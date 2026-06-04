Ennyi volt: lehúzza a rolót a tatai Michelin-csillagos étterem

Sokan zarándokoltak Tatára, hogy megkóstolják Pesti István séf remekműveit, de láthatóan nem elegen. A Platán Gourmet történelmet írt azzal, hogy Magyarország első és egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme lett. A Dining Guide híre szerint az ország egyik legkiválóbb szakembere távozik, így a Platán Tata komplexum egysége, a Platán Gourmet Restaurant jelenlegi, állandó fine dining éttermi működése 2026. július 31-én lezárul.

A két Michelin-csillagos Platán Gourmet bezár, Pesti István új feladatokra vágyik/Fotó: Platán Facebook

A változás kizárólag a Gourmet éttermet érinti, a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin One Key elismeréssel rendelkező Platán Udvarház, valamint a Platán Tata további egységei változatlan formában fogadják tovább vendégeiket - tették hozzá.

Pesti Istvánt nem a média tette sztárrá

Pesti István nem a folyamatos médiaszerepléssel vált Magyarország egyik legkiválóbb séfjévé, hanem a kitartó és következetes munkával, ahogyan a Platánban építkezett. Sosem dolgozott külföldön, sosem könyörgött a szereplésért, autodidakta módon képezte magát és hozott létre egy teljesen csak rá jellemző, egyedülálló koncepciót.

A munka olyannyira sikeres volt, hogy bebizonyították, a világ élvonalába tartozó gasztronómiát nem csak Budapesten lehet megteremteni.

Pesti István vezetésével a Platán Gourmét hazánk első és mindmáig egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme lett.

A séf úgy nyilatkozott, a döntés már érlelődött benne, sok energiát emésztett fel a tatai 11 év, ez a korszak most lezárul. További terveiről egyelőre nem nyilatkozott. Döntésével egy időben a szakmai befektetők - a Costes Csoport - is kiszállnak, ezt Gerendai Károly jelentette be. Úgy fogalmazott, hogy amikor 2024 tavaszán többségi tulajdonosként csatlakoztak a projekthez, bíztak abban, hogy a Platán Gourmet által képviselt rendkívüli szakmai színvonal megőrzése mellett ki tudnak alakítani egy fenntartható üzleti modellt, de ebben nem sikerült áttörést elérni.

A búcsú nemcsak egy sikeres étterem történetének lezárása, hanem annak a kérdésnek az újranyitása is, hogy fenntartható-e hosszú távon a csúcsgasztronómia a magyar vidéken. A leggyakrabban emlegetett potenciális jelöltek az elmúlt években az őrségi Pajta és néhány balatoni csúcskategóriás hely voltak, de a két Michelin-csillag szintjére egyelőre egyik sem jutott el. A Platán ezért valóban egyedülálló jelenség volt a magyar gasztronómiában. Július 31-ig még fogadják a vendégeket, aki áldozna a csúcsgasztronómiára, addig megteheti.