illusztráció)

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Megzabolázta néhány körülmény az olajárat

A helyzetet – mutatja be elemzésében a Bloomberg – több tényező együttes hatása enyhítette, miközben persze továbbra is kisebb mennyiségű nyersolaj jut át a Hormuzi-szoroson a háború előtt látottakhoz képest:

rekordmagasságba emelkedtek az amerikai exportok,

a kínai kereslet váratlanul és jelentősen visszaesett.

Mindez segített ellensúlyozni a Közel-Keletről kieső, napi több mint 10 millió hordónyi kínálat jelentős részét. Az orosz-iráni háború előtt felhalmozott globális túlkínálat szintén tompította a sokk hatását.

Az emberek azt hitték, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet

– mondta nemrégiben Donald Trump amerikai elnök, arra utalva, hogy az olajár cikkünk készítésének pillanatban 100 dollár alatt mozog, noha a félelmek ennél jóval magasabb árról szóltak. Persze ettől még megtörtént az olajárrobbanás, hiszen a 70-75 dollár körüli februári szintről drágult az olaj (s járt 126 dollár közelében is), de tény, hogy az extrém, világgazdaság-gyilkos árakat sikerült elkerülni.

Nézzük meg az iménti, a 200 dolláros olajár elkerüléséhez hozzájáruló mozzanatokat részletesebben!

Az amerikai termelési boom az egyik tényező. Az Egyesült Államok olajtermelése az elmúlt években rekordmagasságba emelkedett a több mint egy évtizede kibontakozó palaolaj-forradalomnak köszönhetően, amely nettó exportőrré tette az országot mind nyersolajból, mind finomított termékekből. Donald Trump nem is nagyon rejti véka alá, hogy országa szívesen áll a világ rendelkezésére, ha energiaszállításokról van szó. Az amerikai nyersolaj- és üzemanyagexport májusban napi több mint 2 millió hordóval haladta meg a tavalyi éves átlagot. Emellett a folyamathoz hozzátartozott az alkalmazkodás és energiatakarékosság: a közel-keleti olaj legfontosabb piacainak számító délkelet-ázsiai országok és a fogyasztók megtanultak alkalmazkodni. Dél-Korea például 8 százalékkal csökkentette az importot, és alternatív forrásokat talált, Japán a nukleáris energiához fordult.

Sokat számított az árak kordában tartásánál az is, hogy Kína a világ legnagyobb olajimportőreként csökkentette a vásárlásait, részben a stratégiai készletek feltöltésének leállítása, részben pedig az elektromos járművek (EV) gyors elterjedése miatt. Az olajpiac egyik legnagyobb meglepetése a Vortexa adatai szerint májusban közel 40 százalékkal mérsékelte behozatalát az előző év átlagához képest (tegyük hozzá, hogy az előző két hónapban viszont nyakló nélkül töltötte tárolóit). A visszaesés mértéke az alkalmazott becslésektől függően a háború miatt kieső kínálat egyötödétől akár egyharmadáig terjedő mennyiséget képes ellensúlyozni.

A piacokon az áringadozás miatt a kereskedők csökkentették a kockázatvállalást, így a spekulatív tőke sem hajtotta a végletekig az árakat. Az árak emelkedését Donald Trump folyamatos nyilatkozatai is fékezik, mivel ezek miatt még a legoptimistább befektetők is óvatosabbá váltak a hosszú pozíciók felvételével kapcsolatban.

S ne feledkezzünk meg arról:

a 200 dolláros olajár senkinek nem érdeke (az állítást itt nem részletezzük, de még a termelőknek sem).

Azaz némi egyszerűsítéssel élve, a piac és annak szereplői mindent megtettek azért, hogy elkerüljék ezt az árszintet, például úgy, hogy a megakadt szállítások miatt kieső mennyiséget tartalékok felszabadításával, illetve kerülőutak beiktatásával próbálták pótolni, és az OPEC is termelésnövelés mellett döntött, még ha a mennyiség piacra juttatása logisztikai kihívásokat is teremt.