Előre szóltak a katasztrófát hozó 200 dolláros olajárról, de nem lett belőle semmi – hogyan sikerült azt megúszni?

Már több mint három hónap telt el azóta, hogy a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonala gyakorlatilag működésképtelenné vált, előidézve a modern kori történelem legsúlyosabb olajellátási sokkját. Ennek ellenére a nyersolaj ára továbbra is 100 dollár körül mozog hordónként (jelenleg), ami rácáfol az iparág legborúlátóbb előrejelzéseire, amelyek akár 200 dolláros, borzalmas gazdasági hatásokkal járó árszintet is valószínűsítettek már akár a nyárra. Elképzelhető, hogy ekkorát tévedtek a Macquarie Group vagy a JPMorgan felkészült elemzői az olajárra vonatkozó előrejelzéseiket illetően? Aligha. Prognózisukat az akkori viszonyok és folyamatok alapján adták, melyekben viszont némi, az olajár szempontjából kedvezőbb változás állt be. Néhány körülmény magyarázatot adhat arra, miért nem ütött be az olajár-katasztrófa.
Megzabolázta néhány körülmény az olajárat
A helyzetet – mutatja be elemzésében a Bloomberg – több tényező együttes hatása enyhítette, miközben persze továbbra is kisebb mennyiségű nyersolaj jut át a Hormuzi-szoroson a háború előtt látottakhoz képest:
- rekordmagasságba emelkedtek az amerikai exportok,
- a kínai kereslet váratlanul és jelentősen visszaesett.
Mindez segített ellensúlyozni a Közel-Keletről kieső, napi több mint 10 millió hordónyi kínálat jelentős részét. Az orosz-iráni háború előtt felhalmozott globális túlkínálat szintén tompította a sokk hatását.
Az emberek azt hitték, hogy sokkal rosszabb lesz a helyzet
– mondta nemrégiben Donald Trump amerikai elnök, arra utalva, hogy az olajár cikkünk készítésének pillanatban 100 dollár alatt mozog, noha a félelmek ennél jóval magasabb árról szóltak. Persze ettől még megtörtént az olajárrobbanás, hiszen a 70-75 dollár körüli februári szintről drágult az olaj (s járt 126 dollár közelében is), de tény, hogy az extrém, világgazdaság-gyilkos árakat sikerült elkerülni.
Nézzük meg az iménti, a 200 dolláros olajár elkerüléséhez hozzájáruló mozzanatokat részletesebben!
- Az amerikai termelési boom az egyik tényező. Az Egyesült Államok olajtermelése az elmúlt években rekordmagasságba emelkedett a több mint egy évtizede kibontakozó palaolaj-forradalomnak köszönhetően, amely nettó exportőrré tette az országot mind nyersolajból, mind finomított termékekből. Donald Trump nem is nagyon rejti véka alá, hogy országa szívesen áll a világ rendelkezésére, ha energiaszállításokról van szó. Az amerikai nyersolaj- és üzemanyagexport májusban napi több mint 2 millió hordóval haladta meg a tavalyi éves átlagot. Emellett a folyamathoz hozzátartozott az alkalmazkodás és energiatakarékosság: a közel-keleti olaj legfontosabb piacainak számító délkelet-ázsiai országok és a fogyasztók megtanultak alkalmazkodni. Dél-Korea például 8 százalékkal csökkentette az importot, és alternatív forrásokat talált, Japán a nukleáris energiához fordult.
- Sokat számított az árak kordában tartásánál az is, hogy Kína a világ legnagyobb olajimportőreként csökkentette a vásárlásait, részben a stratégiai készletek feltöltésének leállítása, részben pedig az elektromos járművek (EV) gyors elterjedése miatt. Az olajpiac egyik legnagyobb meglepetése a Vortexa adatai szerint májusban közel 40 százalékkal mérsékelte behozatalát az előző év átlagához képest (tegyük hozzá, hogy az előző két hónapban viszont nyakló nélkül töltötte tárolóit). A visszaesés mértéke az alkalmazott becslésektől függően a háború miatt kieső kínálat egyötödétől akár egyharmadáig terjedő mennyiséget képes ellensúlyozni.
- A piacokon az áringadozás miatt a kereskedők csökkentették a kockázatvállalást, így a spekulatív tőke sem hajtotta a végletekig az árakat. Az árak emelkedését Donald Trump folyamatos nyilatkozatai is fékezik, mivel ezek miatt még a legoptimistább befektetők is óvatosabbá váltak a hosszú pozíciók felvételével kapcsolatban.
S ne feledkezzünk meg arról:
a 200 dolláros olajár senkinek nem érdeke (az állítást itt nem részletezzük, de még a termelőknek sem).
Azaz némi egyszerűsítéssel élve, a piac és annak szereplői mindent megtettek azért, hogy elkerüljék ezt az árszintet, például úgy, hogy a megakadt szállítások miatt kieső mennyiséget tartalékok felszabadításával, illetve kerülőutak beiktatásával próbálták pótolni, és az OPEC is termelésnövelés mellett döntött, még ha a mennyiség piacra juttatása logisztikai kihívásokat is teremt.
Még nincs kint a világ a slamasztikából
„Több mint három hónappal a konfliktus kezdete után a világ meglepően ellenállónak bizonyult” – mondta a napokban ritka nyilvános megszólalásában Maria Angelicoussis, az Angelicoussis Group vezérigazgatója. A társaság a világ legnagyobb görög hajótulajdonosa az üzemeltetett hajók száma alapján.
