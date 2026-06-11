Az új kormánynál is igyekszik Paks II-t lejáratni az Energiaklub

Az osztrák pénzből fenntartott Energiaklub nevű zöldszervezet „átfogó elemzést” küldött Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek. Most sem egyszerű állásfoglalásról van, hanem egy újabb politikai nyomásgyakorlási kísérlet történik a Paks II. Atomerőmű beruházás akadályozásra – hívta fel a figyelmet Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő tényekkel alátámasztva állítását.

A Paks II. Atomerőmű üzembe helyezése a 2030-as évek elejére van ütemezve, az energiaklub viszont az új kormánynál is elgáncsolná, nem véletlenül

Fotó: Paks II. Zrt.

Blogján idézi az Energiaklub közleményét, mely szerint „Paks II. jövője a magyar kormány kezében van. Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet nem a vizsgálat eredményét kívánja előre meghatározni…” Majd hosszan sorolja, hogy

miért kellene felfüggeszteni az építkezést,

miért problémás szerintük a projekt,

miért kérdéses a gazdaságosság,

miért kockázatos a Roszatom szerepe, és

miért kellene újragondolni az egész beruházást.

Ez pontosan olyan, mintha valaki azt mondaná: „én nem akarom megmondani, milyen döntést kell hozni”, majd utána húsz oldalon keresztül elmagyarázná, hogy miért kell nemet mondani – mutat rá a szakértő.

Mindez annak fényében figyelemre méltó, hogy az Energiaklub saját éves beszámolóiban és jelentéseiben szerepelnek azok a projektek, amelyek kifejezetten a nukleáris energia elleni fellépést szolgálják. Nyilvános adatok alapján először a 2018. évi pénzügyi és éves beszámolójuk alapján 2019-ben tárta fel Hárfás Zsolt azt, hogy az osztrák Szövetségi Fenntarthatósági és Idegenforgalmi Minisztérium azért támogatta az Energiaklubot, hogy Paks II. ellen jogi eljárásokat indítson.

A birosag.hu oldalon megtalálható tavalyi beszámolójukban is szerepel például a „JOINT PROJECT – Nukleáris kockázatok és társadalmi kontroll” nevű folyamatos program, amelynek céljaként többek között azt nevezik meg, hogy az atomenergiával kapcsolatos „kockázatokról” tájékoztassák a közvéleményt, valamint rendszeresen publikáljanak jelentéseket a Paks II. projektről és az atomerőművek üzemidő-hosszabbításáról.

E projekt támogatója nem más, mint az osztrák Österreichische Ökologie-Institut, miközben a projekt mögött jelenleg is ott szerepel az osztrák minisztériumi finanszírozás.