1. Senkinek nem jár automatikusan

Így változnak az özvegyi nyugdíj szabályai - Fotó: Pexels

A házastárs vagy élettárs halálát követően egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár a túlélő fél részére, amennyiben a jogszabályban előírt igénylési feltételek fennállnak. Fontos, hogy ideiglenes özvegyi nyugdíjat minden esetben igényelni kell, mert nem jár automatikusan. Ehhez szükséges az igénylő, illetve az elhunyt személyi iratain kívül a halotti anyakönyvi kivonat, házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonat is.

2. Figyeljünk az időpontra

A tavaly év végén megjelent kormányrendelet 2026. július 1-jén lép hatályba, és a 2026. június 30. után történő elhalálozás érinti az özvegyi nyugdíjra való jogosultság szabályait. A legfontosabb változások ettől az időponttól lépnek életbe. Lényeges, hogy az ellátást továbbra is az elhalálozástól számítva maximum 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni.

3. Élettársi kapcsolat házasság alatt

Az új szabályozás szerint az élettárs nem jogosult özvegyi nyugdíjra abban az esetben, ha a halál időpontjában akár az igénylőnek, akár az elhunytnak egy korábbi házassága még fennállt egy harmadik személlyel. Ez azt jelenti, hogy a korábbi házasságot a bíróságnak hivatalosan fel kellett bontania ahhoz, hogy az élettárs özvegyi jogosultságot szerezhessen.

4. Ha tartásdíjat állapítottak meg

A jogerősen elvált házastársakra a könnyítés nem vonatkozik, ők továbbra is kizárólag abban az esetben jogosultak özvegyi nyugdíjra, ha a válás során a bíróság házastársi tartásdíjat megállapított és folyósított. Ebben az esetben az özvegyi nyugdíj összege megegyezik a házastársi tartásdíj összegével.

5. Vizsgálják az együttélés fennállását

A házastársak – a törvényes házasság fennállása alapján – akár együtt, akár külön éltek a haláleset előtt, jogosulttá válnak az özvegyi nyugdíjra. A hatóság a jövőben ebben az esetben nem fogja vizsgálni a tényleges együttélést, illetve az életközösség fennállását. Ez nagy könnyebbséget jelent azoknak a külföldön dolgozó munkavállalóknak, akiknek a házastársa Magyarországon él.

6. Ha nem éri el az öt évet

A korábbi szabályok alapján, ha valaki a nyugdíjkorhatár betöltése után kötött házasságot, és nem született közös gyermek, akkor az özvegyi nyugdíjhoz legalább 5 év házassági együttélésre volt szükség. 2026 júliusától azonban ha a házasság időtartama nem éri el az 5 évet, de azt megelőzően a felek legalább 10 évig élettársi kapcsolatban éltek, akkor a két időszak együttes beszámításával jogosultságot szerezhetnek az özvegyi nyugdíjra.