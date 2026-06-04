Teljes agyrém: fantomhatóságnál kilincselnek az olajtankerek, de az amerikaiak őket szankcionálnák

A PGSA-t Teherán annak a törekvésének részeként hozta létre, hogy szigorúbb ellenőrzést gyakoroljon a hajóforgalom felett a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban és annak térségében, miután február végén kitört az Egyesült Államok és Izrael, illetve Irán közötti háború. A hatóság felállításáról nemrég az Origón is írtunk, kitérve rá, hogy több hasonló szervezet működik jelenleg is a világ fontos tengeri folyosóinál. Ugyanakkor számos ország határozottan elutasította Irán igényét arra, hogy ellenőrzést gyakoroljon a vízi útvonal felett.
Több száz hajó kereste már a PGSA-t, legalábbis az irániak szerint
„A működés megkezdése óta, Ordibehesht hónap elejétől [a perzsa naptár második hónapja, amely a tavaszi szezonhoz tartozik, és általában április 21. és május 21. közé esik a Gergely-naptár szerint - a szerk.], több mint 300 nem iráni hajó küldött be adatokat a PGSA-hoz annak érdekében, hogy biztonságos áthaladási engedélyt kapjon a Hormuzi-szoroson keresztül” – közölte a hatóság az Argus beszámolója szerint.
A PGSA által közzétett bontás szerint az engedélyért folyamodó hajók
- 42 százaléka olajszállító tartályhajó volt;
- további 27 százalékot ömlesztettáru-szállító hajók tettek ki,
- 11 százalék konténerszállító, míg
- 8 százalék LNG-szállító hajó volt.
A szervezet szerint a kérelmet benyújtó hajók 77 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül a Közel-Kelet öbölvidékéről kívánt kifelé haladni, míg a fennmaradó 23 százalék a térségbe történő belépéshez kért engedélyt.
A Közel-Keletről kifelé tartó hajók esetében a PGSA adatai szerint valamivel több mint negyedük, vagyis 28 százalékuk Kínába tartott. További 19 százalék Indiába, míg 23 százalék más ázsiai országok kikötőibe indult. A hajók mintegy 12 százaléka európai, 10 százaléka pedig afrikai kikötők felé vette az irányt.
Az ellenkező irányba, vagyis az öböl térsége felé haladó hajók több mint egyharmada, 34 százaléka az Egyesült Arab Emírségekbe tartott. További 31 százalék Katarba, 17 százalék Irakba, 10 százalék pedig kuvaiti kikötőkbe indult. A fennmaradó 6 százalék egyenlő arányban oszlott meg Szaúd-Arábia és Omán között.
A május végi adatok szerint 1300-1500 hajó vesztegel továbbra is az öbölben (a pontos számot nehéz megadni, mert egyes hajók sötétben, kikapcsolt jeladóval közlekednek). Ez mindenesetre több, mint a március végére jelentett 800-1000 hajó. Ugyanakkor a Reuters adatai szerint továbbra is „csak” több száz hajóról van szó.
Lehet, hogy Teherán valóban megvalósítja azt, amit eltervezett
Teherán már a konfliktus korai szakaszában dolgozott egy olyan mechanizmus kialakításán, amely hivatalos keretek közé helyezte volna a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom felügyeletét és irányítását, és várhatóan díjfizetésre is kötelezte volna az áthaladó hajókat.
Az iráni parlamentben márciusban tárgyalt, „Stratégiai fellépés a békéért és fejlődésért a Perzsa-öbölben” elnevezésű törvényjavaslat mostanra úgy tűnik, alapul szolgált a PGSA létrehozásához.
Irán május 5-én hivatalosan is bejelentette a PGSA működésének elindítását, és felszólította a Hormuzi-szoroson áthaladni kívánó valamennyi hajót, hogy e-mailben vegye fel a kapcsolatot a hatósággal az engedély megszerzése érdekében. A szervezet két héttel később, május 18-án jelent meg az X közösségi platformon is.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) azonban a múlt héten újabb szankciókat vezetett be a szervezet ellen, annak ellenére, hogy Washington és Teherán továbbra is tárgyalásokat folytat a háború lezárásáról és a szoros újbóli megnyitásáról.
Az OFAC szerint bárki, aki együttműködik a PGSA-val,
támogatást nyújthat és szolgáltatásokat vehet igénybe az Iráni Forradalmi Gárdától (IRGC), amely végső soron haszonélvezője ennek a zsarolási kísérletnek, és ezért szankciós kockázatnak teheti ki magát.
Úgy tűnik, a szankciók illetve azok lebegtetése hatással volt a Hormuzi-szoros hajóforgalmára. A Kpler legfrissebb adatai szerint az új intézkedések bejelentése óta a napi áthaladó hajók száma átlagosan valamivel három fölé csökkent, szemben az azt megelőző héten mért közel hét hajóval naponta.