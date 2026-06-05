Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kétségbeesetten fordult Putyinhoz – de vajon miért?

bankszünnap

Figyelmeztetést küldött az OTP Bank: jelentős leállások várhatók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Előre tervezett bankszünnapokról adott ki tájékoztatást június első napjaira vonatkozóan az egyik hazai nagybank. Az OTP tájékoztatása szerint több elektronikus szolgáltatás kapcsán átmeneti kiesés várható, így bankkártya-problémák is lehetnek a hétvégén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnaptervezett üzemszünetüzemszünet

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.

Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, több digitális szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető (illusztráció) Fotó: Vendel Lajos
Bankszünnapot jelentett be az OTP Bank, több digitális szolgáltatás átmenetileg nem lesz elérhető (illusztráció) Fotó: Vendel Lajos

Ezeket az szolgáltatásokat érintik az OTP közelgő bankszünnapjai

Az OTP közlése szerint június 6-án éjféltől várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, köztük az 

  • eBIZ szolgáltatás, 
  • az Electra rendszer, 
  • a Vámpénztár rendszer és
  •  a Webshop. 

A karbantartás ideje alatt az sms-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is szünetelhet.

A bank jelezte tovább azt is, hogy ugyanezen időszakban egyes internet- és mobilbanki funkciók is átmenetileg elérhetetlenné válhatnak.

Fejlesztési munkák miatt június 8-án és június 14-én hajnali 2 órától szintén várhatóan kétórás leállásra kell készülni

Ezekben az időszakokban az üzleti ügyfeleknek elérhető digitális szolgáltatások – az eBIZ, az Electra, a Corporate API szolgáltatás, a Vámpénztár rendszer és a Webshop – mellett az sms-szolgáltatások, valamint az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása sem lesz elérhető. Az OTP arra is felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy a karbantartások idején egyes internet- és mobilbanki funkciók működésében is előfordulhatnak átmeneti fennakadások.

A bankszünnapokkal kapcsolatban a pénzintézeteknek különböző kötelezettségei vannak, többek között az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan. Ez utóbbi részleteiről ebben a cikkben olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!