A nyersanyagárak 50-60 százalékkal emelkedtek, az ázsiai LNG-árak pedig 90 százalékkal, de mégsem érték el azokat az extrém szinteket, amelyekre személy szerint számítottam
– jelzet a vállalat vezetője azzal kapcsolatban, hogy a kezdeti félelmek egyelőre nem igazolódtak.
Az, hogy az olaj ára egyelőre jóval a kezdetben rettegett 200 dolláros szint alatt maradt, mozgásteret biztosít Trump számára az Iránnal folytatott tárgyalásokon, miközben az amerikai elnök továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a békemegállapodás elérhető közelségben van. Egy újabb, tartós árrobbanás azonban fokozná a Fehér Házra nehezedő nyomást, hogy gyorsan megállapodásra jusson, megelőzve a világgazdaság további károsodását.
Ugyanakkor az öröm nem lehet felhőtlen, mert a globális olajkészletek rekordütemben apadnak, ami egyre sérülékenyebbé teszi a piacot az újabb fennakadásokkal szemben. A szabad kapacitások zsugorodásával már viszonylag kisebb kiesések is drasztikus áremelkedést idézhetnek elő.
„Minden egyes eltelt héttel 70-80 millió hordóval szűkül a rendszer mozgástere. Ezt nem lehet a végtelenségig fenntartani” – mondta Greg Sharenow, a Pacific Investment Management közel 24 milliárd dolláros árupiaci portfóliójának vezetője.
Néhány hónapon belül egy olyan piaccal szembesülhetünk, amelyből teljesen eltűnt a rugalmasság, mert a védelmi tartalékok kimerültek
– hangzott vészjósló előrejelzése.
Így a nagy kérdés az, valóban elkerülte a piac a 150-200 dolláros árszintet vagy csak haladékot kapott, azaz ahogy az egyik elemzőt idézi a Makronóm cikke: összekeverjük-e a piac ellenállóképességét a késleltetéssel? A kérdés továbbra is élő, mert mint az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, a piac mindig képes és végzi is a korrekciót, de a meg nem kerülhető akkord mindig az, hogy meddig tarthatnak ki ezek a védőhálót jelentő folyamatok, illetve a zajló piaci korrekciók. Ugyanis egyre világosabbá válik, hogy ezeknek a kényszermegoldásoknak is vannak korlátaik. Például az Egyesült Államok teljes olajkészlete a múlt héten több mint húszéves mélypontra csökkent. A stratégiai tartalékok mozgástere beszűkült, miközben az üzemanyagkészletek a nyári csúcsszezon közeledtével kritikus szintre apadnak.
Számos piaci szereplő úgy véli, hogy az olajárak további alakulása nagymértékben attól függ, mikor tér vissza Kína az iráni háború előtti beszerzési szintekhez. A Kpler és az Energy Aspects becslései szerint a kínai finomítók napi feldolgozási kapacitása májusban és júniusban 13 millió hordó körül alakulhatott, ami utoljára a 2020-as járvány kezdeti szakaszában volt tapasztalható. Tavaly az átlag napi 14,8 millió hordó volt.
A piaci, viszonylagos egyensúlyi helyzet megtartásához eddig Kína önmérséklete jelentette az egyik kulcsot, így nagy kérdés az, mi történik akkor, ha Kína újra fokozza olajvásárlásait.
A folyamatot késlelteti, hogy Kína a vegyiparában is alternatív megoldások felé fordul, miközben az EV-k vásárlásai is felfutnak, de ez még nem jelenti azt, hogy Kína végleg hátat fordít az olajnak.
Az alfa és az omega a Hormuzi-szoros
Az egész helyzetben pedig továbbra is az egyik legnagyobb bizonytalansági tényező, hogy mikor indulhat újra a forgalom a Hormuzi-szoroson keresztül, és milyen irányt vesznek az olajárak – ezek a globális gazdaság szempontjából meghatározó kérdések. Az általános zárlat mellett továbbra is akadnak olyan hajók, amelyek vállalják az áthaladást a Hormuzi-szoroson, államközi megállapodások, üzleti kockázatvállalás vagy újabban amerikai támogatás révén, de a zajló forgalom továbbra is csak töredéke a háború előttinek.
A konfliktus előtti közel napi 100 áthaladással szemben jelenleg mindössze napi két-három hajó használja rendszeresen az útvonalat a hajókövetési adatok szerint.
Ráadásul a térségben tapasztalható GPS-zavarások és nyomkövetési problémák miatt ugyanakkor a kereskedelmi forgalom pontos mértékének meghatározása nehéz.
Ahhoz, hogy érdemi helyreállításról beszélhessünk, legalább egy teljes héten át napi átlagosan húsz hajót kellene látnunk. Erre azonban nem sok esély van addig, amíg nem születik tartós amerikai-iráni megállapodás
– mondta Pavel Molchanov, egy multinacionális pénzügyi vállalat, a Raymond James elemzője.
A legfontosabb kérdés most az, hogy meddig tartható fenn a tartósabb piaci zavarok elkerülése békemegállapodás nélkül.
A piacok alulárazzák az olajár kockázatát
– véli júniusi elemzésében a deVere, a világ egyik legnagyobb független nemzetközi pénzügyi tanácsadó vállalata. A cég értékelése szerint még az iráni békével is tartósan, az év végéig magas maradhat az olajár, és a 70 dolláros árszintnek búcsút lehet mondani. Ha pedig Irán kifarol a tárgyalásokból, a vállalat értékelése szerint a Brent ára hosszú távon 100 dollár fölé rendezkedhet be.