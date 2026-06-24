Újabb megszorításra készül a Tisza? Az Otthon Start lehet a következő áldozat

A 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program az elmúlt hónapokban az ingatlanpiac egyik legfontosabb hajtóerejévé vált. Április végéig 1350 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződéseket, amelyekből 38 488 lakás vásárlása vagy építése valósult meg. Október óta az új lakáshitelek 72 százaléka már ebben a konstrukcióban született, vagyis gyakorlatilag az egész piacot átalakította. Az is látható, hogy ennek pozitív hatása volt az albérleti piacra, gyakorlatilag stagnálnak az albérletárak – írta meg korábban az Origo. Most azonban egyre több jel mutat arra, hogy a kormány átalakíthatja a rendszert.

Az Otthon Start Program az első nyolc hónapban látványos eredményeket hozott (Forrás: Stock photo)

Egyre több a találgatás a szigorításról

A Portfolio által megszólaltatott, névtelenséget kérő banki vezetők szerint nem valószínű, hogy a kabinet egyik napról a másikra megszüntetné az Otthon Start Programot, ugyanakkor rövid távon olyan változások jöhetnek, amelyek jelentősen szűkíthetik a jogosultak körét.

Szigorodhat az első lakásvásárló fogalma, kizárhatják azokat a párokat, akik már rendelkeznek részleges ingatlantulajdonnal, korlátozhatják a támogatott hitelből vásárolt lakások kiadását, és nehezebbé válhat az adóstárs bevonása is. Szakértői becslések szerint ezek az intézkedések akár 20–40 százalékkal is visszavethetik a program keretében felvett hitelek volumenét.

A bizonytalanságot jól mutatja, hogy a BiztosDöntés.hu szerint Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője már egy májusi sajtótájékoztatón felvetette: kérdés, milyen feltételekkel marad meg az Otthon Start, és milyen hatással lesz a kormányváltás az ingatlanpiacra.

Költségvetési kényszer állhat a háttérben

A szakértők szerint a lehetséges szigorítások mögött elsősorban nem szakmai, hanem pénzügyi megfontolások húzódhatnak meg. Becslések szerint a program ötödik évére akár évi 400 milliárd forintba is kerülhet az államnak a kamattámogatás finanszírozása. Nem véletlen, hogy egyre többen attól tartanak: a kabinet a kiadások csökkentése érdekében próbálhatja szűkíteni a jogosultak körét. A félelmeket erősíti, hogy a kormány a közelmúltban már hozzányúlt egy másik kedvezményes hitelkonstrukcióhoz:

A vállalkozások számára elérhető 3 százalékos likviditási hitelt megszüntették, helyette a korábbinál jóval magasabb kamatozású konstrukció maradt elérhető.

Ez sokak szerint azt mutatja, hogy a kabinet kész felülvizsgálni a támogatott hitelprogramokat, ha azok túl nagy terhet jelentenek az államháztartásnak. Emlékezetes Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettesének kijelentése is, miszerint a jelenlegi otthontámogatási rendszert fel kell számolni. Mindezzel üzent a volt beosztottjának, Kármán András pénzügyminiszternek is.