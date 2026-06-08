Letépte az öltönyt az OPEC+, de nem volt alatta szuperhősgúnya – ez édeskevés lesz az elemzők szerint

Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon. Több mint négy százalékkal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése hétfő reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 4,48 dollár (4,81 százalék) növekedéssel 97,57 dolláron állt. Nem sokkal korábban, vasárnap folyamán az OPEC+ államai a kitermelés növeléséről állapodtak meg, de vélhetően az olajkartell döntése csak sebtapasz lesz az olajpiaci felforduláson, mert a mennyiség szállítása nehézségekbe ütközik.

Az OPEC olajkartell székhelye Bécsben (illusztráció)

Fotó: Bwag / Wikipedia Commons

Döntött az olajkartell, Irán és Izrael egymást lőtte

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőn arról számolt be, hogy légicsapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Az iráni PressTV televíziós csatorna robbanásokról számolt be az ország több városában, köztük Teheránban, Tabrizban és Iszfahánban. Hétfő reggel légiriadó volt Izrael középső részein, miután Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, Izrael erre válaszként indította meg támadásait az iráni célpontok ellen.

Nem meglepő módon, az olajpiac áremelkedéssel reagált a kiújuló katonai konfliktusra a két ország között. A kereskedők attól tartanak, hogy az egymást követő katonai lépések ismét teljes körű közel-keleti konfliktushoz vezethetnek, és szertefoszlatják a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló megállapodás reményét.

Az iráni-izraeli kölcsönös csapásmérésről érkező híreket megelőzően történt egy másik fontos olajpiaci fejlemény: az OPEC+ döntést hozott a júliusi kitermelésről. Az OPEC+ vasárnap úgy döntött, hogy a jövő hónaptól, azaz júliustól napi további 188 ezer hordó kőolajjal növeli a csoport együttes kitermelését, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt továbbra is jelentős logisztikai fennakadások tapasztalhatók a Közel-Keleten.

Közel 200 ezer hordó pluszt ígér júliusra az OPEC+, de lehet, ez sem elég

A termelői szövetség április óta több lépcsőben összesen közel napi 600 ezer hordós termelésbővítést hagyott jóvá. Ezek az intézkedések azonban nagyrészt csak papíron léteznek, mivel a Közel-Kelet több jelentős olajtermelő országa a Hormuzi-szoros tartós blokádja miatt nem tudja helyreállítani kitermelését a háború előtti szintekre - emlékeztet arra az Oilprice. A Reuters beszámolója szerint a most bejelentett napi 188 ezer hordós növelés ehhez a korábban jóváhagyott mennyiséghez adódik hozzá.

Az OPEC+ termelésnövelése jelenleg nagyon keveset jelent, amíg a Hormuzi-szoros zárva marad”

– idézte a Reuters az OPEC egykori tisztviselőjét, Jorge Leónt, aki jelenleg a Rystad Energy alelnökeként, energetikai közgazdászként dolgozik. „Amint a Hormuzi-szoros újra megnyílik, a piac rendkívül gyorsan átfordulhat a hiánytól való félelemből a túlkínálattól való félelembe” – tette hozzá León.