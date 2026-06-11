Az új kormánynál is igyekszik Paks II-t lejáratni az Energiaklub

Az osztrák pénzből fenntartott Energiaklub nevű zöldszervezet „átfogó elemzést” küldött Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek. Most sem egyszerű állásfoglalásról van, hanem egy újabb politikai nyomásgyakorlási kísérlet történik a Paks II. Atomerőmű beruházás akadályozásra – hívta fel a figyelmet Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő tényekkel alátámasztva állítását.
Blogján idézi az Energiaklub közleményét, mely szerint „Paks II. jövője a magyar kormány kezében van. Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet nem a vizsgálat eredményét kívánja előre meghatározni…” Majd hosszan sorolja, hogy
- miért kellene felfüggeszteni az építkezést,
- miért problémás szerintük a projekt,
- miért kérdéses a gazdaságosság,
- miért kockázatos a Roszatom szerepe, és
- miért kellene újragondolni az egész beruházást.
Ez pontosan olyan, mintha valaki azt mondaná: „én nem akarom megmondani, milyen döntést kell hozni”, majd utána húsz oldalon keresztül elmagyarázná, hogy miért kell nemet mondani – mutat rá a szakértő.
Mindez annak fényében figyelemre méltó, hogy az Energiaklub saját éves beszámolóiban és jelentéseiben szerepelnek azok a projektek, amelyek kifejezetten a nukleáris energia elleni fellépést szolgálják. Nyilvános adatok alapján először a 2018. évi pénzügyi és éves beszámolójuk alapján 2019-ben tárta fel Hárfás Zsolt azt, hogy az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium azért támogatta az Energiaklubot, hogy Paks II. ellen jogi eljárásokat indítson.
A birosag.hu oldalon megtalálható tavalyi beszámolójukban is szerepel például a „JOINT PROJECT – Nukleáris kockázatok és társadalmi kontroll” nevű folyamatos program, amelynek céljaként többek között azt nevezik meg, hogy az atomenergiával kapcsolatos „kockázatokról” tájékoztassák a közvéleményt, valamint rendszeresen publikáljanak jelentéseket a Paks II. projektről és az atomerőművek üzemidő-hosszabbításáról.
E projekt támogatója nem más, mint az osztrák Österreichische Ökologie-Institut, miközben a projekt mögött jelenleg is ott szerepel az osztrák minisztériumi finanszírozás.
Osztrák érdekeket sért Paks II, ezért támadják régóta
Ausztria hosszú évek óta következetesen támad minden közép-európai nukleáris projektet:
- a Paks II. Atomerőművet,
- a cseh Dukovany Atomerőmű bővítését,
- a szlovák Mohi Atomerőművet
és korábban az atomenergiára alapozó francia energiapolitikát is támadták. Ennek egyszerű oka van. Az osztrák energiarendszer üzleti szempontból kifejezetten érdekelt abban, hogy Közép-Európa országai hosszú távon (osztrák) importra szoruljanak, miközben előfordulnak olyan időszakok, amikor egyébként Ausztria is importál a környező országokból – köztük nukleáris eredetű áramot.
Magyarország esetében ez különösen fontos kérdés. Ha ugyanis a Paks II. Atomerőmű nem épülne meg, miközben az ország villamosenergia-igénye folyamatosan növekszik, akkor Magyarország egyre nagyobb mennyiségű importra szorulna. Ez pedig nemcsak ellátásbiztonsági, hanem gazdasági és szuverenitási kérdés.
A helyzet paradoxona ráadásul az, hogy miközben Ausztria politikailag támadja az atomenergiát, addig az osztrák villamosenergia-piac és kereskedők számára hosszú távon üzleti előnyt jelentene, ha Magyarország továbbra is drágán importálná a villamos energiát nyugati irányból, különösen az esti órákban, amikor az ország folyamatosan importra szorul.
Ez az összefüggés szakmai oldalról is visszaköszön az Energiaklub korábbi nyilatkozataiban. Nem véletlen, hogy a szervezet programvezetője nyilvános interjúban az első betonöntés előtt úgy fogalmazott: „…az atomerőművek bizonyosan nem oldják meg a felvetett problémákat...”, illetve hogy „…az áram a jövőben sem lesz olcsóbb, a behozatal mindig támasz maradhat…”. Ez az álláspont szakmailag vitatható, politikailag pedig egybeesik azon országok gazdasági érdekeivel, jelen esetben Ausztria érdekével, amelyek az importon keresztül profitálnak a jelenlegi helyzetből és annak fenntartásából.
