Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eljárást indított a rendőrség a magyar zászlókat Dunába dobó személyek ellen

Friss!

Megvan a céldátum: ekkor vezetheti be Magyarország az eurót

Lidl

Filléres kerti cucc érkezik a Lidlbe, sokan lecsaphatnak rá a kánikulában

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyári hőségben különösen fontos a rendszeres kerti locsolás, de egy rossz csatlakozó vagy megtört slag könnyen megnehezítheti a munkát. A Lidlben most olcsó Parkside tömlőcsatlakozó- és y-elosztókészletek érkeznek, amelyek egyszerűbbé tehetik az öntözést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lidlparksidekerti munka

A nyári kánikulában különösen fontos a rendszeres locsolás, de a kerti munka sokszor bosszantó apróságokon csúszik el. A megtört slag, a csöpögő csatlakozó vagy a nehezen cserélhető locsolófej könnyen megnehezítheti a növények gondozását. Erre kínálnak egyszerű megoldást a Lidlben június 27-től elérhető Parkside tömlőcsatlakozó- és y-elosztókészletek, amelyeket 999 forintos áron lehet megvásárolni.

A Parkside készletek külön kaphatók, a kedvező áruk miatt viszont megéri több fajtát is venni Fotó: Lidl
A Parkside készletek külön kaphatók, a kedvező áruk miatt viszont megéri több fajtát is venni Fotó: Lidl

Kánikulában jól jöhet ez az olcsó és hasznos Lidl-termék

A Parkside készletek 3 vagy 4 részes változatban lesznek kaphatók. A tömlőcsatlakozók és elosztók előnye, hogy gyorsan, szerszám nélkül illeszthetők össze, így a locsolófejek cseréje vagy a tömlők toldása is kényelmesebb lehet. A nyári melegben ez különösen hasznos, hiszen a kertet sokszor naponta kell öntözni.

A szabványos kialakítás miatt a készletek a legtöbb piacon kapható locsolócsővel és szórófejjel kompatibilisek. Az y-elosztók segítségével egyszerre több tömlő vagy öntözőfej is használható, így a vizet több irányba lehet elosztani.

Parkside: Kedvező árú segítség a kerti munkához

A Parkside termékek egyik legnagyobb előnye az ár-érték arány. A 999 forintos ár kedvezőnek számít egy több részből álló készletért, főleg azoknak, akik a nyári szezonban szeretnék gyorsabbá és egyszerűbbé tenni a kerti locsolást. Érdemes lehet akár több szettet is beszerezni, hogy mindig legyen kéznél tartalék csatlakozó vagy elosztó – írja a Mindmegette.hu, ahol további információkat is találhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!