Így változnak az özvegyi nyugdíj szabályai

1. Senkinek nem jár automatikusan
A házastárs vagy élettárs halálát követően egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár a túlélő fél részére, amennyiben a jogszabályban előírt igénylési feltételek fennállnak. Fontos, hogy ideiglenes özvegyi nyugdíjat minden esetben igényelni kell, mert nem jár automatikusan. Ehhez szükséges az igénylő, illetve az elhunyt személyi iratain kívül a halotti anyakönyvi kivonat, házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonat is.
2. Figyeljünk az időpontra
A tavaly év végén megjelent kormányrendelet 2026. július 1-jén lép hatályba, és a 2026. június 30. után történő elhalálozás érinti az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szabályait. A legfontosabb változások ettől az időponttól lépnek életbe. Lényeges, hogy az ellátást továbbra is az elhalálozástól számítva maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni.
3. Élettársi kapcsolat házasság alatt
Az új szabályozás szerint az élettárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra abban az esetben, ha a halál időpontjában akár az igénylőnek, akár az elhunytnak egy korábbi házassága még fennállt egy harmadik személlyel. Ez azt jelenti, hogy a korábbi házasságot a bíróságnak hivatalosan fel kellett bontania ahhoz, hogy az élettárs özvegyi jogosultságot szerezhessen.
4. Ha tartásdíjat állapítottak meg
A jogerősen elvált házastársakra a könnyítés nem vonatkozik, ők továbbra is kizárólag abban az esetben jogosultak özvegyi nyugdíjra, ha a válás során a bíróság házastársi tartásdíjat megállapított és folyósított. Ebben az esetben az özvegyi nyugdíj összege megegyezik a házastársi tartásdíj összegével.
5. Vizsgálják az együttélés fennállását
A házastársak – a törvényes házasság fennállása alapján – akár együtt, akár külön éltek a haláleset előtt, jogosulttá válnak az özvegyi nyugdíjra. A hatóság a jövőben ebben az esetben nem fogja vizsgálni a tényleges együttélést, illetve az életközösség fennállását. Ez nagy könnyebbséget jelent azoknak a külföldön dolgozó munkavállalóknak, akiknek a házastársa Magyarországon él.
6. Ha nem éri el az öt évet
A korábbi szabályok alapján, ha valaki a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasságot, és nem született közös gyermek, akkor az özvegyi nyugdíjhoz legalább 5 év házassági együttélésre volt szükség. 2026 júliusától azonban ha a házasság időtartama nem éri el az 5 évet, de azt megelőzően a felek legalább 10 évig élettársi kapcsolatban éltek, akkor a két időszak együttes beszámításával jogosultságot szerezhetnek az özvegyi nyugdíjra.
7. Egyenlő arányban osztják meg
Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban kell megosztani. Amennyiben az elvált házastársnak a ráeső arányos résznél kisebb összegű ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, a különbözet az özvegyi nyugdíjast, illetőleg az együttélés alapján ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultat illeti meg.
8. Ezek a szabályok nem változtak
Amennyiben az özvegyi nyugdíjban részesülő személy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt újra házasságot köt, az ellátásra való jogosultsága megszűnik. A házasságkötést kötelező jelezni a nyugdíjfolyósító felé.
9. Saját jogú nyugdíj melletti ellátás
Ha az érintett betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és saját jogú öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, emellett az elhunyt nyugdíjának 30 százalékával megegyező összegű özvegyi nyugdíjat folyósítanak részére. Amennyiben az igénylő a korbetöltés időpontjában nem jogosult saját jogú öregségi nyugdíjra, úgy özvegyi nyugdíjként az elhunyt nyugdíjának a 60 százalékát folyósítják részére.
10. Jelentsük be a változásokat
Fontos tudni, hogy az ellátásban részesülő személynek 15 napon belül be kell jelentenie a nyugdíjfolyósító szervnek minden olyan tényt, adatot vagy körülményt, amely befolyásolhatja az ellátásra való jogosultságát. A bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a jogosulatlanul felvett ellátást a hatóság utólag visszakövetelheti.
11. A tíz éves határidő számítása
Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a feléledő özvegyi nyugdíj esetében a 10 éves határidőt a haláleset időpontjától számítják. A jogszabály azonban egyértelműen kimondja, hogy a 10 éves időkeret az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnésének napjával kezdődik, nem pedig az ellátás megállapításának vagy folyósításának kezdetével.
12. Három feltételnek kell megfelelni
Az egyéves ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után az ellátás csak meghatározott feltételek mellett éledhet fel. Erre akkor kerülhet sor, ha az igénylő betölti a nyugdíjkorhatárt, megváltozott munkaképességűvé válik, vagy meghatározott gyermekgondozási, illetve eltartási feltételeknek megfelel.
13. A szolgálati idő megszerzése
Ha az elhunyt a halálakor még nem részesült öregségi nyugdíjban, az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor állapítható meg, ha az életkorának megfelelően előírt szolgálati időt megszerezte. Az ellátás igénylésekor a szolgálati időt lehet igazolni korábbi adategyeztetési határozattal vagy egyéb hiteles dokumentumokkal, például munkakönyvvel, TB igazolvánnyal, munkaviszony igazolással.
14. Igazolni kell az együttélést
A közös háztartásban lévő együttélést igazolni kell, amelynek feltétele, hogy a kapcsolat legalább 1 évig folyamatosan megszakítás nélkül fennált és közös gyermek született, vagy közös gyermek hiányában legalább 10 éven keresztül megszakítás nélkül fennállt. Amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt, az igénylő részére az elhunytat megillető öregségi nyugdíjának a 60 százaléka kerül megállapításra ideiglenes özvegyi nyugdíjként egy évig.
15. Őrizzük meg a dokumentumokat
Életünk során számos, a munkaviszonyunkhoz kapcsolódó igazolást és hivatalos dokumentumot kapunk, amelyeket érdemes biztonságos helyen megőrizni. Ezek akár évtizedekkel később is fontos bizonyítékul szolgálhatnak bármelyik típusú nyugdíjigénylésnél.