Az Energiaklub következetesen elhallgatja azt a tényt, hogy a Paks II. projekt eredeti megtérülési modellje körülbelül 55 euró/MWh villamosenergia-egységköltséggel számolt, miközben az európai villamosenergia-piac az elmúlt években sokkoló árrobbanást élt át. 2022-ben és 2023-ban számos időszakban 300-500 euró/MWh, sőt extrém esetekben 800-1000 euró/MWh tőzsdei árak alakultak ki, miközben 2025-ben is jóval 100 euró/MWh feletti éves átlagárakat láthattunk Magyarországon és Európa jelentős részén.
Ebben a helyzetben különösen nehéz komolyan venni azokat az állításokat, amelyek szerint egy stabilan, éjjel-nappal termelő atomerőmű „gazdaságtalan” lenne.
Nem túl meglepő módon az Energiaklub arról sem beszél, hogy a nagyarányú naperőművi termelés egyik legsúlyosabb, jórészt kimondatlan problémája az, hogy a villamosenergia-termelés időbeli lefutása egyre kevésbé követi a fogyasztási igényeket. Napközben – különösen tavasszal és nyáron – ma már rendszeresen előfordul, hogy a naperőművek rendkívül nagy mennyiségű villamos energiát termelnek. Ilyenkor Magyarország gyakran exportpozícióba kerül.
Nemzetközi projekt szubjektív szemmel
A Paks II. nem kizárólag „orosz projekt”, ahogyan azt az ellenzők gyakran leegyszerűsítve állítják. A beruházás valójában egy rendkívül összetett nemzetközi ipari együttműködés: az orosz és magyar cégek mellett, amerikai, francia, német holland osztrák, valamint más európai és nemzetközi vállalatok is részt vesznek benne különböző technológiai és kivitelezési területeken. A projekt körül kialakult nemzetközi beszállítói lánc jól mutatja, hogy az orosz nukleáris ipar ma globális beágyazottságú együttműködésekre épülő stratégiai ágazat.
A legfontosabb kérdés azonban változatlan: Magyarországnak szüksége van-e hosszú távon, legalább 60 éven keresztül nagy mennyiségű, stabilan rendelkezésre álló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiára? A válasz egyértelmű igen – emlékeztet és érvel a szakértő.
Az Energiaklub elhallgatja, hogy a hazai rendszerterhelési csúcsok folyamatosan növekednek. Miközben 2026. január 13-án a reggeli órákban már 8182 MW-os történelmi csúcsterhelést láthattunk. Az új csúcs idején a naperőművi kapacitásokból csak mintegy 280 MW állt rendelkezésre, a szélerőművek pedig nem termeltek, hanem a hálózatból fogyasztottak, az import pedig jócskán meghaladta a Paks II. Atomerőmű majdani beépített kapacitását és 3217 MW-ot ért el.
Az Energiaklub mostani közleménye ugyanis valójában nem a projekt objektív elemzéséről szól, hanem arról, hogy megpróbálják legitimálni az építkezés felfüggesztését. Jelenleg az 5. blokk nukleáris szigetén folyamatos az alaplemez betonozása. A 6. blokk munkagödre folyamatosan mélyül. Oroszországban gyártják a főberendezéseket. Az egyik olvadékcsapda már megérkezett. Paks II. Atomerőmű immár jogilag és műszakilag is építés alatt álló atomerőműnek minősül.
Mindezekre tekintettel különösen fontos, hogy az új magyar kormány energiapolitikai döntései végül milyen irányba mozdulnak el. Kapitány István elmúlt időszakban tett nyilatkozatai és bejelentései alapján az látható, hogy a kormányzat érzékeli a villamosenergia-rendszer előtt álló valós kihívásokat: a hálózatfejlesztések szükségességét, az elektrifikáció gyorsulását, az energiatárolás jelentőségét, valamint az ellátásbiztonság stratégiai kérdését.