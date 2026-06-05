Figyelmeztetést küldött az OTP Bank: jelentős leállások várhatók

Előre tervezett bankszünnapokról ad tájékoztatást az OTP az ügyfélelvárások teljesítése, illetve az MNB bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) alapján. A tervezett bankszünnapok ez alkalommal is digitális fejlesztések megvalósításához kötődnek, melyek miatt átmeneti kiesés várható egyes szolgáltatások elérhetőségében.
Ezeket az szolgáltatásokat érintik az OTP közelgő bankszünnapjai
Az OTP közlése szerint június 6-án éjféltől várhatóan két órán keresztül nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, köztük az
- eBIZ szolgáltatás,
- az Electra rendszer,
- a Vámpénztár rendszer és
- a Webshop.
A karbantartás ideje alatt az sms-szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is szünetelhet.
A bank jelezte tovább azt is, hogy ugyanezen időszakban egyes internet- és mobilbanki funkciók is átmenetileg elérhetetlenné válhatnak.
Fejlesztési munkák miatt június 8-án és június 14-én hajnali 2 órától szintén várhatóan kétórás leállásra kell készülni
Ezekben az időszakokban az üzleti ügyfeleknek elérhető digitális szolgáltatások – az eBIZ, az Electra, a Corporate API szolgáltatás, a Vámpénztár rendszer és a Webshop – mellett az sms-szolgáltatások, valamint az internetes bankkártyás fizetések jóváhagyása sem lesz elérhető. Az OTP arra is felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy a karbantartások idején egyes internet- és mobilbanki funkciók működésében is előfordulhatnak átmeneti fennakadások.
A bankszünnapokkal kapcsolatban a pénzintézeteknek különböző kötelezettségei vannak, többek között az ügyfelek tájékoztatására vonatkozóan. Ez utóbbi részleteiről ebben a cikkben olvashat.